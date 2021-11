Berlin - Mit Vergnügen und Gewinn, aber auch mit Stirnrunzeln habe ich in verschiedenen Blättern Aufsätze zum Thema geschlechtergerechte Sprache gelesen. Der Ton auf diesem Terrain ist rau. Das Feld ist voller Fettnäpfchen und egal, was man vorträgt, mit einem Fuß steht man immer in einem; meistens mit beiden Füßen in dreien. Aber es geht um Gerechtigkeit. Um Gerechtigkeit zu streiten, ist ehrenhaft und riecht ein wenig nach Pulverrauch. Und es geht um Gerechtigkeit für jemanden, der sich selbst schlecht wehren kann: Es geht um die Sprache.

Das erste, was ich mich frage: Wenn Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache als Ziel postuliert wird, muss derzeit ja Ungerechtigkeit herrschen. Aber behandelt Sprache Personen, Dinge oder Sachverhalte ungerecht? War das von Anfang an so? Ist Sprache per se ungerecht? Wenn nicht, muss jemand die Ungerechtigkeit in die Sprache gepflanzt haben. Wer war das? Wann und wie ist das geschehen? Vor oder nach dem Turmbau zu Babel? So viele Fragen und keine befriedigende Antwort in Sicht. Sind es überhaupt die richtigen Fragen?

Mitnichten, Sprache kümmert sich gar nicht um solche Kriterien. Das ist nicht ihre Profession. Sprache ist weder gerecht noch ungerecht, weder zu Geschlechtern noch zu Nomen noch zum Wetter. Sprache ist Abbild gesellschaftlichen Seins; ein Werkzeug, um sich zu verständigen und um sich misszuverstehen. Nur die Sprecher und Schreiberinnen weisen Wörtern eine Bedeutung zu. Nur sie sind gerecht oder eben nicht.

Sprache ist das Werkzeug, vermittels dessen unser Denken in die Öffentlichkeit tritt. Sprache ist kein Werkzeug zur Veränderung der Welt. Um die Welt zu verändern, benötigen wir Hammer, Sichel und Akkuschrauber.

Ein Computer wird maskulin dekliniert wird, die Festplatte aber feminin

Ein Ausflug in die Theorie sei erlaubt: Indoeuropäische Sprachen sind flektierend-analytische Sprachen. Diese Sprachen haben den Vorteil, komplexe Zusammenhänge differenziert und ökonomisch darzustellen. Man merkt es bei jedem Satz, den man spricht, hört oder liest – nach den ersten Worten wissen wir, wohin die grammatikalische Reise geht. Eine hübsche Übung kann sein, einen Satz, vielleicht gar einen Absatz, in unflektierter Sprache zu schreiben. Im Alltag merken wir, welche Mühe es uns bereitet, Menschen zuzuhören, die gebrochen Deutsch sprechen. Auch ist oft das, was wir glauben zu verstehen, nicht das, was die anderen meinen, gesagt zu haben.

Was bedeuten nun aber die grammatikalischen Bezeichnungen männlich, weiblich und neutral? Sie bezeichnen die Art der Flexion, die Weise der Deklination der Substantive, Adjektive, Pronomen und Artikel. Mehr nicht.

Werden Substantive in gleicher Art gebeugt, also in die für den jeweiligen grammatikalischen Zusammenhang notwendige Façon gebracht, ist es von Nutzen, sie in Gruppen zu sortieren und den Gruppen Namen zu geben. Sortiert wird nach den Endungen. Es sind die Endungen, die bestimmen, in welche Gruppe das jeweilige Nomen zu stecken ist, ob weiblich oder männlich oder neutral. Ein Blick in ein rückläufiges Wörterbuch offenbart diesen Zusammenhang. Wie sonst ist zu erklären, dass der Computer, den wir erst vor kurzem in unseren aktiven Wortschatz aufgenommen haben, maskulin dekliniert wird, die Festplatte aber feminin und das Netzwerk neutral?

Die Sichtbarkeit des Weiblichen in der Gesellschaft

Übrigens, weil Lesen und Schreiben als etwas Erhabenes angesehen wurde und weil die Anzahl der Worte in den drei Gruppen sehr groß ist, wird man die Gruppen damals als Geschlechter bezeichnet haben. Klingt irgendwie vornehm und macht was her. So wie wir das Geschlecht der Habsburger und das der Wettiner kennen. Ein Geschlecht, das uns gleich sei! Also erst mal nix mit Biologie und daraus folgendem Unrecht in der Sprache. Ganz im Gegenteil, es gibt im Deutschen ungefähr dreimal so viele weibliche Substantive wie männliche und nicht halb so viele Neutra. Die Bezeichnung maskulin, feminin und neutrum hat das Deutsche aus der lateinischen Grammatik übernommen. Hinzu kommt, dass die Endung -er, die im Deutschen die maskuline Deklination meist fordert, sich von den lateinischen Suffixen –aria und-arius ableitet, die für Feminina und Maskulina stehen. Da haben wir den Salat.

Die Apologeten des Genderns tun dies nach eigenen Aussagen, um die Sichtbarkeit des Weiblichen in der Gesellschaft zu fördern und um Gleichberechtigung durchzusetzen. Wenn Sprache nun aber die Entäußerung unseres Denkens ist, so geht dieser Ansatz davon aus, dass das Bewusstsein das Sein ändern könne. Ist das möglich? Es wäre das erste Mal.

Früher brauchten wir die Substantive Pilotin, Boxerin und Dichterin nicht

Vielleicht kann ein Blick in Wörterbücher helfen: In dem von 1936 findet sich neben dem Arzt auch die Ärztin, neben dem Professor auch die Professorin. Eine Pilotin findet sich nicht. Getrost dürfen wir annehmen, dass das kein Zufall war, sondern Abbild der Wirklichkeit. Heutzutage stehen im Duden die Pilotin und die Boxerin und die Fußballerin. Einer der großen Maler, wenn ich mich recht erinnere, war es Picasso, sagte, nachdem eines seiner Werke arg kritisiert wurde: Ändert die Welt, dann werden sich meine Bilder ändern.

Früher brauchten wir die Substantive Pilotin, Boxerin und Dichterin nicht, weil diese Berufe zu selten von Frauen ausgeübt wurden. Das hat sich geändert. Die Umgangssprache folgt dieser Entwicklung schnell und ohne um Erlaubnis zu bitten. Aber den Weg in die Wörterbücher findet sie nur langsam. Das ist sinnvoll, denn oft genug haben sich moderne Sprachkonstruktionen oder Wörter als nicht haltbar erwiesen und verschwanden wieder. Denken wir nur daran, wie schnell sich Jugendsprache wandelt. Poppen ist so schnell verschwunden, wie es auftauchte; geil und cool halten sich hartnäckig.

Und das könnte schon das Ende meiner Einmischung sein. Ist es aber nicht, weil ich mich frage, ob es im Kern überhaupt um die behauptete Ungerechtigkeit der Sprache geht. Könnte man nicht eher davon ausgehen, dass Ende der siebziger Jahre Feministinnen in der Bundesrepublik sich die Sprache im Kampf um Gleichberechtigung auserkoren? Auf dem Gebiet der Sprache fühlten sie sich sicher und kompetent. Sie strebten Veränderung an und konstruierten einen Zusammenhang zwischen grammatikalischem und biologischem Geschlecht.

In der DDR hatten wir dieses Phänomen nicht. Ich suchte in den Papieren meiner Mutter. Im frühesten Arbeitsvertrag, der mir vorliegt – aus dem Jahr 1951 –, steht die Berufsbezeichnung Sekretärin. Wobei der Sekretär auf dem Formular gedruckt war und das -in für die weibliche Form mit der Schreibmaschine hinzugefügt wurde. In offiziellen Verlautbarungen, Dokumenten und Zeitungsartikeln wurden stets Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Im nachfolgenden Text tauchte die weibliche Form nur dann auf, wenn dezidiert Frauen gemeint waren.

Gendern wird hauptsächlich von Frauen aus der ehemaligen Bundesrepublik betrieben

Die beste aller Republiken musste über mich kommen, um Rückschritt zu erleben. Wie ist es konkret? Kann sich heute ein Betrieb oder eine Behörde erlauben, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer? In Ämtern und Behörden wird es nicht so einfach sein, in privaten Betrieben allerdings schon. Es wird aber auch nicht nur darum gehen, dass Frauen für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als Männer, die Ungerechtigkeit wird sich hauptsächlich dadurch realisieren, dass Frauen in schlecht bezahlten Berufen arbeiten. Beides muss geändert werden. Unter anderem durch bessere Ausbildung und Qualifizierung von Frauen, durch ausreichend Plätze in Kindergärten und Ganztagsschulen, kostenlos und landesweit, und mit Männern, die sich nicht scheuen, im Haushalt zuzugreifen. Das lässt sich ändern durch politische und gewerkschaftliche Einflussnahme. Änderung durch Gendern? Spätestens an dieser Stelle sei ein Fragezeichen gestattet.

Der Eindruck mag falsch sein, aber mir scheint, das Gendern wird hauptsächlich von Frauen aus der ehemaligen Bundesrepublik betrieben. Das ist nicht verwunderlich, sie hinken der Emanzipation der ostdeutschen Frauen hinterher. Sie haben ein Beispiel – um nicht zu sagen: ein Ziel – vor den Augen, aber es ist schwer, sich in dieser verschwiemelt piefigen Bundesrepublik mit weiblichen Positionen Gehör zu verschaffen und sie gar durchzusetzen. Denken wir nur an die Diskussionen um die unseligen Paragraphen 218 und 219 im Strafgesetzbuch, die weit hinter dem von der Volkskammer verabschiedeten Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft vom März 1972 zurückbleiben.

Da kommt die Erfindung des generischen Maskulinums gerade recht. Was ist das? Personen- oder Berufsbezeichnungen werden – wenn männliche und weibliche Formen gemeint sind – generisch zusammengefasst. Warum das so ist? Siehe oben, wo es um den Einfluss des Lateinischen auf die deutsche Grammatik geht. Keine meiner Grammatiken kennt das generische Maskulinum. Es ist eine Erfindung der Neuzeit, und die feministische Linguistik trägt es wie eine Standarte vor sich her, weil die Fahne der Republik Gleichberechtigung zwar verspricht, aber nicht in der Lage ist, sie durchzusetzen.

Es ist aber jederzeit möglich, das Maskulinum generisch zu betrachten, nämlich als allgemeine, alles und jeden umfassende und einschließende Form; daneben gibt es die feminine und eine neutrale Deklination. Ich meine, dass die Verwendung maskuliner Formen weniger auf Gewohnheit noch auf männliche Einflussnahme zurückzuführen ist, sondern schlicht und ergreifend auf Ökonomie. Die maskulinen Formen sind kürzer und zugleich offener, weil sie auf ein Suffix verzichten.

Keiner soll dem andern vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen habe

Und überhaupt, wie wär’s mit Lockerungsübungen? Was würde passieren, wenn wir die grammatikalischen Geschlechter umbenennen? Nennen wir sie erste, zweite und dritte Deklination. Oder A-, B- und C-Deklination. Grün, rot und blau. Männlich und weiblich wären raus. Ich habe es in verschiedenen Grammatiken probiert: Es passiert nichts. Ein paar Bücher müssten umgeschrieben werde. Das war auch nach der letzten Rechtschreibreform so. Was machen wir nun aus dem Schlamassel? Mein Vorschlag: Wer gendern will, soll das tun. Wer das nicht will, soll es nicht tun. Doch keiner soll dem andern vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen habe. Weder darf jemandem, der gendert, noch jemandem, der das nicht tut, ein Nachteil oder ein Vorteil aus seinem Handeln erwachsen. Sogar der Ruf nach der ordnenden Hand des Staates wurde in diesem Zusammenhang laut. Nur das nicht, da sei Konrad Duden vor. Warum sollen wir einen Staat anrufen, der seine sonstigen Angelegenheiten so ungenügend regelt?

Was tun? Abwarten und Tee trinken und ein bissel kühles Blut bewahren. Wir werden uns verstehen, egal ob ein Text gegendert ist oder nicht. Frauen werden zunehmend ins gesellschaftliche Leben treten, ob sie nun gendern oder nicht, und die Praxis wird entscheiden, wie Sprache diese Entwicklung abbildet. Und wenn sie das nicht heute tut, so tut sie es morgen. An dieser Stelle verabschiede ich mich aus dem Bezirk der Sprache und begebe mich in den der Musik. Die Musiker stellten sich geschickter an und nannten ihre beiden großen Geschlechter Dur und Moll.

Der Autor ist Schriftsteller und lebt in Cottbus.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.