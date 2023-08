Charité-Chirurg Ferdinand Sauerbruch: Hippokrates der Moderne?

In der ersten Hälfte des Julis 1951 konnten der deutschen wie internationalen Presse zahlreiche Nachrufe entnommen werden, die sich in ihrem Pathos gegenseitig überboten. Vom „Giganten der Chirurgie“ wurde der Leserschaft berichtet, der ein „Meister des Skalpells“ gewesen sei, gar der „Sieger über den Tod“, wie ein Berliner Medium titelte.



Gewidmet waren solcherlei Superlative einem Mediziner, der zu Lebzeiten das Fach zu neuen, bisher unbekannten Höhen führte, indes auch durch geschickte Selbstinszenierung den Grundstein für eine Mythisierung seiner Person zu legen verstand, die in den angeführten journalistischen Huldigungen ihre adäquate Entsprechung fand.