BerlinDaten zu den Sterbefällen in der Bundesrepublik werden auf der Website des Statistischen Bundesamts veröffentlicht – alterskorreliert und als Excel-Datei, was die übersichtsstiftende grafische Darstellung leicht macht. Die Daten für Dezember 2020 wurden gerade erst aktualisiert, sodass man jetzt die Möglichkeit hat, den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Mortalität, also die Sterblichkeit, einzuschätzen und mit den Jahren 2016 bis 2019 zu vergleichen.