Seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem antisemitischen Anschlag von Halle mit zwei Toten nehmen Politik und Sicherheitsbehörden hierzulande die Gefahr des braunen Terrors endlich ernst. Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz sprechen inzwischen offen von einer „Gefahr für die Demokratie“ und kündigen ein schärferes Vorgehen, auch im Verein mit ausländischen Partnerdiensten, an. Das wird auch Zeit, denn längst haben sich „White Power Terrorists“ weltweit vernetzt.

Als Ende Oktober 2019 die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir E-Mails einer ultrarechten Gruppe namens „Atomwaffen Division“ (AWD) erhielten, in denen ihnen mit ihrer Ermordung gedroht wird, schüttelten viele ungläubig den Kopf: Atomwaffen – wer? Nie gehört. Tatsächlich war die bereits seit 2015 in den USA existierende rechte Terrorgruppe, der mindestens fünf Morde zur Last gelegt werden, hierzulande bis dato nur Insidern ein Begriff. Inzwischen weiß man, dass es vermutlich bereits seit Ende 2017 einen deutschen Ableger der AWD gibt, der mit der US-„Mutterdivision“ in engem Kontakt steht.