Die Scherben unseres Kummers aufsammeln

Noam Shuster-Eliassi ist in Neve Shalom/Wahat al-Salam aufgewachsen, dem einzigen Ort in Israel, wo jüdische und palästinensisch-arabische Israelis bereits seit circa 50 Jahren vollkommen gleichberechtigt miteinander leben und arbeiten. Ihre nationalen Identitäten, Ihre Kulturen und Religionen und ihre Sprachen, Hebräisch und Arabisch, sind dort gleichberechtigt. Noam Shuster-Eliassi ist Bühnenkomikerin und tritt auf Hebräisch, Arabisch und Englisch auf.



Der Kommentar ist erstmals im Online-Magazin +972mag unter dem Titel „Picking up the pieces of our grief“ erschienen.

Es herrscht eine schreckliche Stille, eine betäubend laute Stille. Sie rührt vom Schweigen verängstigter Menschen her, die versuchen zu trauern, während die Kriegsbesessenen ihre Bomben zünden, damit sie uns nicht hören müssen und sich so vor den Antworten auf ihr Versagen drücken können.

Während Freunde vor Ort in stiller Trauer sitzen, sehe ich auf den schrecklichen Bildschirmen der sozialen Medien sehr laute ausländische Freunde. Meine Seele ist wund von unserem Schmerz, dem uns aufgezwungenen Schweigen und der Angst, so grundlegende menschliche Dinge zu sagen wie: „Habt Erbarmen mit den Kindern von Gaza!“



In den letzten zwei Wochen haben Minister der Regierung sogar gegenüber den Familien der Entführten jeden Tag erklärt: „Jetzt ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen oder Ermittlungen. Schweigt! Wir befinden uns im Krieg.“

Ich erhalte ständig Nachrichten von Freunden aus der ganzen Welt: „Wie geht es Dir? Wir wissen, dass dies ein besonders schwerer Moment für Dich ist, wir senden Dir unsere Liebe.“ Was soll ich darauf antworten? Wir sind gebrochene Menschen. Es gibt so viel Trauer. Sich entfaltende, andauernde, uralte, persönliche, politische, gewalttätige, endlose Trauer.



Ich glaube, ich schreibe diesen Artikel für diejenigen, die die Fähigkeit haben, um zwei Völker zu trauern. Ich weiß, dass ich sie habe. Und das ist eine schwere Last.

Als sich die Nachrichten von dem Hamas-Anschlag am Morgen des 7. Oktober verbreiteten, erlebten wir viele Stunden und sogar Tage der Ungewissheit. Aber wir wussten, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Nur konnten wir das entsetzliche Ausmaß nicht ermessen.



Die erste Nachricht, die ich erhielt, betraf meine Freundin Osnat Trabelsi, eine herausragende Filmemacherin, zu deren erstaunlichen Filmen „Arna’s Children“ gehört – ein beeindruckender Dokumentarfilm über das Jenin-Freedom-Theater und eine Generation palästinensischer Kinder, die in die Gewalt der Besatzung hineingeboren wurden. Ihr Neffe war auf dem Musikfestival in Re’im und wurde ermordet.

Die nächste Nachricht betraf Vivian Silver, eine Friedensaktivistin und Freundin meiner Mutter: Sie war entführt worden. Gleich danach erhielten wir die Nachricht, dass Hayim Katsman, ein weiterer Friedensaktivist, ebenfalls ermordet worden war; er beschützte seine Nachbarin und rettete ihr das Leben – er bewachte ihre Tür und wurde dort ermordet.



Der Albtraum nahm kein Ende. Meine Freundin Moria, eine Comedy-Autorin, war auf der Suche nach ihrem Cousin, der auf dem Festival vermisst wurde; nach ein paar Stunden erhielt sie die niederschmetternde Nachricht, dass auch er ermordet worden war. Die Eltern meiner Freundin Maoz Inon, einer unglaublichen Unternehmerin und Friedensaktivistin, waren ebenfalls in einem Kibbuz ermordet worden.

Immer mehr Namen und Gesichter, die wir kannten, wurden genannt. So viele, dass wir aufhörten, sie zu zählen. Es war erdrückend. Obendrein waren viele von ihnen Menschen, die immer an unserer Seite in der Gemeinschaft für Frieden und Gerechtigkeit gestanden haben, die sich entschieden gegen Aggression und Krieg gewandt und aktiv Widerstand gegen die Besatzung geleistet haben.

Nach dem Großangriff der Hamas: Küche und Esszimmer in einem zivilen Haus im Kibbuz Be’eri an der Grenze zum Gazastreifen Jim Hollander/imago

Während ich dies schreibe, wurde ein Krankenhaus in Gaza bombardiert. Maoz weint am Telefon und sagt mir, dass wir etwas tun müssen, um diesen Wahnsinn zu stoppen, dass der Tod ihrer Eltern nicht als Rechtfertigung für weiteres Blutvergießen benutzt werden darf. In einem Sekundenbruchteil sieht sich unsere Trauer von einem sinnlosen Rachefeldzug überrollt.



Über unsere Köpfe hinweg spielt sich ein Cyberkrieg der Deutungen ab: Wer hat das Krankenhaus bombardiert?



Aber die Kinder sind bereits tot, sie sehen uns zu, wie wir auf dem dummen Twitter nachforschen, wie sie gestorben sind. Erbärmlich. Eure Kriegsmaschinen haben sie getötet, ihr nutzlosen Militaristen, wer auch immer ihr seid.

Hört uns jemand zu?

Ich bin so stolz auf meine Freunde, die trotz des Verlusts von Familienmitgliedern bei dem Hamas-Angriff ihren moralischen Kompass nicht verloren haben und sofort ihre Plattform nutzten, um deutlich zu sagen: Nutzt diesen Schmerz nicht für Rache oder um noch mehr Schmerz zu verursachen – das ist keine Lösung. Aber hört uns jemand zu?



Während der Schiwa ihres Neffen (jüdisches Trauerritual) weinte Osnat. „Es ist, als hätte ich jetzt zwei Räume in meinem Herzen“, sagte sie. „Einen für meine persönliche Trauer und einen für die Trauer der anderen. Und ich will nicht, dass mein Schmerz dazu benutzt wird, noch mehr Menschen Kummer zu bereiten.“

Ich habe gehört, dass selbst die Familien der Entführten zögern, die Regierung zu kritisieren, weil sie befürchten, dass dies die Bemühungen um die Rückführung ihrer Angehörigen stören könnte. Es ist herzzerreißend, Videos von herzlosen Menschen zu sehen, die diese Familien bei ihren Demonstrationen angreifen, weil sie glauben, ihre Proteste würden die israelische Armee davon abhalten, den Gazastreifen zu bombardieren. Diese Familien erhielten mehr Aufmerksamkeit, Antworten und Wärme von Präsident Biden als von ihrem eigenen Ministerpräsidenten, unserem gescheiterten Ministerpräsidenten.

Beerdigung eines Babys, das bei einem angeblichen Luftangriff im Gazastreifen getötet wurde. Mohammad Zanoun/imago

Zuzugeben, wie tief unser Schmerz ist – der Schmerz der einsamen Menschen, die Platz haben, für zwei Völker zu trauern und sich um diese zu sorgen –, scheint mir zu schwer. Es ist einfacher, nur auf mein Telefon zu starren und darauf zu hoffen, dass mein Gehirn abschalten wird. Aber genau genommen ist mein Telefon mein Albtraum; oh Gott, Instagram ist mein Albtraum. Wer sind all diese Amerikaner, die von ihrem bequemen Zuhause aus posten?



Legt eure Handys sofort weg! Außer Bassem Youssef, der kann bleiben; sein Interview in der Sendung von Piers Morgan war genial. Er nimmt den Moderator auf den Arm und sagt ihm: „Meine Frau benutzt meine Kinder als menschlichen Schutzschild, Palästinenser machen das sogar bei mir zu Hause, es ist verrückt!“ Was für eine Art, mit der Entmenschlichung umzugehen. In Zeiten wie diesen sind Komiker eminent wichtig.

Rachel Edry aus Ofakim wurde zu einer weiteren Ikone während der Gräueltaten vom 7. Oktober; sie hat ihr Leben und das ihres Mannes mit der Kraft der Gastfreundschaft gerettet. Die mit einem Marokkaner verheiratete persische Jüdin beschrieb äußerst witzig und herzzerreißend, wie sie 15 Stunden lang die militanten Hamas-Kämpfer, die mit Gesang in ihr Haus gestürmt waren, mit Essen versorgte und unterhielt, bis die Polizei kam und sie befreite.



Ich bin auch Komikerin, aber es fällt mir schwer, etwas Lustiges zu sagen. Soll ich eine witzige Szene über die rechten Fanatiker schreiben, die immer „linke Verräter nach Gaza!“ schreien und sagen: „Hier, ihr habt bekommen, was ihr wolltet“? Nein, dafür ist es noch zu früh. Aber Juden haben ihr Trauma in der Vergangenheit gut verarbeitet, daher bin ich sicher, dass ich das bald nachholen werde – bleiben Sie dran.

Die Leere füllen

Minister unserer faschistischen Regierung, die versuchen, die israelischen Überlebenden zu besuchen, werden angeschrien und weggejagt. Die Leute geben ihnen die Schuld für das, was passiert ist. Aber es ist, als ob wir keine Stimme hätten, weil die Reaktion der Regierung nicht infrage gestellt wird. Die Menschen sind zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt.



Es gibt eine große zivile Kraft, welche die Leere füllt, die durch die Unfähigkeit der Regierung entstanden ist, auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen, einschließlich derer, die aus dem Süden evakuiert wurden. Ich hoffe, dass diese Bewegung politisches Gewicht bekommen wird, damit wir all diese erstaunlichen Menschen, die zur Tat geschritten sind, kennenlernen und wählen können.

Und obwohl die Regierung nie dort zu finden ist, wo wir sie brauchen, hat sie doch auf wundersame Weise immer noch Zeit, Hunderte von palästinensischen Bürgern Israels zu verhaften, weil sie einen Beitrag in den sozialen Medien geteilt oder gelikt haben, der ihr Mitgefühl mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck bringt. Und als zwei Aktivisten der Standing-Together-Bewegung in Jerusalem Plakate mit der Aufschrift „Juden und Araber werden dies gemeinsam überstehen“ in Hebräisch und Arabisch aufhängten, wurden sie festgenommen und ihre Plakate von der Polizei beschlagnahmt. Der Staat kann, so scheint es, funktionieren, wenn er es nur will.

Israeli left wing activists blocking a road near the ministry of defense in Tel Aviv during an anti war demo pic.twitter.com/egMllXnwia — Oren Ziv (@OrenZiv_) October 28, 2023

In linken Social-Media-Gruppen warnen sich Freunde gegenseitig davor, dass rechte Eiferer persönliche Daten von Linken im Internet veröffentlichen und zu Gewalt gegen sie aufstacheln – wie im Fall des prominenten linken Journalisten Israel Frey, der sich aufgrund von Drohungen gegen ihn und seine Familie jetzt versteckt hält. Die Angst macht benommen.



Darf ich Sie um etwas bitten? Können Sie überprüfen, wie es Ihren Freunden, die in Israel-Palästina leben, geht, bevor Sie etwas in den sozialen Medien posten? Denn uns geht es nicht gut. Wir sind zerrissen.

Warum sage ich „wir“? Weil ich mich nicht allein fühlen will. Ja, ich kannte einige der Ermordeten und ich kenne einige der Entführten. Aber im Vergleich zu anderen geht es mir noch relativ gut. Nein, ich belüge mich selbst. Was heißt „gut“? Niemandem hier geht es gut.



Ich versuche, den Schmerz auf Papier zu bringen. Das gelingt mir nicht besonders gut, denn alle paar Augenblicke erhalte ich wieder eine Nachricht über einen weiteren Menschen, den wir kannten und der nun tot ist. Und die traurige Wahrheit ist, dass unsere Regierung im Namen dieses Schmerzes Gräueltaten an Menschen verübt, die nicht dafür verantwortlich sind.

Allein in unserer Trauer

Wenn Menschen starke Trauer empfinden, empfinden sie in der Regel auch Scham und Wut, die sie irgendwo hinlenken müssen. Die Fähigkeit der Menschen, über ihre Wunden und ihren Schmerz hinwegzusehen, ist begrenzt. Wir brauchen Anerkennung, Mitgefühl, Solidarität und eine Stimme. Haben wir eine Stimme, so haben wir das Gefühl, etwas bewirken zu können. Haben wir das Gefühl, etwas bewirken zu können, so können wir uns vorstellen, aktiv zu werden. Und wenn dieses Handeln greifbar ist, bekommen wir das Gefühl, dass wir die Situation tatsächlich beeinflussen und unseren Angehörigen helfen können.

Wow, ich bin so froh, dass ich das geschrieben habe. Aber die Wahrheit ist, dass die Trauer über das, was an diesem Tag passiert ist, so gewaltig ist, dass ich nicht sicher bin, ob ich oder Leute wie ich noch eine Stimme haben. Ich fühle mich so betäubt und verängstigt, dass ich das Verstummen in den Stimmen meiner Freunde hören kann, sogar, ohne mit ihnen zu sprechen.



Beide Völker ziehen sich im Moment in sich zurück, und es ist äußerst schwierig für diejenigen von uns, die versuchen, den Schmerz aller Trauernden mitzutragen. Unser geistiger, emotionaler und politischer Spielraum schrumpft auf einmal. Ich bin zutiefst erschüttert. Ich bin sicher, vielen von Ihnen geht es genauso.

Rafah: Palästinensische Kinder weinen, während sie auf medizinische Hilfe warten. Abed Rahim Khatib/dpa

In diesem Moment gibt es viel Tod, Vertreibung und Entsetzen, und es ist nicht viel Hoffnung in Sicht. Aber ich möchte Folgendes sagen: Es ist in Ordnung, sich einzugestehen, dass wir uns einen Moment lang verlassen gefühlt haben, allein in unserem Kummer. Das Ausmaß der Gewalt, die uns traf, war mit nichts zu vergleichen, was wir zuvor erlebt hatten. Es ist in Ordnung, seine Trauer zuzulassen und keine Antworten zu haben, statt die ganze Zeit aktiv zu sein. Ich wünschte, ich hätte mir das sofort gesagt, aber stattdessen habe ich mich sofort in den Cyberwar-Wahnsinn gestürzt. Was für ein Fehler für meine psychische Gesundheit und meine engen Beziehungen. Es tut mir so leid.



Was können Sie sonst noch tun? Kümmern Sie sich um Menschen, die Sie lieben. Lesen Sie nur vertrauenswürdige Quellen. Üben Sie Druck auf Ihre gewählten Vertreter aus, damit sie sich für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzen. Seien Sie mit den Menschen zusammen, die Ihnen am meisten Halt geben. Unterstützen Sie die Menschen, die Sie verstehen, die Ihnen den Rücken stärken und die Ihnen das Gefühl der Sicherheit geben.

Ich trage viel Liebe in meinem Herzen, auch Trauer, Mitgefühl und den Wunsch nach Veränderung. Jeder von uns hat eine andere Rolle, auf lokaler und globaler Ebene. Doch auch wenn mein politischer Spielraum schrumpft: Niemand kann meine Vorstellungskraft einschränken. Also werde ich sie nutzen, um an der Hoffnung festzuhalten, dass das Feuer sofort aufhört und wir die Scherben aufsammeln können.



Noam Shuster (@ShusterNoam auf X, vormals Twitter) ist freischaffende Komikerin, Performerin, Friedensstifterin und Aktivistin. Sie wuchs in Neve Shalom/Wahat al-Salam auf. Sie tritt in drei Sprachen auf: Hebräisch, Arabisch und Englisch.



©Übersetzung: Freunde von Neve Shalom – Wahat al-Salam e. V.

