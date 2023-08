Das am Dienstag in Südafrika beginnende Brics-Gipfeltreffen rückt den expandierenden Staatenbund ins Rampenlicht. Nicht nur Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat seine Teilnahme bestätigt, sondern auch die restlichen Staats- und Regierungschefs werden in Johannesburg erwartet. Hinzu kommen Vertreter und Persönlichkeiten von 34 weiteren Staaten, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind.