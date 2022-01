Berlin - Swing, diese vor rund einhundert Jahren entstandene Spielart des Jazz, war so etwas wie die Popmusik der Dreißiger- und Vierzigerjahre. Das lag vor allem an der Tanzbarkeit, mit der die Big Bands und Jazzorchester das Publikum auf Trab und nicht selten zur Rage brachten. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, wie der Schriftsteller Walter Kempowski in seinem berühmten autobiografischen Nachkriegsroman „Tadellöser & Wolff“ beschrieb. Kempowski war selbst Teil der „Swing-Jugend“, die die Platten der angloamerikanischen Jazz-Heroen hörte und sich zu diesem Sound im Coolsein übte.