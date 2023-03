Das chinesisch-russisch-iranische Bündnis ist der geopolitische Albtraum der USA

Chinas Verbindung mit Russland und weiteren Staaten läutet eine neue Ära in der Geschichte ein. Auch für den Ausgang des Krieges in der Ukraine ist dies von enormer Bedeutung. Ein Gastbeitrag.

Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, hat der Staatsbesuch von Chinas oberstem Anführer Xi Jinping in Russland am 20. März 2023 weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Zwei Fragen sind von besonderem Interesse: Wird Chinas Friedensoffensive funktionieren? Werden sich China und Russland gegen den Westen verbünden?

Wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, insbesondere auf die Geschichte des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert, können wir vielleicht eine Antwort auf beide Fragen geben.

Der strategische Wechsel der USA

Wenn künftige Generationen von Historikern den Krieg in der Ukraine beschreiben, werden sie sich wahrscheinlich an den Koreakrieg (1950–1953) erinnern. Damals war die koreanische Halbinsel nicht das strategische Gravitationszentrum des globalen Hegemons, der Vereinigten Staaten; die heutige Ukraine ist für die USA wirklich nur ein zweitrangiges Problemgebiet. Deshalb haben sowohl Mao im Jahr 1950 als auch Putin im Jahr 2022 den Mut gehabt, ihre politischen Ziele zu verfolgen und sie mit militärischen Mitteln zu erreichen.

Während des Koreakrieges versuchten die US-Generäle an der Front mehrmals, den Krieg zu eskalieren, nachdem er schlecht verlaufen war. Und Douglas MacArthur versuchte sogar, Atomwaffen einzusetzen. Doch zu dieser Zeit war Mitteleuropa (Deutschland) der wichtigste geopolitische Schauplatz der Welt, und der Ferne Osten hatte für die USA keine Priorität. Daher wollte der damalige US-Präsident Harry Truman nicht zulassen, dass die Generäle an der Front die Gesamtsituation untergraben, und entließ den widerspenstigen MacArthur von seinem Posten.

Im Februar 2022 veröffentlichte das Weiße Haus eine neue Version des Indo-Pazifik-Strategieberichts

Der Ferne Osten (der indo-pazifische Raum), der während des ersten Kalten Krieges eine untergeordnete Rolle spielte, hat sich heute zu einem wichtigen wirtschaftlichen und strategischen Standort in der Welt entwickelt. Im Dezember 2017 veröffentlichte die Trump-Administration ihre Nationale Sicherheitsstrategie und erklärte, dass die Rivalität der Großmächte wieder da sei und China und Russland eine regionale Bedrohung und globale Herausforderung für die USA darstellten.

Im Mai 2018 wurde das US-Pazifik-Kommando in Indo-Pazifik-Kommando umbenannt und mehr als 60 Prozent der US-Marine in die Region verlegt. Am 1. Juni 2019 veröffentlichte das Pentagon offiziell den Indo-Pazifik-Strategiebericht. Nach dem Amtsantritt von Biden im Weißen Haus wurde der Indo-Pazifik-Strategie mehr Aufmerksamkeit gewidmet, indem das Verteidigungsbündnis AUKUS (Australien-UK-USA) gegründet und das QUAD-Bündnis (USA-Japan-Australien-Indien) gestärkt wurde.

Im Februar 2022 veröffentlichte das Weiße Haus eine neue Version des Indo-Pazifik-Strategieberichts. Im Mai 2022 kündigte Biden bei seinem Besuch in Japan den Start des Indo-Pazifik-Wirtschaftsrahmens an. Diese Reihe wichtiger Schritte zeigt deutlich den geostrategischen Wandel der USA. Der derzeitige US-Außenminister Antony Blinken erklärt dies treffend, denn „China ist das einzige Land, das die Absicht und die Fähigkeit hat, die internationale Ordnung neu zu gestalten.“ Rob Joyce von der National Security Agency (NSA) der USA hat die russische Bedrohung anschaulich als einen Wirbelsturm beschrieben, der schnell, aber kurzlebig ist, und die chinesische Herausforderung als Klimawandel, der langsam, aber beständig ist.

Die europäischen Verbündeten sind in der Lage, sich gegen Russland zu verteidigen

Für Putin, der den Ruhm des russischen Imperiums wiederherstellen will, bietet die Verschiebung des strategischen Schwerpunkts der Vereinigten Staaten eine seltene Gelegenheit, diesen günstigen Moment zu nutzen, um die Ukraine zu erobern, die ihm sehr am Herzen liegt.

Es war ähnlich wie bei Maos Entscheidung, Indien 1962 anzugreifen, als die Kuba-Krise ausbrach, die Welt in den Wolken eines Atomkriegs zu versinken drohte und weder die USA noch die Sowjetunion Zeit hatten, sich um den Konflikt am Fuße des Himalaya zu kümmern. Also ergriff Mao die Gelegenheit, eine Schlacht zu kämpfen und einen überwältigenden militärischen Sieg über Indien zu erringen.

„Große Ereignisse haben sich in der Geschichte zweimal ereignet“ (Hegel). Nur dass Maos Kampf gegen Indien ein richtiges Drama war und Putins Kampf gegen die Ukraine eine Farce. Und dass der von ihm geführte Blitzkrieg sein beabsichtigtes Ziel eindeutig verfehlte. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Krieges ist es der russischen Armee nicht nur nicht gelungen, den ukrainischen Widerstand zu brechen, sondern sie hat auch selbst schwere Verluste erlitten.

Hatte der Westen vor dem Krieg Angst vor der militärischen Stärke Russlands, hat die schlechte Leistung der russischen Armee seither die Entschlossenheit der USA zu einem Strategiewechsel bestärkt. Da Russland nicht in der Lage ist, die Ukraine zu erobern, sondern wahrscheinlich für lange Zeit in einem Sumpf an Schlachten gefangen sein wird, wird Russland zumindest mit Blick auf konventionelle Militärmöglichkeiten keine Bedrohung für die Nato darstellen. Die europäischen Verbündeten sind in der Lage, sich gegen Russland zu verteidigen, wenn sie sich richtig bewaffnen.

Aussichten auf die Friedensgespräche im Ukraine-Krieg

Im Koreakrieg erkannten beide Seiten (die USA und Südkorea gegen China, Nordkorea und die Sowjetunion) nach drei Jahren des Tötens, dass sie sich nicht gegenseitig besiegen können, so dass die Mächte schließlich einen Waffenstillstand unterzeichnen mussten. Der Krieg in der Ukraine scheint heute einen ähnlichen Prozess zu durchlaufen.

Auf der kommunistischen Seite des Koreakrieges bildete die Kombination aus umfangreichen chinesischen Truppen und reichlich sowjetischen Waffen eine mächtige Streitmacht. Die Vereinigten Staaten erkannten, dass es schwierig sein würde, den Krieg zu gewinnen, wenn nicht schwere Truppen eingesetzt oder Atomwaffen verwendet würden.

Dies lag jedoch nicht im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten, deren strategischer Schwerpunkt zu dieser Zeit auf Europa lag, und die Amerikaner waren nicht bereit, mit dem kommunistischen Lager einen Weltkrieg um Südkorea zu führen. Auf der Seite des kommunistischen Lagers verachtete Mao Zedong die US-Imperialisten zwar als Papiertiger, aber die schweren Verluste der chinesischen Armee ließen auch ihn die Macht der US-Armee erkennen; die Sowjetunion hatte Nazi-Deutschland zwar besiegt, aber einen hohen Preis gezahlt und das ganze Land lag in Trümmern, so dass sie auch nicht die Absicht hatte, einen Krieg mit der Weltmacht USA zu führen. Die beiden Seiten mussten also Friedensgespräche aufnehmen, wobei sie sich gegenseitig bekämpften, und schließlich wurde drei Jahre nach Ausbruch des Krieges (am 27. Juli 1953) ein Waffenstillstand unterzeichnet.

Ukraine-Krieg könnte wie Korea-Krieg enden

Auch der Krieg in der Ukraine ist in die Phase eines Zermürbungskrieges eingetreten, in der keine der beiden Kriegsparteien in der Lage ist, die andere schnell zu besiegen. Seit Beginn des Krieges hat die russische Armee schwere Verluste erlitten. Es ist fraglich, ob die russische Armee über ausreichende Munitionsvorräte verfügt. China müsste schnell und in großem Umfang direkte Militärhilfe für Russland leisten.

China hat jedoch deutlich gemacht, dass es nicht „Öl ins Feuer gießen“ werde (wie die USA), so dass es wahrscheinlich keine groß angelegte Militärhilfe für Russland leisten wird. Obwohl die Ukraine die russische Armee hart getroffen hat, verfügt sie noch nicht über eine starke Offensivkraft, um die eindringende russische Armee aus dem Land zu vertreiben, es sei denn, der Westen liefert schwere Waffen, um die Ukraine schnell aufzurüsten, einschließlich einer großen Anzahl von Panzern, Kampfjets und Raketen.

Die Art und Weise, wie der Westen die Ukraine mit schweren Waffen versorgt, macht deutlich, wie sehr er eine Eskalation des Krieges vermeiden will und wie sehr er einen direkten Konflikt mit Russland fürchtet. Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die USA nicht wegen der Ukraine in einen Dritten Weltkrieg ziehen werden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Deutschen wiederholt versichert, dass Deutschland die Ukraine unterstütze, aber niemals eine Kriegspartei werde. Es ist also klar, dass Russlands nukleare Abschreckung gegenüber dem Westen wirksam bleibt und dass die zugrunde liegende Logik, die die internationale Politik bestimmt, im Kern ‚ein Gegensatz der Kräfte‘ bleibt.

In diesem Zusammenhang scheint die chinesische Friedensoffensive trotz der Verachtung des Westens zu funktionieren. Bei seinen Gesprächen mit Xi sagte Putin, dass „die russische Seite das chinesische Positionspapier über eine politische Lösung der ukrainischen Frage sorgfältig studiert hat, offen für Friedensgespräche ist und Chinas konstruktive Rolle zu diesem Zweck begrüßt“. Damit liegt der Ball für Friedensgespräche nun bei der Ukraine und beim Westen. Der Krieg in der Ukraine, ebenfalls ein lokaler heißer Krieg im Schatten des globalen Kalten Krieges, hatte nicht nur ähnliche Ursachen wie der Koreakrieg, sondern es sieht auch so aus, als würde er ähnlich enden.

Das Duell der Land- und Seemächte in geopolitischer Perspektive

Seit dem Ende des Kalten Krieges 1991 befand sich die Welt für kurze Zeit in einer unipolaren Situation, die von den Vereinigten Staaten dominiert wurde, was der japanisch-amerikanische Wissenschaftler Francis Fukuyama als „das Ende der Geschichte“ bezeichnete.

Aufgrund des relativen Rückgangs der Macht der USA und des raschen Aufstiegs Chinas löst sich das unipolare Muster auf, und die wichtigsten Mächte der Welt gruppieren sich neu, wobei sich eine neue Ära der Rivalität abzeichnet. Die wichtigsten Akteure in der geopolitischen Arena der Welt sind heute die USA, Europa, Russland und China, möglicherweise ergänzt durch Japan und Indien.

Diese Mächte lassen sich grob in Land- und Seemächte einteilen: Die USA, das Vereinigte Königreich und Japan sind typische Seemächte; Russland und China sind beide traditionelle Landmächte; und die EU hingegen hätte nach dem Brexit in erster Linie eine Landmacht sein sollen. Frankreich und Deutschland sind beide traditionelle Landmächte, aber da diese Länder in Bezug auf ihre Werte dem gleichen liberal-demokratischen Lager angehören wie die USA und beide engagierte Mitglieder der Nato sind, können sie geopolitisch unter das euro-atlantische System subsumiert werden.

Die übermäßige Expansion der Sowjetunion

Der Wettbewerb zwischen kontinentalen und maritimen Systemen ist eine Konstante in der Geschichte, aber seit der Neuzeit ist das kontinentale System immer die unterlegene Seite gewesen. Auch Napoleon führte ein kontinentales System gegen den maritimen Hegemon Großbritannien, indem er ihm eine „Kontinentalblockade“ auferlegte, doch diese Politik scheiterte letztlich und war eine der Hauptursachen für den Untergang des napoleonischen Reiches.

Das nationalsozialistische Deutschland unter Hitler besetzte fast den gesamten europäischen Kontinent und dehnte sich nach Osten bis tief nach Eurasien aus, aber die angelsächsischen Seemächte taten alles, um sich mit ihrem ideologischen Feind, der Sowjetunion, zu verbünden und Hitlers Bemühungen um die Eroberung des eurasischen Kontinentalsystems zu zerschlagen.

Auch das Sowjetimperium, das während des Kalten Krieges dem gesamten transatlantischen System zwischen den USA und Europa gegenüberstand, war im Wesentlichen eine Landmacht. Von den 1950er bis zu den frühen 1960er Jahren waren die Sowjetunion, Osteuropa und China in einem kontinentalen System vereint, das auf dem eurasischen Kontinent florierte.

Doch die übermäßige Expansion der Sowjetunion, die zu einer starken Überdehnung ihrer Macht führte, und ihre starre Ideologie führten dazu, dass das von der Sowjetunion aufgebaute eurasische Kontinentalsystem nicht mit dem transatlantischen System der USA und Europas mithalten konnte, und zum Zusammenbruch der Sowjetunion selbst, was Putin als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete.

Die EU wird unabhängig bleiben

So wie es aussieht, läuft die Welt Gefahr, dass sich der klassische Land-Sea-Showdown, nämlich China-Russland-Iran (Eurasien) gegen die USA, Großbritannien, EU, Japan und Indien (Atlantik-Pazifik-Indischer Ozean), wiederholt. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine läutete diese Ära ein, und Chinas Unterstützung für Russland ist ein Hinweis auf Chinas Entscheidung.

Chinas neue Seidenstraßeninitiative und die indopazifische Strategie der USA spielen sich auf der großen Bühne Eurasiens und des Indopazifiks ähnlich ab wie das „Great Game“ zwischen dem britischen und dem russischen Imperium im 19. Jahrhundert.

Als Seemächte am westlichen und östlichen Ende Eurasiens werden Großbritannien und Japan sicherlich ihre lange Tradition des geopolitischen Ausgleichs auf dem Kontinent fortsetzen und als loyale Verbündete der USA auftreten. Die EU hingegen wird sich höchstwahrscheinlich nicht in das chinesische und russische Lager einreihen, das mit den Werten der EU unvereinbar ist. Und sie wird sich auch nicht so eng an die USA anlehnen wie Großbritannien und Japan, sondern relativ unabhängig bleiben.

Eurasien ist in der Geopolitik als „Herzland“ bekannt

Seit Napoleon hat sich das Zentrum der Landmacht in Eurasien von Westen nach Osten verlagert, von Paris über Berlin nach Moskau. Diesmal könnte Peking an der Reihe sein, das kontinentale System zu konsolidieren, wobei die 2013 ins Leben gerufene neue Seidenstraßeninitiative (BRI) weithin als Geostrategie mit dieser ehrgeizigen Mission gesehen wird.

Eurasien ist in der Geopolitik als „Herzland“ bekannt, was in etwa dem „Reich der Mitte“ der Welt entspricht, und die chinesischen Strategen sind natürlich mit dem alten chinesischen Sprichwort vertraut, dass „derjenige, der das Reich der Mitte gewinnt, die Welt gewinnt“. Der taiwanesische Stratege Chong-Pin Lin interpretiert die neue Seidenstraßeninitiative als Pekings Bestreben, „Eurasien und Afrika ohne Krieg zu beherrschen“, d. h. eine Führungsrolle durch Infrastruktur, wirtschaftliche Expansion und kulturellen Export zu erlangen.

Konfrontation zwischen USA und China ist ein Marathon

Doch Pekings große Schritte in Richtung Eurasien und Indopazifik stellen eine gewaltige Herausforderung für die maritime Hegemonie der USA dar. Sowohl die altgedienten Strategen Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski, der „Asien-Zar“ der Biden-Administration, Kurt Campbell, als auch der Verfechter des offensiven Realismus, John Mearsheimer, haben unverblümt erklärt, dass das geostrategische Ziel der USA darin besteht, erstens die absolute Kontrolle über die westliche Hemisphäre zu gewährleisten (d.h. die „Monroe-Doktrin“) – und zweitens, niemals zuzulassen, dass sich in Eurasien (einschließlich Asien) eine dominierende Macht (Block) herausbildet.

Nach dem Sieg Japans über das zaristische Russland im Jahr 1905 befürchteten die Vereinigten Staaten, die neu auf der Bühne der Großmächte waren, eine japanische Vorherrschaft in Ostasien, weshalb der damalige US-Präsident Theodore Roosevelt aktiv die Unterzeichnung des Portsmouth-Vertrags zwischen den beiden Ländern vermittelte.

Doch Japans Macht wuchs stetig und sein Expansionsdrang nahm zu, und während des Zweiten Weltkriegs schlug es die Strategie der „Greater East Asia Co-Prosperity Sphere“ vor, die darauf abzielte, die westlichen Mächte aus Asien zu vertreiben und den Osten zu dominieren. Daher unterstützten die Vereinigten Staaten nicht nur China in seinem Kampf gegen Japan, sondern führten auch einen erbitterten Krieg gegen Japan im Pazifik.

Heute hat Japan keine Chance, Asien zu vereinen, aber Peking hat seine Absicht demonstriert, ein „Asien für Asiaten“ zu schaffen, und seine wachsende Macht ist ein Szenario, das für Washington äußerst beunruhigend ist. Chinas militärische Macht ist zwar immer noch geringer als die der Sowjetunion auf ihrem Höhepunkt, aber seine Gesamtmacht, insbesondere seine wirtschaftliche und technologische Macht, ist weit größer als die der Sowjetunion.

Die Konfrontation zwischen der neuen Seidenstraßeninitiative Chinas und der indopazifischen Strategie der USA ist daher kein Sprint, sondern ein Marathon. Seit dem Beginn des Segelzeitalters vor fünfhundert Jahren sind die Herausforderungen der Welt immer vom Konflikt „Landmächte gegen Seemächte“ bestimmt worden. Werden diesmal die Chinesen nun in die Fußstapfen der Mongolen im dreizehnten Jahrhundert treten, um den eurasischen Kontinent zu dominieren?

Fazit

Wir können das Rad der Geschichte nicht beeinflussen, aber wir können auf die Trends der Zeit reagieren. Aber nur mit einem weiten Blick und einer historischen Perspektive können wir die Veränderungen des Jahrhunderts erkennen und so Schaden vermeiden.

Der Erste Weltkrieg gilt weithin als die „Wurzel allen Übels“ im 20. Jahrhundert, als die Saat des Zweiten Weltkriegs gelegt wurde. Ebenso war der Kalte Krieg 2.0 eine Fortsetzung des Kalten Krieges 1.0. Trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion akzeptiert Russland die Niederlage nicht. Putin, der das Land seit zwei Jahrzehnten mit autoritären Mitteln regiert, war entschlossen, den Ruhm seines Reiches noch zu seinen Lebzeiten wiederherzustellen, weshalb er den Krieg in der Ukraine begann. Nach seinem raschen Machtzuwachs hat China sein einzigartiges politisches und wirtschaftliches System beibehalten und ein bedeutendes strategisches „Rücken-an-Rücken“-Bündnis mit Russland geschlossen.

Sowohl Russland als auch China werden vom Hegemon der Welt, den Vereinigten Staaten, als „revisionistische Mächte“ angesehen, und beide unterhalten enge Beziehungen zum Iran, einem Land, das den Vereinigten Staaten seit langem feindlich gegenübersteht.

Obwohl China, Russland und der Iran kein formelles Bündnis eingegangen sind, sind sie sich nähergekommen. Das chinesisch-russisch-iranische Bündnis, das Zbigniew Brzezinski in seinem berühmten Buch „The Grand Chessboard“ als geopolitischen Albtraum für die USA bezeichnete, zeichnet sich nun auf dem eurasischen Kontinent ab.

Die Konvergenz des euro-atlantischen Systems und der indo-pazifischen Strategie unter der dominanten Seemacht USA nimmt ebenfalls Gestalt an, und China ist zunehmend besorgt über die „asiatische Nato“. Die Bildung zweier gegensätzlicher Blöcke, die einen zweiten Kalten Krieg herbeiführen werden, ist vielleicht eine historische Unvermeidlichkeit, die nicht vom menschlichen Willen abhängt.

Nur in diesem Zusammenhang können wir das komplexe Zusammenspiel zwischen dem Krieg in der Ukraine und der geopolitischen Situation insgesamt verstehen und erkennen, dass es sich um einen lokal begrenzten heißen Krieg im Schatten eines neuen globalen Kalten Krieges handelt, der einen großen Einfluss auf das Schicksal der Menschheit im 21. Jahrhundert haben wird.

(Der Autor ist ein chinesischer Doktorand an der Freien Universität Berlin mit Forschungsinteressen in den Bereichen internationale Beziehungen, Geopolitik und Strategie.)

