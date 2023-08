Negombo am frühen Morgen. An den 8 Kilometer langen Sandstränden der Hafenstadt wiegen sich die Palmen im leichten Wind. Die Straße vor dem Jetwing Beach Hotel ist durch Gasthäuser, Galerien, Geschäfte, Imbisse und Restaurants geprägt.



Die Nähe zum Bandaranaike Flughafen (6 Kilometer) und zu Colombo (40 Kilometer), dazu die attraktive Lage an den Stränden des Indischen Ozeans, ließ Negombo schon in den 1970er-Jahren zu einer der Top-Touristen-Destinationen aufsteigen. Doch im letzten Jahr, hervorgerufen durch die innenpolitischen Wirren, brachen die Besucherzahlen ein, kaum nachdem sie sich nach der Pandemie wieder erholt hatten. Aufgrund ihres multiethnischen und multireligiösen Charakters repräsentiert die 140.000-Einwohner-Stadt Sri Lanka im Kleinen.

Sanjeevah, 49 Jahre alt, befindet sich auf dem Weg zum Fischmarkt, einige Kilometer entfernt. „Kann schon sein, dass die Tourismus-Branche wieder an Fahrt gewinnt, davon habe ich aber als Fischer kaum etwas. Ich gehe nicht selten hungrig ins Bett, damit meine Tochter wenigstens satt wird!“ erläutert er während des Spazierganges entlang des Lewis Place, der parallel zum Strand verlaufenden Hauptstraße. Auch die Tatsache, dass die Inflation seit Juli mit 6,3 Prozent zum ersten Mal seit fast 2 Jahren wieder im einstelligen Bereich liegt, lässt den Fischer unbeeindruckt. „Es ist immer noch alles zu teuer, besonders was die Ausrüstung und das technische Equipment zu meinem Boot angeht.“ Die Verkäuferin in dem Obst-Laden, in dem Sanjeevah Mango kauft, scheint optimistischer. „Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Lage stabilisiert, ich schaue positiv in die Zukunft. Wenn jetzt auch die Touristen wiederkehren, sind wir über dem Berg!“

Ähnlich zuversichtlich äußerte sich neulich auch Sri Lankas Präsident Ranil Wickremesinghe während eines Staatsbesuches im benachbarten Indien. „Ich habe Sri Lanka beharrlich auf den Weg der wirtschaftlichen Reformen gebracht“, so der Präsident. Sri Lanka sei durch die Maßnahmen seiner Regierung stabilisiert worden. Auch das Vertrauen in die Inselnation sei gestärkt worden – innerhalb wie auch außerhalb des Landes. Wickremesinghe übernahm am 13. Juli 2022 das Präsidentenamt, nachdem sein Vorgänger Gotabaya Rajapaksa gestürzt worden war. „Verstehe mich nicht falsch“, sagt Sanjeevah. „Ich weine dem alten Präsidenten keine Träne nach. Aber das war übrigens keine Volkserhebung im letzten Jahr. Die Masse der einfachen Menschen war nicht daran beteiligt, die hatten und haben mit dem Überleben zu kämpfen. Das waren überwiegend die urbanen, akademischen Schichten, die auf die Straße gingen.“ Mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da.

Frauen verkaufen ihre Waren auf dem Markt von Negombo Ramon Schack

Der Weg zum Fischmarkt führt an Kirchen, Pagoden, Moscheen und Tempeln vorbei. Negombo ist eine multireligiöse und multiethnische Stadt, in der Singhalesen, Tamilen und Moors, wie die tamilischsprachigen Muslime genannt werden, sowie Malaien und Burgher, Tür an Tür leben. Sanjeevah ist Christ, so wie die Mehrheit der Bevölkerung in der Stadt. Oberflächlich betrachtet ist in Negombo, wie auch andernorts in Sri Lanka, nichts davon zu spüren, dass das Land vor einem Jahr am Abgrund stand, wie es der damalige und amtierende Minister für Tourismus, Harin Fernando, im Sommer 2022 auszudrücken pflegte. Aber gerade in den einfachen Schichten hat man sich noch nicht von dem vergangenen Jahr erholt. Sanjeevah begrüßt seinen Bekannten Chanaka, Inhaber eines kleinen Souvenir-Geschäftes. Der 37-Jährige bestätigt, dass die Touristen zurück sind, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie vor der Pandemie. „Wir hatten den ersten Rang schon vor dem Tsunami von 2004 an die Südküste verloren“, gibt er zu bedenken. Aber inzwischen wird Negombo wieder attraktiv, auch als Ausgangsbasis für die Regionen im Norden. Chanaka meint damit die tamilischen Gebiete um die Hafenstadt Jaffna herum, die noch vor wenigen Jahren vom Bürgerkrieg und seinen Folgen heimgesucht wurden. Als sich im Mai 2009 die Führung der Tamil Tigers selbst in die Luft sprengte, nach erbitterten Gefechten an den Tropenstränden des Nordens, ging nach einem Vierteljahrhundert der Bürgerkrieg in Sri Lanka zu Ende.

Das Gefühl, das nach dem blutigen Bürgerkrieg anhält

Der blutige Konflikt zwischen der indoarischen buddhistischen Mehrheitsbevölkerung, den Singhalesen, sowie den drawidischen hinduistischen Tamilen, hat seine Wurzeln in der britischen Kolonialzeit. Damals wurden die Tamilen von den Briten, in deren Kolonie Ceylon, systematisch bevorzugt, sowie in wichtige Verwaltungspositionen eingesetzt. Die Briten ließen außerdem zahlreiche Tamilen aus dem benachbarten indischen Bundesstaat Tamil-Nadu einwandern. Noch heute unterscheidet man auf Sri Lanka zwischen sogenannten Indien-Tamilen und Sri-Lanka-Tamilen.

Die systematische Diskriminierung, gerade vonseiten singhalesischer Nationalisten, führte bei vielen Tamilen, längst nicht bei allen, zum Wunsch nach mehr Eigenständigkeit, nach einem Anschluss mit Indien, oder gar nach einem eigenen Staat. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges 1983, gelang es den Tamil Tigers, fast ein Drittel des gesamten Staatsgebietes unter ihre Kontrolle zu bringen.

Die Taktik der Selbstmordanschläge, der unzählige Politiker und Zivilisten, unter anderem auch der damalige indische Premierminister Rajhiv Gandhi, zum Opfer fielen, wurde von dieser Guerilla immer wieder eingesetzt, wie auch brutale Repressionen gegen die eigene tamilische Bevölkerung. Auf beiden Seiten kam es zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Massakern. Das Vorgehen der singhalesischen Armee, beziehungsweise das Verhalten des singhalesischen buddhistischen Klerus, führt jedes im Westen so beliebte Gefasel über die angebliche pauschale Friedfertigkeit des Buddhismus ad absurdum.

Präsident Mahinda Rajapaksa, dessen Herrschaft wie die seines Bruders inzwischen der Vergangenheit angehört und der im vergangenen Jahr von der Bevölkerung Sri Lankas gestürzt wurde, war damals klug genug, keinen „indoarischen Endsieg“ über die tamilisch-drawidische Bevölkerungsminderheit auszurufen. Und heute, 14 Jahre später? „Ich bin fest davon überzeugt: Innerhalb der jüngeren Generation, der gebildeten Schichten, spielt es keine Rolle mehr, welcher ethnischen oder religiösen Gruppe man angehört. Diese Generation vertritt ein Sri Lanka in seiner ganzen Vielfalt. Der Tourismus ist dabei hilfreich, deshalb muss er auch gefördert werden, denn er heilt auch Wunden, die in der Vergangenheit geschlagen wurden“, führt Chanaka aus, der selbst Buddhist ist, dabei aber von Sanjeevah Zustimmung erfährt. „Ich war 9 Jahre alt, als der Bürgerkrieg begann. 26 Jahre mussten wir warten, bis das Morden zu Ende ging. Nein, Hass gegen andere Religionen empfinde ich nicht!“

Mit 15 Jahren Köder für deutsche Sex-Touristinnen

Einige Minuten später. Auf dem Fischmarkt herrscht dichtes Gedränge. Viele der Marktfrauen belegen ihre Kundschaft mit zotigen Sprüchen, wobei sie nicht selten dicke Zigarren rauchen, ein archaisch, anmutiges Bild. Sanjeevah führt durch die engen Markthallen, hin zum in einer Lagune gelegenen Fischereihafen, dem bedeutendsten in Sri Lanka. Von hier aus wird die ganze Insel mit diversen Fischsorten versorgt, besonders aber Prawns und Shrimps. Der Strand ist überseht mit Tunfisch, der hier überwiegend von Frauen zum Trocknen aufgereiht wird. Direkt am Ufer lagern zahlreiche Oruwa, wie man die attraktiven, mit ihren braunen Segeln bestückten Katamarane nennt, welche man auch weit draußen auf dem Meer erkennt. „So ein Boot besitze ich auch“, erklärt Sanjeevah bei einer Tasse Tee an einem gut besuchten Imbiss-Stand. „Sieht sehr fotogen aus, ich weiß, leider sind diese Boote nicht mehr konkurrenzfähig.“ Momentan spart der Fischer sich das Geld für ein Motorboot vom Munde ab. „Wenn ich dann mehr Geld in der Tasche habe, kann ich meiner Tochter auch eine vernünftige Schulbildung finanzieren.“

Sanjeevah berichtet freimütig von seiner Kindheit und Jugend, wie er mit 15 in die Prostitution abgeglitten ist, sich an den Stränden im Umfeld der Hotels herumgetrieben hat, sich von britischen, niederländischen und deutschen Sex-Touristinnen aushalten ließ. „Aber das ist lange her. Wir Sri Lankaner sind zäh, wir überstehen Bürgerkriege, Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen, natürlich auch den Terrorismus.“ Sanjeevah möchte jetzt zu einem besonderen Ort. Per Tuk Tuk geht es vorbei an zahlreichen katholischen Kirchen, deren Existenz Negombo den Spitznamen „Klein-Rom“ verdankte und auf die Missionierung der Portugiesen zurückgeht. Das Tuk Tuk hält nach 15 Minuten vor einer großen Kirche im neugotischen Stil. Es handelt sich um die St. Sebastian Kirche, einer der Orte, die von den terroristischen Anschlägen am Ostersonntag 2019 heimgesucht wurden. Nach dem Attentat erstrahlt die Kirche wieder in neuem Glanz. Das Militär bewacht den Zutritt und kontrolliert von Zeit zu Zeit die Ausweise der Besucher. Als Mahnmal steht heute die mit Blut besprenkelte Christusstatue in der Nähe des Altars.

Aber das Leben und die Freude zählen, und das spürt man auch, wenn man dort ist. Über 250 Menschen starben damals, hier in Negombo kamen 67 Menschen ums Leben. „Die Kirche war voll besetzt, kein Wunder, es war ja Ostern“, berichtet Sanjeevah bedrückt. Verwandte von mir waren auch anwesend, denen ist körperlich aber nichts passiert. Ich selbst war mit meiner Familie in einer anderen Kirche zu dem Zeitpunkt.“ Der Fischer zeigt auf eine Uhr, die zum Zeitpunkt der Detonation stehen geblieben ist. Der Attentäter sprengte sich inmitten der Gläubigen in die Luft, wie auch an den anderen Schauplätzen an diesem Tag. Sanjeevah zeigt auf die Jesus-Statue, welche mit Blut besprenkelt als Mahnmal fungiert. Einige Gläubige sitzen auf den Bänken. „Das Ziel der Attentäter war es, Sri Lanka in einen neuen Religionskrieg zu treiben. Aber das ist ihnen nicht gelungen. Das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen, aber auch Hindus und Buddhisten konnten sie nicht zerstören. Das ist der wahre Reichtum Sri Lankas, deshalb denke ich, Sri Lanka ist auf dem richtigen Weg“, erklärt Sanjeevah, bevor er sich verabschiedet und wieder in Richtung Fischmarkt fährt.



