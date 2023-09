Seit 1. Januar dieses Jahres heißt Hartz IV nun bereits Bürgergeld. Gerade erst eingeführt, wird es ab Januar kommenden Jahres bereits erhöht. Das gab Bundessozialminister Hubertus Heil Ende August bekannt.



Alleinstehende sollen dann 563 Euro im Monat erhalten. Aktuell sind es noch 502 Euro. Eine Erhöhung von satten zwölf Prozent, die über fünf Millionen Bürger betrifft. „Gerade in der Krise und in Krisenzeiten und Umbrüchen muss man sich auf den Sozialstaat verlassen können“, rechtfertigt Heil diesen Schritt.

Dass der Bürgergeldsatz an die Inflation angepasst wird, ist sinnvoll, damit all jene, die unverschuldet in Not geraten sind, abgesichert sind. Doch wie sieht es mit Arbeitnehmern aus? Müssen sie sich nicht auch darauf verlassen können, dass ihr Lohn zum Leben reicht?

Arbeit muss sich wieder lohnen

Arbeit hat ein Imageproblem, so scheint es. Forderungen nach neuen Arbeitskonzepten wie der Vier-Tage-Woche, aber auch bequemeren Modellen wie dem Homeoffice und Remote Work werden immer lauter. Die Menschen wollen – trotz Krisenzeiten – weniger arbeiten.



Im vergangenen Jahr lag die wöchentliche Arbeitszeit in Deutschland mit 34,7 Stunden unter dem europäischen Durchschnitt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Auch die Teilzeitquote nimmt weiter zu. Im Jahr 2022 arbeiteten 30 Prozent der Deutschen in Teilzeit, bei den Frauen ist es beinahe jede Zweite.

Doch woran liegt es, dass immer mehr Menschen weniger arbeiten wollen? Ist Arbeit keine Tugend mehr? Der Generation Z wird stetig vorgeworfen, ihnen sei die Work-Life-Balance wichtiger als der Erhalt von Wohlstand. Sie würden sich ausruhen auf dem, was Generationen vor ihnen erarbeitet haben. Doch stimmt das so?



Laut einer Studie der Bergischen Universität Wuppertal wollen knapp 70 Prozent der Babyboomer früher in Rente gehen. Befragt wurden Menschen, die in den geburtenstarken Jahrgängen zur Welt kamen.

Hohe Steuern und Abgaben belasten Arbeitnehmer

Es handelt sich also nicht – wie oft propagiert – um einen Generationenkonflikt. Sondern eher um die Frage: Lohnt sich das noch? Steigende Mietpreise, explodierende Energiekosten und immer teurer werdende Lebensmittel belasten Arbeitnehmer zunehmend. Am Ende des Monats Geld auf die Seite zu legen, ist vielen nicht mehr möglich.



Früher konnte ein Alleinverdiener für seine Familie sorgen, inklusive Eigenheim, Haustier und dem großen Familienurlaub einmal im Jahr. Heute rückt der Traum vom Eigentum selbst für Paare, die beide arbeiten, in weite Ferne.

Gleichzeitig belasten Steuern die Einkommen – und zwar so stark wie in kaum einem anderen europäischen Land. Die Abgabenlast auf Löhne und Gehälter in Deutschland ist hoch – nur in Belgien ist sie noch höher. Das ergab eine Auswertung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Auch der Spitzensteuersatz liegt hierzulande mit 45 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt von rund 38 Prozent.

Deutschland wird zum kranken Mann Europas

Woran liegt es, dass die Abgaben in Deutschland derartig hoch sind im Vergleich zu anderen Industrienationen? Die Stärke Deutschlands ist der Sozialstaat. Die BRD verfügt weltweit über eines der umfassendsten Sozialsysteme. Die Sozialausgaben stellen mit rund 1,18 Billionen Euro den größten Einzelposten der Staatsausgaben dar. Ein starkes Auffangnetz für Bedürftige ist wichtig.



Doch man muss sich hier auch ehrlich machen: Was verteilt werden soll, muss zunächst einmal erwirtschaftet werden. Das britische Nachrichtenmagazin The Economist betitelte Deutschland als den „kranken Mann Europas“.

Die Wirtschaft hierzulande stagniert. Das hat unterschiedliche, strukturelle Ursachen: Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, demografischer Wandel.



Zudem hat Deutschland eine sehr energieintensive Industrie. Die teuer gewordenen Energiepreise werden hierdurch besonders spürbar. Um zu verhindern, dass Deutschlands Wirtschaft immer weiter schrumpft, sind Investitionen nötig. Doch der Staat muss sparen.

Der Ball liegt bei der SPD

Von der selbsternannten Fortschrittskoalition ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Probleme der Wirtschaft werden ignoriert, es wird weitergemacht wie bisher. Es scheint, als hätte die Ampel-Koalition besonders eine Bevölkerungsgruppe vollkommen vergessen: die arbeitende Mittelschicht.



All jene Menschen, die frühmorgens aufstehen, zur Arbeit gehen, ihre Kinder versorgen und sich nicht selten am Ende des Monats die Frage stellen: Wo führt das alles noch hin?

Die einstige Arbeiterpartei SPD hat sich weit von ihrer Stammklientel entfernt. Das spiegelt sich auch in den Umfragen wider: Aktuell liegt die Kanzlerpartei in repräsentativen Erhebungen bei 16 Prozent – und damit etwa sechs Prozentpunkte hinter der rechtspopulistischen AfD.



Die Zeit eignet sich für die Sozialdemokraten, um wieder zurück zu ihren Wurzeln zu finden. Wenn ein Bauarbeiter, ein Handwerker, eine Friseurin wieder das Gefühl haben, es macht einen Unterschied, dass sie jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, es lohnt sich, zu sparen für den Traum vom Eigenheim, gibt es keinen Grund mehr zur Protestwahl.

Mehr Netto vom Brutto

Klar ist: Der Sozialstaat muss funktionieren. Viele Bürgergeldbeziehende sind chronisch krank und daher nicht in der Lage zu arbeiten. Aber es muss auch deutlich werden, dass Bürgergeld ein Mittel zur Selbsthilfe ist und Beziehende langfristig wieder zurück in Arbeit bringen soll. Hier muss in Weiterbildungen und Qualifikationserwerb investiert werden.



Denn zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keinen qualifizierten Berufsschulabschluss. Doch die Unternehmen ächzen unter dem Fachkräftemangel. Viele sind mittlerweile auch bereit, Ungelernte einzustellen.

Empfänger von Transferleistungen dürfen nicht gegen Niedriglöhner ausgespielt werden. Daher ist es jetzt wichtig, parallel zur Bürgergelderhöhung auch Arbeitnehmer spürbar zu entlasten – indem man ihnen mehr Netto vom Brutto lässt. Denn Arbeit muss einen Unterschied machen. Ansonsten wäre die Bürgergelderhöhung ein falsches Signal. Die Regierung muss nun die Mittelschicht stärken – sonst erodiert diese zunehmend.



Stefanie Unbehauen ist 27 Jahre alt. Sie hat Wirtschaftswissenschaften sowie Wirtschafts- & Politikjournalismus studiert und schreibt vorwiegend für das Ressort Gesellschaft.

