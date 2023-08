Der Fall Till Lindemann zeigt: Medien sind der Erregungskultur zum Opfer gefallen

Ich nehme die Ausführungen von Herrn Friedrich in der Samstagsausgabe vom 15. Juli hinsichtlich des Vorganges als „Handlanger“ interner Vorgänge der Bildzeitung missbraucht zu werden zum Anlass, inwieweit das Medium Zeitung in der Art und Weise der Berichterstattung in einer Zeit und Stimmung einer Erregungskultur (meine Definition der Stimmung innerhalb unserer Gesellschaft) schon länger selbst permanent zum „Handlanger“ dieser komplett wert-freien „Erregung“ geworden ist.

Der Impetus, den es einmal in grauen Vorzeiten vor Internet, iPhone und Social Media gab, kritisch, unbeeinflusst (soweit möglich) jede Schlagzeile bzw. jede „Erregtheit“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sollte kritisch hinterfragt werden. Denn die oben genannten Medien als Paralleluniversum sind jedem journalistischen Festhalten in Papierform um Längen überlegen. Woran ich das festmache?

Zum Beispiel an der Berichterstattung Ihrer Zeitung zum „Fall“ Lindemann. Der kritische Journalismus im Zeitalter der Erregungskultur sollte den Auftrag zur unbedingten Berichterstattung (schließlich hängt das Fanal der Auflage als wichtige Triebfeder über allem Tun oder eben Nichttun) eintauschen in eine selektive Bedachtheit: Welchen Sinn macht es, die „Erregung“ sofort und unbedingt einer Öffentlichkeit anzubieten, die in der Flut der Nachrichten im „Skandal“ nur die Spitze eines Eisberges als Nachricht wahrnimmt: je skandalöser also lauter, desto eher wird die Message gehört. Gerade im „Fall“ Lindemann irritiert und erstaunt, als die neue Nachricht (er wäre nach einem Konzert in den berüchtigten Kitkat-Club gegangen) wieder die Wogen der Empörung hochgehalten hat ... das „Monster“ geht auch noch dahin, wo Willkür, Lasterhaftigkeit und der grenzenlose Triebstau mit oder ohne K.-o.-Tropfen die Vorverurteilung erst recht bekräftigt. Wem sind solche Berichte nütze?

Damit wären wir beim anderen Part dieser Erregungskultur angelangt: den Auslösern. Andy Warhols weissagender Spruch: „Es wird einmal eine Zeit kommen, in der jeder Mensch für 15 Minuten berühmt sein kann“ ist schon längst erreicht, wenn nicht sogar überschritten. Die Likes, YouTube-Beiträge, Followers sind die Taktgeber, die für eine ganze Generation unbedingter Gradmesser der eigenen Identität und Wertigkeit geworden sind. Dabei, so scheint mir, sind Begriffe wie Selbstverantwortung und Selbstfürsorge der Stars von Morgen einer kruden Gier nach Aufmerksamkeit um jeden Preis eingetauscht. Solange alles gut geht, also im Sinne des Erregers– Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit – (sie sehen, ich gendere nicht, weil für mich auch dieser „Un-Sinn“ einer Laune dieser Erregungskultur entspringt) jene auf ihre Kosten kommen, stimmt das Selbstbewusstsein. Wenn nicht, ja was dann?

Es steht außer Frage, dass die MeToo-Bewegung als Produkt des Enthüllungsjournalismus – gesellschaftliche Missstände mit den Mitteln der Medien aufzudecken – eine große Errungenschaft ist und höchster Aufmerksamkeit und Unterstützung bedarf. Im Umkehrschluss hat sich eine niedere Form des Enthüllungsjournalismus (siehe Bildzeitung bzw. die Grenze zum Erregungsjournalismus ist hier längst überschritten) den Freibrief unter dem Fanal, die Öffentlichkeit hätte ein Recht auf Information und damit das Private inklusive dem dazugehörenden Skandal mit allen Mitteln öffentlich zu machen, lebenslang ergattert. Gerade Prominente sind hier die Zielscheibe derjenigen Medien, derer Mechanismen sie sich, um die eigene Prominenz zu steigern, nur zu gern bedienen.

Ein Indiz, dass die Erregungskultur nur im Moment des „Erregens“ durch die Medien nur diesem Zweck sich verpflichtet sieht, ist die Beobachtung, dass, im Falle einer falschen Vorverurteilung eines Falles X oder Y weder überhaupt die vorlaute Stimmungsmache kleinlaut zurückgenommen würde oder was eigentlich dem Motor der Erregungskultur entspräche: genauso laut und vehement dementiert worden wäre. Das findet nur aus einem Grund nicht statt, weil schon der nächste Skandal die Öffentlichkeit bedienen muss.

Es ist mir bewusst, dass einerseits die Pflicht zur Information und die Art und Weise der Aufbereitung von Informationen einer Gratwanderung gleicht: zum einen der Auflage verpflichtet und zum anderen mit schielendem Blick auf die Konkurrenz, wenn denn dort das Neueste vom Neuen das Titelblatt ziert, den Berichterstattungsvorsprung verspielt zu haben.

Aber im Wissen um die Mechanismen der Erregungskultur, die unabhängig vom Inhalt alles mit den gleichen Attributen nach außen kehrt, bedarf es einer anderen Definition von aufgeklärtem Journalismus bzw. Medienpräsenz einer Zeitung: nicht mehr dem Diktat der Veröffentlichung um jeden Preis sich verpflichtend, sondern eher in einer aufgeklärten Zurückhaltung sich einzuüben. Ich bin mir bewusst, dass dies der Quadratur des Kreises gleicht, denn eine Zeitung ist definitionsgemäß ein Medium der Publizität - sich hier Zurückhaltung zu verschreiben ist auch an die Adresse einer anderen Leserschaft gewandt: Einer, die der Skandal- und Erregungskultur überdrüssig ist. Gerade diese sollte in diesen Transformationsprozess mit eingebunden werden, um sie dauerhaft an Ihre Zeitung zu binden.

Hier sind Medienwissenschaftler, Publizisten und Verleger gefordert – den anderen Leser im Blick –, der anfangs erwähnten Pflicht zur bedingungslosen Information abzuschwören (oder eben Springer- und Co zu überlassen) und einem aufgeklärten, kritischen Journalismus Raum zu geben, um sich neu zu erfinden: z.B. mit einer Rubrik „Zurückgestellt oder aussortiert“ wie auch immer sie dieses dann zu füllen bereit sind.

Dieser andere Journalismus muss den Mut haben, viel weiter und umfassender zu selektieren, wenn er erkannt hat, welche Mechanismen er blind seit geraumer Zeit bedient: dem unstillbaren Hunger einer sich selbst unterhaltenden Erregungskultur.

