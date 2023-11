Der Kampf um das Aufenthaltsstipendium: Wenn eine es mal hat, ist es großartig

Sie sind wirklich großartig: Aufenthaltsstipendien. Wenn man das mit dem Kind geregelt gekriegt hat. Mit der Schule gesprochen, eine Befreiung vom Unterricht beantragt hat. Ein Formular ausgefüllt, die Unterschrift vom Lehrer und von der Direktorin hat.



Den Bildungsauftrag bestätigt und sich angehört hat, welche Buchstaben in der Grundschrift und welche mathematischen Operationen in dieser Zeit gelernt werden müssen, sogar mit Notizbuch und Stift in der Hand, damit es so aussieht, als würde das Kind dies wirklich machen in dem Monat.

Wenn man mit dem Vater in der anderen Stadt über die Hälfte der Zeit verhandelt hat. Wenn man dann den Patenonkel und die Freundin angerufen hat. Kannst du vielleicht? Ich habe die Zusage zu einem Stipendium bekommen. Ich bräuchte jemanden, der den Kleinen nimmt. Nein, nicht nur eine Nacht. Schon etwas länger. Also zwei Wochen. Ah, okay, du kannst nur in dieser Woche. Warte, ich schreibe es mir auf und gebe dir noch mal Bescheid. Wenn Y die Woche davor kann, könnte ich das verbinden. Du kennst sie doch, ja? Dann müsstet ihr eine Übergabe machen. Ich rufe sie gleich mal an. Kennst du eigentlich auch Z? Die mag das Kind auch gerne.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wenn man dann, für den Fall der Fälle, mit der Stipendiatenstätte gesprochen hat. Kind mitbringen ginge schon, bisschen ungeschickt, das Studio etwas klein. Bei vielen Residenzen stören die Kinder die anderen Künstler:innen auch mächtig, heißt es.



Hier heißt es das nicht, müssen andere Kinder sein. Das Kind könnte also auch mitkommen. Verstehe, finde ich aber selbst ungeschickt. Denn ich will eigentlich keinen Urlaub machen, den ganzen Tag dem Kind auf unbekannten Spielplätzen beim Rutschen oder Schaukeln zusehen oder auf einem Boot einen großen Fluss entlangfahren oder bei Regen zehn Runden Uno spielen, ich möchte schon gerne schreiben.

Ich möchte das Stipendium nämlich genau dafür nutzen, wofür es ausgeschrieben wurde. Um am Stück zu schreiben. Und nicht um ein Uhr am Herd zu stehen, weil das Kind gleich hungrig aus der Schule kommt. Und wieder loszufahren, um alle Freunde und Freundinnen für das Fußballtraining einzusammeln. Vorher noch diverses Hin und Her über diverse Messenger mit diversen Müttern. (Manchmal sind auch Väter darunter.)

Das Kind für die Zeit des Stipendiums unterzubringen, ist die erste große Hürde. Panthermedia/imago

Und ich brauche auch einfach das Geld, das die Stipendiatenstätte bezahlt. Das kriege ich nur, wenn ich auch aufkreuze. Und das möchte ich ja auch, Hofschreiberin sein meinetwegen, und die Gegend fließt sowieso in den Text ein, so, wie alles einfließt irgendwie. Und ich nenne die Stätte auch gerne, wenn mal wieder ein Buch von mir veröffentlicht wird.



Aber im Ernst: Ich brauche Zeit zum Schreiben, von dem ich dann allein nicht leben kann. Wie die meisten anderen Schreibenden auch nicht. So eine Residenz ist Teil eines Betriebs, den ich mir nicht ausgedacht habe, aber bei dem ich mitmache. Damit, wenn ich am Herd stehe, auch was im Topf ist. Und was im Tank für den Fußball.

Und ich, das erwähnte ich schon und drehe mich im Kreis, schreiben kann. Was mein seltsam kompliziertes und geliebtes Leben ist. Und was ich auf immer neue Art in den Anträgen für die Stipendien glaubhaft zu machen versuche, das Komplizierte nicht, da wirkt das Schreiben immer geschmeidig und das Drumherum erwähne ich selbstverständlich so nicht.

Also wenn irgendeine Institution wirklich einer das Stipendium gibt, so häufig kommt das nun auch nicht vor, also wenn eine endlich die Zusage hat und das mit dem Kind und der Schule und dem Patenonkel und der Freundin und letztlich auch dem Vater geregelt gekriegt hat und die Stätte mitmacht, dass eine nun doch ein paar Tage später kommt, weil der Patenonkel und die Freundin nehmen zwar das Kind, aber erst ab dem und dem Tag (ach, zu viele Details).

Wenn eine sich dann von einem anhänglichen Kind im Schlafanzug verabschiedet hat und zwölf Stunden auf Bahnhöfen gestanden und in verspäteten Zügen gesessen, manchmal wieder gestanden hat. Wenn eine die ersten Tage hinter sich hat, an denen sie erst mal krank wird und in dem Bett in dem gar nicht so kleinen Studio bleibt und schläft, später Filme schaut und in den Büchern ihrer Vorgänger:innen blättert, dann ist ein Aufenthaltsstipendium großartig.

Dann kann eine nämlich schreiben, so viel, so lange sie es mag und jederzeit. Sogar solche kurzen Texte zwischendurch, während der Roman im Hintergrund quellt. Und nachts nochmal Notizen machen. Und bei einem langen Spaziergang die Figuren in sich bewegen, bis plötzlich eine ein Eigenleben bekommt, wo ganz anders hinsteuert, und sie richtig verliebt in ihre eigene Kreation ist. Rasch ins Studio eilt, um alles festzuhalten.



Dann kann eine zwischendurch ruhen und sich wieder an den Schreibtisch setzen und hinlegen und aufstehen und schreiben. Und richtig vorankommen. Das Gefühl für ein Buch bekommen. Es auch sehen. Und zweifeln, löschen und neu schreiben und alte Versionen in den gespeicherten Dokumenten suchen.

Es sind viele Schritte nötig, bis das Aufenthaltsstipendium mit seinen Spaziergängen, intensiven Arbeitsphasen und Momenten der Inspiration genossen werden kann. Juan Alberto Ruiz/imago

Und denken, dass es ein Missverständnis ist, dass sie hier sitzt, und ob in der Auswahljury niemand gesehen hat, dass sie gar nicht schreiben kann. Und am nächsten Tag überzeugt sein, genau am richtigen Ort zu sein und den Juror:innen für ihr Gespür zu gratulieren.



Es gibt zwar einen Haushalt, aber da der nur geliehen ist, stört der Staub in der Küche auf dem Boden nicht. Eine kann auch einfach nur Chips essen und muss nicht das ganze gesunde Zeug anschleppen und verkochen. Und sie muss niemandem antworten, höchstens den Leuten von der Stipendiatenstätte, aber die lassen sie in Ruhe.

Und eine muss nicht ans Fußballtraining am Montag und am Freitag denken und an die Elternsprechstunde und in diversen Messengern mit diversen Müttern (manchmal Vätern) chatten. Sie kann im Badezimmer lange dem Klavierspiel des Stipendiaten nebenan lauschen. Auf dem Flur ein bisschen mit ihm flirten. Und sie kann abends mit ihm und den anderen etwas trinken, so lange sie mag. Sie kann es aber auch sein lassen, weil die sieht sie nach einem Monat sowieso nicht wieder.



Sie kann sich von den Leuten von der Stipendiatenstätte zum Essen einladen lassen und einen ganzen Abend über Kunst sprechen, was vernachlässigte Bereiche in ihrem Geist aktiviert. Und weil sie das Geld in bar ausgezahlt bekommen hat und es nun vor ihr auf dem Schreibtisch liegt, überlegt sie, einen Schein zu nehmen und in der Altstadt ein Kleid zu kaufen. Oder ein Spielzeug für das Kind.

Maren Wurster ist Schriftstellerin und Essayistin. In ihren Werken verknüpft sie autobiografische Erfahrungen mit gesellschaftskritischen Fragen, etwas zur Fürsorgearbeit, Mutterschaft oder dem Sterben in heutigen Zeiten. Die Autorin legt Wert auf die Verwendung des Doppelpunkts als Mittel der Sichtbarmachung aller Geschlechter.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de