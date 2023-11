Juden in Ostdeutschland: Wie gelingt hier der Kampf gegen Antisemitismus?

Der 7. Oktober 2023, der Tag des Hamas-Terrors gegen Israel, der, so Dan Diner, einen genozidalen Charakter bekam, ist eine Zäsur. Die seitdem vergangenen vier Wochen mit ihrem israelbezogenen islamistischen Antisemitismus, scheinen das ohnehin schon düstere Bild für die jüdische Gemeinschaft hierzulande weiterhin zu verdunkeln.

Die Denkfabrik Schalom Aleikum strebt das Konkrete und das Sachliche an, um den gesellschaftlichen Diskurs und den Zusammenhalt zu stärken. Das geschieht bei gleichbleibender Erkenntnis, dass hiermit die dramatische Lage nicht kurzerhand repariert werden kann. Aber eine thematische Fokussierung kann eine Klarheit und ein empathisches Verständnis verschaffen – so unsere Hoffnung.

Sichtbarkeit jüdischer Stimmen in Ostdeutschland

„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann“ (so die IHRA-Definition).



Es ist hierbei zentral, dass Jüdinnen und Juden als die von Antisemitismus Betroffenen eine Sprecherposition im Kampf gegen und in der Diskussion über Antisemitismus einnehmen können – und einnehmen müssen. Dafür soll die medienpolitische „Außenwelt“ aufhören, den Juden eine permanent viktimisierte (Opferrolle) Sprecherposition zu verleihen. Es gibt andere gesellschaftlich sinnvolle Anlässe, als jüdische:r Akteur:in zu sprechen.

Andererseits spricht die Markierung der Häuser der Juden in Berlin und Paris mit Davidsternen (in diesem Fall von Antisemiten tatsächlich als „Judensterne“ gemeint) eine mehr als klare Sprache.



Antisemitismuskritische Arbeit sollte eine differenzierte Sichtbarkeit jüdischer Stimmen und Perspektiven ermöglichen. Eine solche Sichtbarkeit ist jedoch ambivalent. Just diese Ambivalenz soll hier fokussiert werden.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages und 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz weihte die Jüdische Gemeinde Cottbus am 27. Januar 2015 die erste Synagoge des Landes Brandenburg seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein. Rainer Weisflog/imago

Jüdisches Leben in Ostdeutschland

Ostdeutsche jüdische Gemeinden haben mehrere Kennzeichen, die diese Ambivalenz deutlich machen.



Erstens sind die ostdeutschen jüdischen Gemeinden mitgliederschwach. Lediglich die Leipziger Gemeinde hat mehr als 1000 Mitglieder. Im Schnitt hat eine jüdische Gemeinde in den ostdeutschen Flächenländern, nehmen wir Leipzig als Ausreißer heraus, etwa 389 Mitglieder (so viele wie alle Gemeinden der DDR zur Wendezeit) – natürlich sind hierdurch die Kerngemeinden mit aktiv Teilnehmenden noch kleiner.

Insgesamt – Leipzig wieder einbezogen – leben in Ostdeutschland 6923 jüdische Gemeindemitglieder (Stand 2022). Des Weiteren gibt es insgesamt nur 16 ostdeutsche jüdische Gemeinden, alleine in Nordrhein-Westfalen gibt es 19 Gemeinden.



Sichtbarkeit zu erzeugen und Sprecherpositionen zu etablieren, bedeutet im ostdeutschen Kontext folglich, dass man Gemeindemitglieder kleiner und rarer Gemeinden jenseits der symbolpolitischen feststehenden Termine im Jahreskalender (im Zusammenhang mit dem Gedenken) exponiert. Damit ist zugleich der Schutz der neu Sichtbaren erforderlich – denn sie sprechen in einem äußerst und mehrfach angespannten und für sie zugleich unsicheren Kontext.

Hamas-Terror gegen Israel

Wir registrieren einen Zuwachs von antisemitischen Vorfällen im gesamten Bundesgebiet (Angaben von RIAS) – im Vergleich zur ersten Oktoberhälfte 2022 um mindestens 240 Prozent.



Es sind drei Wochen nach dem Hamas-Massaker mindestens 1800 Straftaten gegen Juden in Deutschland verübt worden (Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz).

Die Freien Sachsen, um eine rechtsextreme ostdeutsche Gruppierung zu nennen, veröffentlichten auf Telegram eine Art Genealogie der „Feinde der Obrigkeit“ im Deutschland der letzten Jahre: 2020 Verschwörungstheoretiker; 2021 Ungeimpfte; 2022: „Die“ Russen; 2023: „Die“ Palästinenser.



Am 27. Oktober verkündete eine AfD-zentrierte Großdemonstration in Erfurt: „Der Osten steht zusammen“. Auch diese Formel bedeutet für die Juden der Region nichts Gutes: Das proklamierte „Zusammenstehen“, vereint im Deutschnationalen, kann in seiner letzten Konsequenz nur eines sein: antisemitisch.

Am 28.10.2023 fand in Erfurt eine AfD-Demonstration u.a. mit den AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke (Thüringen), Martin Reichardt (Sachsen-Anhalt), Birgit Bessin (Brandenburg), Joerg Urban (Sachsen) und Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern) unter dem Motto „Der Osten steht zusammen“ statt. Sascha Fromm/imago

Die Denkfabrik Schalom Aleikum sah am 11. Oktober bei der Israelsolidaritätskundgebung am Fischmarkt in Erfurt sowie bei der eigenen anschließenden Veranstaltung einen anderen „Osten“, ein anderes Erfurt, das an diesem Abend ebenso „zusammenstand“. Doch auch dieser dialogische, tolerante „Osten“ bekommt zurzeit leider Risse. Vor wenigen Tagen hat die Jüdische Landesgemeinde Thüringen den lokalen Runden Tisch der Religionen verlassen (müssen): Das explizite Nichtnennen des Hamas-Terrors in einem Einladungsschreiben zu einem Dialogtreffen war dafür ausschlaggebend. Der Gemeindevorsitzende Reinhard Schramm war klar: „Kein Schweigen über das Pogromverbrechen ist möglich“. Wir müssen festhalten: Die gesellschaftliche Spaltung ist, auch wenige Monate vor richtungsweisenden Landtagswahlen in Ostdeutschland nicht zu übersehen.



Schlicht formuliert: Die sprechenden Jüdinnen und Juden gehören in Ostdeutschland (nicht nur hier) zu den gefährdeten, unter Druck stehenden Sichtbaren. Grund dieser Gefährdung ist und bleibt: der Antisemitismus – oder genauer: die Antisemitismen.

Zweitens sind die ostdeutschen jüdischen Gemeinden überaltert. Etwa 66 Prozent der Gemeindemitglieder sind älter als 50 Jahre, nicht einmal ein Prozent ist jünger als vier Jahre alt. Sprecherpositionen einzunehmen ist kein körperlicher und mentaler Selbstläufer, diese Einnahme kostet Energie und setzt rhetorische und politische Kenntnisse der jeweiligen Landschaft voraus.

Will man demnach Sprecherpositionen und Sichtbarkeit produzieren, dann ist es notwendig, derartige demografische Spezifika der Region mitzudenken. Man hat es mit einer Mehrfachbelastung zu tun: von Antisemitismus betroffen zu sein und in hohem oder höherem Alter die Kosten und die Folgen des Sich-sichtbar-Machens auf sich zu nehmen.



Ein wesentlicher Faktor, der diesbezüglich ebenso zu nennen ist, ist die Sprache. Die Gemeinden im Osten der Republik bestehen zu nahezu 100 Prozent aus Mitgliedern, die in den 1990er-Jahren aus Ländern der ehemaligen UdSSR eingewandert sind.

Die sprachliche Leistung der Gruppe der jüdischen Einwanderer, auch in ihrem Senioren-Alterssegment, ist beachtlich, doch ein Sprecher/eine Sprecherin mit einer gelernten Kenntnis der Diskurse und Signalvokabeln unterscheidet sich (vor allem in ihrer Außenwahrnehmung) von den Muttersprachlern. Dies ist ein postmigrantisches Phänomen, das sicherlich auch für Musliminnen und Muslime, noch mehr in Ost- als in Westdeutschland, gilt.



„Ihr macht es nicht für uns, ihr macht es für ‚sie‘ (‚die Deutschen‘)“ – wie oft haben wir das in den vergangenen Jahren auf Russisch zwischen Frankfurt am Main und Leipzig gehört?! Auf solche Nuancen ist unbedingt zu achten.

Drittens muss auch auf sozioökonomische Aspekte der Gemeinden eingegangen werden. Das Ehrenamt muss als konstitutiver Faktor der Gemeinden markiert werden. Die jüdischen Gemeinden – Ähnliches kann über die muslimischen Gemeinschaften und teilweise auch die christlichen Kirchen gesagt werden – sind auf das Ehrenamt angewiesen, wodurch viel Arbeit nebenberuflich getätigt wird.



Wer hat innerhalb der (kleinen) Gemeinde also die Zeit, um beispielsweise bestimmte Kommunikationskanäle zu bedienen, wer hat Ressourcen für unzählige E-Mails und Telefonate? Wer kann mit sozialen Medien (Facebook, X, Instagram, TikTok) umgehen? Man darf nicht vergessen, dass innerhalb der Gemeinden daneben hinsichtlich anderer, auch religiöser und Bildungsaktivitäten dieselben Fragen aufgeworfen werden. Sichtbarkeit darf nicht davor täuschen, dass es bereits eine große Belastung innerhalb der Gemeinden gibt.

Der Anschlag in Halle im Jahr 2019 gilt als Versuch eines Massenmordes an Juden an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Steffen Schellhorn/imago

Dies zeigt sich beispielsweise stark in der Gemeinde in Halle, die durch den Anschlag im Jahr 2019 diese Mehrfachbelastung deutlich spürt. Die Aufmerksamkeit ist nach dem Anschlag gestiegen und dadurch auch die Belastung für die Gemeinde, sie wird wesentlich mehr für Veranstaltungen wie Führungen angefragt, ist aber selber keine museale Einrichtung, kein Begegnungszentrum, das darauf spezialisiert ist.

Der Hallenser Gemeindevorsitzende, Max Privorozki – wir haben es besonders in den Wochen nach dem antisemitischen Anschlag 2019 gesehen – musste eine neue politisch-symbolische Position einnehmen, für die er neben seinen haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten Platz finden musste. Er selbst betont in einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Team der Denkfabrik: „Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich mache das trotzdem, obwohl das logistisch nicht einfach ist, weil das ist absolut wichtig.“

Hiermit markiert er die von uns angesprochene Ambivalenz – und betont die Wichtigkeit des Themas und das hohe Maß an vielschichtiger Belastung durch eine zweifache Verwendung des Wortes „absolut“.



Das betrifft in ähnlichem Maße die Jüdische Gemeinde Leipzig, ihren Vorsitzenden Küf Kaufmann und sein Team – was den Umgang mit ukrainischen Geflüchteten in Leipzig und die entsprechende Kommunikation mit Behörden angeht. Auch diesem Themenbereich widmete sich die Denkfabrik.

Bereits diese drei Punkte verdeutlichen die Ambivalenz, wenn wir über Sprecherpositionen und Sichtbarkeiten diskutieren. So sehr jüdische Sprecherpositionen und deren Sichtbarkeit Ziel politischer und zivilgesellschaftlicher Arbeit sein sollten, so sehr muss auf dahinterliegende strukturelle Ausprägungen jüdischen Lebens hier, im Osten der Republik, geachtet werden.



Herausforderungen, das zeigte der 7. Oktober sehr deutlich, werden nicht kleiner – die jüdischen Gemeinden Ostdeutschlands müssen und werden weiterhin „sprechen“, weil sie gefragt sind, doch die Denkfabrik Schalom Aleikum muss und will diese Sprecherpositionen mit ihren Herausforderungen und ihren Chancen verstehen, einordnen – und sie mit der Politik und Gesellschaft kommunizieren.

Dem Artikel liegt der Vortrag beim Regionalforum Sachsen-Anhalt „Engagiert. Für jüdisches Leben. Gegen Antisemitismus“ am 7. November 2023 in Halle zugrunde.



Dr. Dmitrij Belkin leitet die Denkfabrik Schalom Aleikum im Zentralrat der Juden.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de