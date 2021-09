Berlin - Hört man das Wort Millennial, ist man erst mal genervt. Bitte nicht die schon wieder. Wirklich alles hat die sogenannte Generation Y, geboren in den frühen 1980er- bis späten 1990er-Jahren, hinterfragt und umgekrempelt. Arbeit zum Beispiel sollte auf einmal Spaß machen und der Selbstfindung dienen. Anerkennung war die neue Sonderzahlung. Die Generationen zuvor haben sich noch devot und bescheiden bis zum Herzinfarkt ins abbezahlte Eigenheim geschuftet. Nun kamen die Jahrtausender, stellten dumme Sinnfragen und wollten sowieso mehr Zeit haben für die Familie. Unternehmen warben daher mit familiär wirkenden Großraumbüros um Bewerber.

Als die Millennials in die Arbeitswelt traten, mussten potenzielle Arbeitgeber außerdem Visionen haben, revolutionär sein und mit einer selbstbewussten „Das nächste große Ding“-Attitüde die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Alle hatten BWL oder Marketing studiert, um dann irgendwas mit Medien zu machen. Schnöder Broterwerb und Job auf Lebenszeit war plötzlich nicht mehr en vogue. Man brannte jetzt im Team für irgendeine Sache in merkwürdigen Internet-Start-ups. Hashtag „Love my Job“.

Manche brannten so lichterloh, dass sie am Ende ausgebrannt waren. Der Arbeitsmarkt ist eben auch nur ein Markt und wer einen Bürojob in der freien Wirtschaft machte, der fand sich nicht selten in einem Geschäftsmodell wieder, das auf wenige hoch qualifizierte Mitarbeiter setzte, die teuer waren und daher enorm viel Verantwortung tragen mussten. Ergänzt wurde billig mit Praktikanten, Auszubildenden oder Aushilfen. Der Arbeitgeber war somit stark abhängig vom einwandfreien Funktionieren seiner Leistungsträger und machte Druck: Ständige Verfügbarkeit, permanente Überstunden und ein dauerhaftes Stresslevel wie bei Ärzten im Schockraum erwarteten den unbedarften Berufseinsteiger in der hippen Start-up-Szene.

Man war jetzt also busy und das war schick. Der Wille zur Profilierung und starkes Verantwortungsgefühl übernahmen die Kontrolle. Dennoch ging die Illusion, unersetzbar zu sein, paradoxerweise mit der Angst um den Arbeitsplatz einher. Zusammen trieben sie den Angestellten jahrelang gnadenlos vor sich her. Bis manche nicht mehr konnten, Kinder kriegten oder sich die Sinnfrage zurückmeldete und beklagte, dass man neben dem ganzen Work keine Life-Balance mehr hatte. Du sollst neben deinem Job keine anderen Interessen haben, so das Credo vieler junger Unternehmen.

Kinder oder Burn-out bekamen die Millennials trotzdem und das war schlimm, denn nun lernte das eine oder andere Humankapital den fiesen Kapitalismus mal so richtig kennen und wurde arbeitslos. Arbeitslosigkeit gilt generationenübergreifend als beschissene Sachlage, also als Niederlage. Arbeitslos, das kannte ich noch aus der Nachwendezeit, als sich die Arbeitswelt des Ostens neu sortierte in Gewinner und Verlierer. Ich war noch ein Kind und spürte, wie sehr dieser plötzliche Nicht-Zustand für Erschütterung sorgte. Arbeitslos war würdelos, „Hauptsache Arbeit“ die Maxime meiner Jugend.

Jetzt, 30 Jahre später, war ich plötzlich selbst betroffen. Arbeitsloser Millennial – doppelt nervig! Der Status gilt als hässlicher Riss in der Vita, die Lücke klafft und wirft Fragen auf. Man kann sie nur falsch beantworten. Und doch ist der Drang groß, sich zu erklären, wem die Kündigung geschieht, der wurde mit „Recht“ wegrationalisiert, degradiert und für nutzlos erklärt. Ein sinnsuchender Millennial, der für seine Arbeit brannte und sich über sie definierte, erfährt nun, dass Kickertisch und kostenlose Limonade nicht vor Restrukturierungsmaßnahmen schützen und das freundschaftliche „Du“ vom Chef an der italienischen Siebträgermaschine zwar flache Hierarchien suggeriert, aber das Kündigungsschreiben doch im distanzierten „Sie“ formuliert ist.

Das familiäre Arbeitsklima wird auf einmal ganz schön arktisch. Das macht erst mal wütend. In der Psychologie zählt die Kündigung zum Trio infernale des seelischen Ungleichgewichts. Neben dem Verlust eines geliebten Menschen und schwerer Krankheit gilt die Entlassung als eine der großen Belastungen im Leben. Wer mit ruinösem Arbeitseifer seinen Selbstwert zu großen Teilen an den Job geknüpft hat, fühlt sich ohne diesen auf einmal ziemlich wertlos. Besonders schlimm ist die Entlassung, wenn sie eigentlich unrechtmäßig ist, weil sie etwa aufgrund von Diskriminierung erfolgte. Die Beweispflicht liegt beim Arbeitnehmer und eine Klage ist teuer, langwierig, gar nicht so leicht.

Ein Klassiker ist die Kündigung am ersten Arbeitstag nach der Elternzeit. „Willkommen zurück! Jetzt dürfen wir dich endlich rechtlich abgesichert loswerden.“ Mir wurde zwar die wirtschaftliche Lage als Grund für meine Entlassung angegeben, aber überraschenderweise fand ich meine eigene Position auf der firmeneigenen Internetseite am gleichen Tag neu ausgeschrieben. Bereits in der Schwangerschaft war offen kommuniziert worden, dass die viel beschworene Vereinbarkeit und mein Job hier einfach nicht zu vereinbaren sind. Als Mutter untragbar also.

In Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern etwas zu verändern, ist besonders schwer, denn es gibt weder einen Betriebsrat noch die Einsicht, dass sowohl Gesundheit als auch Kinder systemrelevant sind. Wer sich beschwert, sägt schon am eigenen Stuhl. Man muss also woanders ansetzen.

Die Fachanwältin für Arbeitsrecht Sandra Runge hat zusammen mit den Magazinen Brigitte und Eltern eine Petition ins Leben gerufen, die die Aufnahme des Diskriminierungsmerkmals „Elternschaft“ in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) fordert. Sie kennt Fälle wie meinen und hat die Situation selbst erlebt. Ein Kleinbetrieb mit weniger als 10,25 Arbeitnehmern ist nicht an den allgemeinen Kündigungsschutz des Gesetzes gebunden. Ich guckte also ganz schön blöd aus der Wäsche und davon hatte ich mit zwei Kindern eine ganze Menge. Karline Wenzel ist Journalistin, Kommunikationsberaterin, Mutter zweier Töchter und gemeinsam mit Sandra Runge Mitbegründerin von Pro Parents und stellt fest: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird meistens so verstanden, dass Eltern möglichst viel arbeiten können. Die Frage sollte meiner Meinung nach aber eigentlich andersherum gestellt werden: Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen brauchen berufstätige Menschen, um Kinder zu bekommen?“

Und das ist wichtig, denn die Millennials gehören in den kommenden Jahrzehnten zu den Erwerbstätigen, die die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit auffangen müssen. Es ist die Generation, die in der Pandemie Kinder zu versorgen hatte und erwiesenermaßen extrem belastet war. Sie müssen auch in Zukunft Arbeit und Familie unter einen Hut kriegen. Die Krise hat letztlich einen Zustand offenbart, der sich unter den Extrembedingungen von Corona zwar zugespitzt hat, aber für die meisten Eltern vorher schon Alltag war. Wie kann diese Generation produktiv sein, ohne an permanenter Selbstausbeutung, Müdigkeit, Überforderung und Zerrissenheit zu leiden?

„Arbeit neu denken“ ist die Parole unserer Zeit. Von den rund 20 Millionen Eltern sind 80 Prozent erwerbstätig und erwirtschaften einen großen Anteil des Bruttoinlandproduktes und der Steuereinnahmen. Doch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichen weder eine gleichberechtigte Sorgeaufteilung in heteronormativen Beziehungen noch ist eine gute Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Sorgearbeit sicherzustellen. Eine Kündigung nach der Elternzeit, weil eine langjährige Mitarbeiterin ein Kind bekommen hat, ist daher auch ein Produkt der politischen Bedingungen, in die sich Familien einfügen müssen. Eine flexible Kinderbetreuung, Recht auf Homeoffice, Schließen des Gender-Pay-Gaps und der Schutz vor Elterndiskriminierung sind nur einige Bausteine für eine gerechtere Arbeitswelt. Nicht nur der derzeitige Fachkräftemangel beweist, dass aus dem einstigen Arbeitgebermarkt ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Arbeitnehmer sollten Diskriminierungen auch in Kleinstbetrieben nicht länger hinnehmen und die Regeln am Arbeitsmarkt mitbestimmen. Die Millennials mit Kindern begehren bereits auf.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.

Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.