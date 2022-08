Wenn Pascale Klumpp von ihrem Werdegang erzählt, blickt sie meist in erschrockene Gesichter. Während viele ihrer ehemaligen Schulkameraden Lehramt studieren oder ins Ausland gegangen sind, war für die junge Frau klar: Sie möchte mit Menschen arbeiten – und genau das tut sie: Nur eben mit Toten.

Die gebürtige Steinheimerin hat im Juli ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft abgeschlossen. Danach packte sie ihre Koffer und ging nach Berlin. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase im August beginnt sie im September ihre Tätigkeit in einem Bestattungsunternehmen in Charlottenburg. Die Offenheit und Toleranz in der Hauptstadt gefällt ihr. „Mit der Ausbildung habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt“, erzählt Klumpp begeistert. Was fasziniert sie an Tod und Sterben?

„Ich sage ungern ‚Mein Beileid‘“

Am Ende ihrer Schulzeit stand sie vor einem Scheideweg: Rettungssanitäterin oder Bestatterin werden? Die Tätigkeiten eint die Ausnahmesituation. Klumpp ist froh darüber, nicht in den Rettungsdienst gegangen zu sein, die Verantwortung sei ihr zu groß, ein Menschenleben noch retten zu müssen. „Trotzdem sind wir Ersthelfer“, merkt sie an. „Für den Verstorbenen nicht mehr, aber für die Angehörigen.“ Besonders schwer ist es, wenn sie die Familien privat kennt. „Ich sage ungern ‚Mein Beileid‘“, das sei ein Satz, der von einem Bestatter erwartet werde. Man solle den Angehörigen Raum zum Trauern geben und auch Stille aushalten können. Das werde in unserer Gesellschaft allgemein nicht viel getan, glaubt Klumpp.

Von Trauernden wird sofort erwartet, nach kurzer Trauerphase wieder einsatz- und funktionsfähig zu sein. „Der Tod hat nirgends Platz, deshalb ist er so ein Tabu-Thema“, gibt sie zu Bedenken. Dabei ist es für viele ein Bedürfnis, über das Sterben zu sprechen – wenn sie von ihrem Beruf erzählt, sprudelt es aus den Menschen heraus. „Manchmal erzählt mir die Arzthelferin plötzlich von einem Todesfall“, sie habe das Gefühl, die Leute sehnen sich danach, offen über den Tod zu reden, schließlich sei jeder betroffen. Auf die Frage, warum der Tod ein Tabu-Thema ist, antwortet sie: „Weil es einfach unfassbar wehtut.“

Bestatter: Handwerker und Seelsorger

Der Beruf ist vielfältig, Büroarbeit trifft auf direkten Kontakt mit den Toten. Manchmal müsse auch ein Mensch zu Hause abgeholt werden, der schon einige Zeit gelegen hatte. Ekel verspüre sie nicht, manchmal machen sie Fälle aber betroffen. „Wenn jemand einige Wochen zu Hause liegt, fragt man sich: Ist niemandem aufgefallen, dass der Mensch fehlt?“ Nicht nur bei Senioren bemerken die Angehörigen erst spät, dass kein Lebenszeichen mehr kommt. Bei Jüngeren wird man dann doch emotionaler, weil der Ausnahmezustand da größer ist, sagt die 21-Jährige.

Ein Bestatter ist Seelsorger für die Angehörigen, aber auch Handwerker, gar Künstler: Das Grab muss dekoriert werden, die Trauerfeier organisiert. Abschiednehmen ist auch viel Organisation, viele Anträge und hohe Papierstapel. Die Toten müssen abgeholt, gekleidet und eingebettet werden. „Jeder Tote bekommt bei uns ein Kissen und eine Decke“, erzählt Klumpp, die bei dem Gespräch nie von Leichen spricht. „Die Person ist zwar kalt und starr, aber immer noch eine Person mit ihrem individuellen Leben und Erfahrungen“, die Würde sei das Wichtigste und habe in jedem Fall Priorität.

Ihre bunten Haaren wurden schwarz

Die Autorin kennt Pascale Klumpp noch aus der Schulzeit, sie machten gemeinsam Abitur. Damals hat sie bunte Haare getragen, zahlreiche Piercings an den Ohren. Die Piercings durften bleiben, die Haare musste Klumpp färben. Erst waren sie pechschwarz, heute dunkelblond. Der Arbeitgeber sei sehr kulant, deshalb muss sie die Piercings nicht ablegen. Dass sie auf ihre Optik reduziert wurde und sie sogar ändern sollte, macht sie wütend. „Meine Haarfarbe sagt ja nichts darüber aus, wie gewissenhaft oder gut ich arbeite“, sagt sie darüber. Auch wegen ihres Geschlechts gibt es manchmal blöde Sprüche: Klumpp werde häufig nicht ernstgenommen, weil sie eine Frau ist.

„Da kommt auf jeden Fall noch etwas“

Klumpp ist ein sehr religiöser Mensch – aber auch kritisch: Vor einigen Jahren nahm sie an einer Maria-2.0-Veranstaltung teil. „Heute bekomme ich nur noch den Newsletter“, lacht sie. Feminismus ist aber weiterhin eines ihrer Herzensthemen. Sie suche noch eine geeignete Form des Engagements, aktuell nutze sie ihre Accounts auf sozialen Medien zur Sensibilisierung in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. „Da kommt aber auf jeden Fall noch etwas“, verspricht sie und lächelt verschmitzt.

