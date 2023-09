Das Berliner Mietshaus im Wandel: Wie gelingt die Modernisierung?

Gestern war das, was wir das Berliner Mietshaus (in vielen Varianten) nennen, der Grundtyp des Berliner Stadtwachstums auf Basis des Hobrecht-Plans 1862 bis in die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts.

Die besonderen Charaktereigenschaften des Berliner Mietshauses, die wir eigentlich alle kennen und schätzen, sind zum einen eine verbindliche Blockstruktur und Bauhöhe von circa sechs Geschossen und eine erkennbare Parzellierung. Bedeutet: Haus steht neben Haus mit einer mehr oder weniger individuellen Gestaltung auf Grundlage eines konventionellen architektonischen Sprachduktus.

Der Charakter des Berliner Mietshauses

Auszeichnend sind zum anderen eine starke Beziehung zum öffentlichen Raum mit Hauseingang, gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss und einem strukturbildenden Fenstertyp mit Erker, Balkon, Loggia im Übergang zur markanten Dachzone als wesentlichem Element der Proportionierung des Hauses im Bezug zum Straßenraum.

Diese verbindlichen architektonischen Charaktereigenschaften des Berliner Mietshauses in Beziehung zu einer interessanten Funktionsmischung (Wohnen, Gewerbe und Ladennutzung im Erdgeschoss) wurden, bezogen auf die Dimension und Zahl der Höfe im Blockinneren, die Wohnqualität und die Gestaltung der Fassaden in einer großen typologischen und gestalterischen Vielfalt realisiert.

Treppenhaus in einem Berliner Altbau Benjamin Pritzkuleit

Die trotz der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erhaltenen Stadtquartiere des Berliner Mietshauses stellen heute immer noch das Zentrum unserer Stadtbaukultur dar. Sie bilden den Identitätskern im Sinne des städtischen Wohnens für viele Berliner Bürgerinnen und Bürger (und natürlich die Touristen, die vielleicht aus Venedig, Mailand, London, Barcelona oder Paris nach Berlin kommen).

Gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss

Ein wesentlicher Faktor in diesem Zusammenspiel zwischen Mensch, Haus und Stadt im System des Berliner Mietshauses ist allerdings der öffentliche Raum mit Straßen, Plätzen, Baumalleen, Parkanlagen in einer engen Beziehung zu den öffentlichen und gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss.

Heute stehen wir vor der Herausforderung, viele (und bezahlbare) neue Wohnungen bauen zu müssen – preisreduziert, ökologisch sowie klimagerecht optimiert und mit anspruchsvollen Grünflächen ausgestattet.

Diese funktionalen, gut begründeten Ansprüche führen allerdings – vergleichbar mit dem autogerechten Siedlungsmodell der Nachkriegsmoderne – zur Stadt-Vergessenheit; zum Vergessen unserer nachhaltig wirksamen Stadtbaukultur und Stadtbaugeschichte im europäischen Kontext. Das zeigt sich gerade hier in Berlin und im Kontext der Geschichte des Berliner Mietshauses. Das könnte mit all seinen typologischen Charaktereigenschaften eine Art Leitbild darstellen – vor allem für die Entwicklung moderner Stadtquartiere und Stadthäuser.

Es gibt in Berlin eine große Anzahl von Wohnquartieren , aus dem sogenannten Berliner Reformwohnungsbau. Die Quartiere wurden zwischen 1900 und 1930 erbaut und symbolisieren mit Bezug auf das historische Modell des Berliner Mietshauses zeitgemäß qualitative Änderungen und Verbesserungen.

Modernisierung – wie?

Dazu gehörten größere und grüne Innenhöfe, eine strukturelle Vereinheitlichung des Block-Haus-Modells mit einer tendenziell eher ganzheitlich moderierten, farbigen Fassadengestaltung und einer funktional optimierten Grundrissstruktur mit reduzierten Geschosshöhen. Aus Alt mach Neu! Und wie geht es jetzt weiter?

Hausfassaden mit Balkon in Berlin-Charlottenburg Jürgen Heinrich/imago

Eine Modernisierungsstrategie auf Grundlage der Kenntnisse über das Berliner Mietshaus ist allerdings nur unter Einhaltung stringenter städtebaulicher Entwicklungs- bzw. Quartierskonzepte in den Berliner Bezirken und im Sinne eines koordinierten Verdichtungs- und Wachstumsmodells für die Stadt Berlin vorstellbar.

Die „gute Stadt“, so wie sie uns die Tradition des Berliner Mietshauses zeigt, ist in einem großen und verbindlichen Kontext nur denkbar im Trio: einer starken und qualitätsorientierten Berliner Baupolitik in Zusammenarbeit mit qualifizierten Architektinnen und Architekten und kooperationsbereiten Bauherr:innen. Wobei der soziale Wohnungsbau mit einem reduzierten Mietpreisspiegel (der in der Nachwendezeit und in den 80er-Jahren in Berlin um die 80 Prozent aller Wohnbaumaßnahmen ausmachte) wieder deutlich zu erweitern ist – sozusagen der harte Kern einer zukunftsorientierten Berliner Baupolitik.

Morgen, mit dem Berliner Mietshaus im Blick und unter Berücksichtigung aktueller Qualitätsansprüche (ökologisch, ökonomisch, sozial und multifunktional), könnte eine Stadt entstehen, deren Qualität darin besteht, dass kompakte Baublöcke mit privat genutzten grünen Innenhöfen entstehen. Diese könnten von einer parzellierten Stadthausstruktur umgeben sein, deren Referenzraum die verbindlichen und quartiersübergreifenden Straßen- und Platzstruktur darstellt.

Eine funktionale Durchmischung wirkt dabei ebenso belebend wie die Möglichkeit einer punktuellen Hochhausbebauung im Block („StadtHochDrei“). Das Stadtgrün belebt die Höfe, die Vorgärten, die Baumalleen und die kleinen und großen Stadtparks.

Die Dachgärten und die Begrünung der Balkone und Loggien stellen ein wesentliches Reformthema dar im Verwandlungsprozess des Berliner Mietshauses von der Tradition in die Vision. Vielleicht gibt es ja, wie zum Beispiel in Bologna, auch schmale Fußgängerstraßen ohne Autoverkehr – auch das ist wieder ein aktuelles Thema zwischen Tradition und Vision!

Klaus Theo Brenner ist Architekt in Berlin. Er ist unter anderem für das Projekt „Rummelsburger Bucht“ mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet worden.

