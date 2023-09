Die kürzlich verkündete Entscheidung des britischen Ruderverbands, nach der es Trans-Frauen verboten sein soll, gegen Frauen anzutreten, ist offenkundig ein Sieg des gesunden Menschenverstands alter Schule. Wie konnten wir in eine Lage kommen, in der eine Sache, die seit dem Garten Eden feststeht, zum Gegenstand des Zweifels geworden ist?



Die Antwort muss man vielleicht in der Metaphysik suchen, die der Theologe Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert als das „Studium der grundlegendsten Aspekte des Seins, die ein Wesen ausmachen“ definierte – daneben schlicht als Glauben.