Der Niedergang der Geschichte

Politiker, Intellektuelle und Journalisten in Europa haben keinen historischen Horizont mehr. Im Westen lebt man ausschließlich in der Gegenwart. Die einzige Verbindung zur Vergangenheit ist die Verwendung der Vergangenheit als Mittel zur Legitimation, zur Erhebung über andere, nicht aber die Gewinnung von Weisheit aus ihr.

Viele Staatsakteure glauben unterschwellig, weiser als die Geschichte und ihre Akteure zu sein und historische Probleme im Handumdrehen lösen zu können. Aber sie sehen nicht, dass jeder historische Akteur – so wie sie selbst heute – in einer Vielzahl von komplexen Umständen manövrieren musste. Sie sehen, wie entschieden wurde, aber sie sehen nie, wie viele Möglichkeiten jene hatten, sich zu entscheiden. Was aber ist Geschichte? Was kann sie besser als alle anderen Wissenschaften vom Menschen?

Wesen der Geschichte

„Geschichte ist immer die Geschichte des Gedachten.“ So hat der große Geschichtsphilosoph R.G. Collingwood das Wesen der Geschichte auf den Punkt gebracht. Denn jedem Handeln geht unter Umständen ein Gedanke voraus. Zu wissen, was sich die jeweiligen Akteure gedacht haben, als sie ein Ereignis in Gang setzten, das zur Geschichte wurde, bedeutet, die Geschichte zu kennen, die sich dahinter verbirgt.

Geschichte ist nicht tot, sie ist in der Gegenwart verkapselt und lebt in ihr weiter, denn sie ist nichts anderes als die Ansammlung von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen der Vergangenheit unter bestimmten Umständen, die die heutige Gegenwart formen. Sie atmet in der Gegenwart, sie ist aktiv und sie ist mit den praktischen Problemen des Lebens verbunden.

Für Diplomaten, Politiker und Menschen, die strategische Entscheidungen zu treffen haben, gibt es kein besseres Fach, um zu verstehen, wie die Zukunft aussehen und Gestalt annehmen kann. Denn die Geschichte ist nichts anderes als eine Zukunft, die sich aus einer Vielzahl von Zukünften manifestiert hat, bevor sie Geschichte geworden ist.

Vorzüge der Geschichte gegenüber allen anderen Wissenschaften vom Menschen

Historiker sind Experten für Zusammenhänge. Sie sind am ehesten in der Lage, Ursache-Wirkung-Beziehungen herzustellen. Sie können Muster zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erkennen und Trends vorhersagen. Sozialwissenschaftler und Ökonomen sind der Meinung, dass ihre Modelle besser sind als die Geschichte, aber das sind sie nicht, denn wir können nicht alle Faktoren, alle Variablen in ein Modell zur Vorhersage der Zukunft einpflegen.

Wenn dem so wäre, hätten wir ein Modell, um die künftige Geschichte, die Zukunft vorherzusagen, was wir nicht haben. Die Naturwissenschaftler sind sich der Schwäche von Modellen bewusst, aber die breite Öffentlichkeit zieht es vor, sich auf harte Zahlen zu verlassen und nicht auf das scharfsinnigste Argument.

Das Verlegeschiff „Audacia“ des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Bernd Wüstneck/dpa

Aber Zahlen bieten uns keine strategische Erkenntnis und sie lassen sich in alle Richtungen interpretieren. Wie oft haben Sozialwissenschaftler und Ökonomen damit argumentiert, dass die enge Gasverbindung Russlands mit Deutschland und die monetäre Abhängigkeit davon nicht mehr dazu führen könnten, dass in Europa ein Krieg ausbrechen könnte.

Dann passierte es, und dann waren es die gleichen Leute, die mit den gleichen Zahlen das Gegenteil bewiesen, nämlich dass der Krieg kommen musste, weil man sich vorher so abhängig gemacht hatte. Die breite Öffentlichkeit hat mehr Vertrauen in das Jonglieren mit den Zahlen als in das, was einmal war, weil es nicht so greifbar ist und daher mehr Vertrauen erweckt, auch wenn die Geschichte uns hier mehr zu sagen hätte. Hätten sich die Wissenschaftler mehr mit dem nationalen Selbstverständnis, mit der russischen Geschichte oder mit der europäischen Geschichte beschäftigt, dann wären ihnen diese schwerwiegenden strategischen Fehler nicht unterlaufen, weil sie immer auf der Hut gewesen wären. Schließlich ist die Geschichte als vergangene Zukunft der einzige Fundus an Informationen darüber, was funktioniert und was nicht, wir haben nichts anderes, worauf wir zurückgreifen können. Kritiker der Geschichtswissenschaft weisen zu Recht darauf hin, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Deshalb könne man auch keine Lehren aus ihr ziehen. Das ist richtig. „Geschichte ist kein Kochbuch mit fertigen Rezepten“, sagte der amerikanische Außenminister Henry Kissinger einmal. Sie bietet keine Anleitung, keine Regeln für das eigene Handeln, die mit absoluter Sicherheit befolgt werden können. Die Geschichte ist unberechenbar. Weil sie das ist, gibt es auch keine Gesetze, keine Regeln, die man aufstellen und endgültig festlegen kann, was in einem bestimmten Fall getan werden muss. Aber man kann Schlüsse aus ihr ziehen, ein Gefühl für Geschichte entwickeln. Sie fördert Einsicht und Weisheit, die auf andere Weise nicht zu gewinnen sind.

Ein musikalisches Gefühl für Geschichte und ihre Anwendung

Das Fach Geschichte fördert bei seinen Studenten die Entwicklung eines musikalischen Gefühls für die Geschichte. Historiker sind in der Lage, Hypothesen und Probleme in ihre Einzelteile zu zerlegen, da sie es gewohnt sind, die menschliche Natur in ihrer Gesamtheit und in organisierter Form zu studieren. Geschichte ist eine Ansammlung von Beispielen. Sie wiederholen sich nicht exakt, aber sie ähneln sich. Da die Natur des Menschen unveränderlich ist, kann sie gar nicht anders, als sich im Laufe der Jahrhunderte in einem ähnlichen Rahmen zu bewegen. Als Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zertrümmert lag, hörte die Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland nicht auf. Nur mit großer Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika gelang es, einen friedlichen Ausgleich zu finden, der in eine europäische Zusammenarbeit mündete. Bundeskanzler Konrad Adenauer suchte nach Lösungen, um diese Rivalität in konstruktive Bahnen zu lenken. Er fand in der Geschichte ein Beispiel mit ähnlichem Hintergrund, das er in einem Interview erläuterte:

4. März 1959: General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer diskutieren über die Ost-West-Teilung Berlins. Keystone/imago

„Frage: In der Annahme, daß Sie eine Union zwischen Deutschland und Frankreich als den Grundstein der Vereinigten Staaten von Europa und als den ersten Schritt in einer neuen Richtung ansehen, würde ich gerne wissen, was nach Ihrer Anschauung unmittelbar getan werden könnte, eine solche Union herbeizuführen.

Antwort: Lassen Sie mich für einen Augenblick das Deutschland am Ende der napoleonischen Kriege in Ihr Gedächtnis zurückrufen. Damals gab es eine Unzahl kleiner, unabhängiger deutscher Staaten. Jeder hielt sich für sich, hatte eigene Zollgrenzen, eine eigene Währung, eine eigene Armee usw. Dieser Zustand wurde durch die Bildung einer deutschen Zollunion und durch die Errichtung eines Zollparlaments überwunden, durch die der freie Austausch der Güter zwischen vielen Staaten sichergestellt wurde. Die Zollunion und das Zollparlament waren der Anfang der deutschen Einigung. An ein ähnliches Vorgehen denke ich, um die Bildung einer Union zwischen Frankreich und Deutschland herbeizuführen. Man sollte von einem allmählichen Verschmelzen der beiden Länder in Bezug auf Zölle und Wirtschaft ausgehen. Das Werkzeug für eine solche Union könnte ein gemeinsames Wirtschaftsparlament sein, dessen Mitglieder aus den gesetzgebenden Körperschaften beider Länder gewählt würden. Die beiden Regierungen könnten ihrerseits ein Organ bestimmen, welches gemeinsam mit dem Wirtschaftsparlament verantwortlich wäre. Die Aufgaben des Wirtschaftsparlamentes und der Regierungsvertretung würden sich im Laufe der Zeit erweitern können, um die Vereinigung beider Länder schrittweise herbeizuführen. Die Saarkonventionen geben ein Beispiel, auf welche Weise zwei Länder verschmolzen werden können.“

Adenauer hatte aus der Geschichte von Preußen gelernt, wie man die umliegenden deutschen Staaten an sich band, ohne in Konfrontation mit ihnen zu geraten. Collingwood hat dieses musikalische Gefühl für Geschichte mit einem Wanderer im Dschungel verglichen: „‚Hier sind nur Bäume und Gras‘, denkt der Wanderer und setzt seinen Weg fort. ‚Sehen Sie doch, dort liegt ein Tiger im Gras‘, kommen wir zum Tiger im Gras zurück. Können wir uns sicher sein, dass das, was wir beobachten, in Wirklichkeit ein Tiger im Gebüsch ist? Was, wenn es letztlich aus dem Gebüsch tritt und doch letztlich ein Kind ist?, sagt der Jäger. Die Aufgabe des Historikers ist es, die weniger deutlichen Merkmale, die dem unaufmerksamen Blick in der gegenwärtigen Situation verborgen sind, zu enthüllen. Was die Geschichte zum moralischen und politischen Leben der Gegenwart beisteuern kann, ist ein geschärfter Blick für die Situation, in der es zu handeln gilt.“

Es geht darum, die geschichtlichen Muster und Nuancierungen zu erkennen und daraus die Gestalt der Zukunft abzuleiten, um zum richtigen Zeitpunkt im Sinne der Sache einzugreifen. Wenn die Geschichte etwas ganz konkret lehrt, dann ist es Demut. Der Staatsmann, das Individuum, so genial er auch sein mag, sein Lebenswerk und er selbst werden früher oder später vom Strom der Geschichte hinfort gerissen. Radikale Pläne oder gute Absichten und die daraus folgenden Taten haben oft das Gegenteil bewirkt. Denn der Einzelne kann die unbeabsichtigten Folgen der Geschichte nicht genau vorausberechnen. Wenn die Geschichte eine Weisheit zu bieten hat, die andere nicht zu bieten haben, warum ist sie dann weitgehend aus den Medien, aus der Politik und auch aus der Wirtschaft verdrängt worden?

Faulheit und Aufstieg der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Das hat zum einen damit zu tun, dass, um Geschichte zu verstehen und zu begreifen, viel gelesen werden muss. Aus historischem Wissen kann man nur dann Weisheit schöpfen, wenn man viel darüber gelesen hat. Bei allen anderen Wissenschaften vom Menschen ist das nicht der Fall. Man verfügt über technische Methoden und ist in der Lage, sie ohne große Vorkenntnisse anzuwenden. In der Geschichte ist das eben nicht möglich, und deshalb ist es auch sehr viel mühsamer, Probleme historisch zu durchdringen. Das hält im DACH-Raum aber kaum jemand für notwendig.

Ministerpräsident der Volksrepublik China, Li Qiang, trägt sich im Beisein des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, in das Gästebuch im Schloss Bellevue ein, 19.6.2023. Bernd Elmenthaler/imago

In der Politik ist das Fach Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes tot. Ich weiß nicht, wie man aktuelle Probleme lösen will, wenn man chinesischen oder russischen Vertretern gegenübersitzt, ohne deren Geschichte in allen Einzelheiten und Schattierungen zu kennen. Im angelsächsischen Raum hat man das besser verstanden als bei uns im deutschsprachigen Raum. Außerdem hat die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten ihren Stellenwert verändert. Der Respekt vor ihr und ihren Vertretern ist verloren gegangen. Sie wird von großen Teilen der Öffentlichkeit nicht mehr als politisch relevant angesehen. Das liegt zum einen daran, dass sich die Historiker selbstverschuldet in Nischen zurückgezogen haben, die nur noch für ein paar Hundert Wissenschaftler zugänglich sind und nicht mehr die breite Öffentlichkeit erreichen. Zum anderen hat es eine Offensive der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gegeben, die ganz gezielt versucht haben, die Geschichtswissenschaft zu verdrängen, und denen dies am Ende auch gelungen ist.

Das gängige Argument lautet, dass sich die Geschichte nicht wiederhole und dass die Geschichte empirisch nicht gut genug fassbar sei. Die Situationen seien nicht genau gleich, und Analogien würden die Dinge nur verzerren. Es muss zurückgewiesen werden, gerade weil Geschichte keine Mathematik des Menschen ist. Die Geschichte als Disziplin wurde, weil sie nicht messbar ist, erfolgreich verdrängt, obwohl die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit ihren mathematischen Modellen auch keine besseren Ergebnisse geliefert haben. Diese Entwicklung hat sich auch auf die Zahl der Studierenden und auf die Qualität des Studiums ausgewirkt. In der Schweiz ist die Zahl der Geschichtsstudenten in den letzten 15 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. Das ist eine Katastrophe für das Fach. Der Trend der letzten Jahrzehnte ist eindeutig. Er geht vom Qualitativen zum Quantitativen, von den text- zu den datenbasierten Wissenschaften, wo die Studierendenzahlen explodieren. Weg von der Weisheitssuche in der Geschichte für die Zukunft, hin zur Zukunftsberechnung. Die Qualität der Historiker lässt sich nicht allein an der Quantität festmachen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes studierten im Jahr 1998 27.270 junge Menschen Geschichte, im Jahr 2022 werden es 35.018 sein – eine deutliche Steigerung. Doch wo liegt dann das Problem in der Praxis? Es ist der Wandel in der Art und Weise der Lehre an den Universitäten. In der Vergangenheit, als der deutschsprachige Raum noch bedeutende Historiker hervorgebracht und interessante Bücher publiziert hat, hat man sich auf das konzentriert, was in der Geschichte von Bedeutung ist. Die universitäre Lehre ist nischiger geworden, die Professoren leben heute im Elfenbeinturm.

Das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, eine Bibliothek der Humboldt-Universität Pond5/imago

Wenn man sich die Vorlesungsverzeichnisse mancher deutschen Universitäten der letzten 30 Jahre anschaut, dann fällt etwas auf. Im Jahr 2023 wird es im Masterstudiengang Übungen und Vorlesungen geben wie „Hephaistos in Petropolis: Die Erfindung imperialer Identität aus dem Geist der russischen Muse“ oder „Sexualreformen im 19. und 20. Jahrhundert“ oder „Geschichte der Sexualitäten in der Frühen Neuzeit“. Das war vor einigen Jahrzehnten noch anders, weil man sich auf das konzentrierte, was Europa und die Welt maßgeblich geprägt hat, wie zum Beispiel die britische, die französische, die deutsche, die europäische und die amerikanische Geschichte. Um nicht missverstanden zu werden: Auch Sexualreformen sind wichtig und müssen gelehrt werden, aber sie werden nicht wichtiger sein als die Erfindung des Buchdrucks, die Französische Revolution, die Industrialisierung, die deutsche Einigung unter Bismarck, der Erste oder der Zweite Weltkrieg.

Wir werden nicht umhinkommen, mehr Geschichte zu studieren, wenn wir in Europa wieder strategisch denken wollen. Strategische Entscheidungen kann uns auch die Künstliche Intelligenz nicht abnehmen. Wir Menschen werden diese Entscheidungen selbst treffen müssen. Wenn es etwas gibt, das uns am besten darauf vorbereiten kann, dann sind es nicht die Vorbilder, sondern die ähnlichen Erfahrungen, die die Menschen in den letzten Jahrhunderten gemacht haben. Wir sollten nicht so tun, als wären wir weiser als die Toten. Das sind wir nicht.

Muamer Bećirović forscht zur Diplomatiegeschichte und der internationalen Politik. Im Januar 2024 erscheint von ihm eine Biografie über den österreichischen Diplomaten und Staatsmann der postnapoleonischen Epoche Fürst Klemens von Metternich.

