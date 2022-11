Die Vergangenheit zeigt: Deutschland hat schon andere Energiekrisen überlebt

Ein kleiner Zettel findet sich im Haus der Weimarer Republik in Weimar mit folgendem Text: „Als Anreiz für die Bevölkerung, Abgeordnete bei sich privat aufzunehmen, öffnen die Stadtwerke die im Krieg verplombten Gashähne für Badeöfen.“ Der Hintergrund: Die Regierung hatte die Verfassungsgebende Nationalversammlung nach Weimar einberufen. Das Städtchen verfügte aber nur über wenige Hotels und Pensionen.

Nun mussten vom Wohnungsamt neben den 423 Abgeordneten zudem noch Mitglieder der Regierung, Ressortmitarbeiter und Pressevertreter untergebracht werden. In dieser Situation war man auf die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung angewiesen. Um diese zu befördern, war offensichtlich nichts wirkungsvoller, als die Gashähne wieder zu öffnen. Das lässt erahnen, wie schwer der Gasmangel auf der Bevölkerung gelastet haben muss. Warm baden für die Demokratie war in Berlin nicht möglich.

Der Erste Weltkrieg hatte erhebliche Folgen für die Gasversorgung in Deutschland. Mit dem Kriegseintritt Englands wurden zahlreiche Rohstoffe knapp. Vor dem Krieg bezogen die Berliner Gaswerke englische Kohle, die billiger war als die Kohle aus Rheinland-Westfalen. Mit Ausbruch des Krieges war es damit vorbei. Verständnisvoll schrieb der Vorwärts am 27.9.1915, dass der Import aus England nur geschehen sei, „soweit die Rücksichtnahme auf anerkannte kaufmännische Grundsätze und die Interessen der Steuerzahler in Friedenszeiten dies erforderte“.

In der Gaswirtschaft führte der Kohlemangel ab Ende 1915 zu ersten Versorgungsengpässen und steigenden Preisen. Mit Kriegsende verschärfte sich die Lage aufgrund der Verpflichtungen des Waffenstillstands- und des Versailler Vertrages. Vor allem Steinkohle fehlte. Auf ihr beruhte nahezu ausschließlich die Gaswirtschaft, da es noch kein effizientes Verfahren zur Braunkohlevergasung gab. Nun griff wieder die Marktwirtschaft. Die hochwertige rheinland-westfälische Kohle wurde nach Belgien geliefert, wo hohe Preise bezahlt wurden, und die minderwertige Kohle kam aus Belgien.

Das historische Foto aus dem Jahr 1917 zeigt Hausmeister Auerhammer, der in der Volksschule von Roth (Bayern) die von Kindern gesammelten Kirschkerne zur Gewinnung von Öl verpackt. dpa/Stadtarchiv Roth

Außerdem kaufte man Kohle in Mähren, Böhmen und Polen. Die Gaswerke bekamen nur noch die Hälfte ihres Gesamtbedarfs an Kohle, sodass der Gasverbrauch rationiert werden musste. Der Vorwärts resümierte: „Es scheint fast so, als ob die Kriegsverhältnisse zum Anlass genommen werden sollten, die städtischen Gaswerke entgelten zu lassen, dass sie eine lange Reihe von Jahren neben deutschen auch englischen Kohlen vergast haben.“

Gasmangel: Wie sollte man heizen, kochen, waschen?

Mit jedem Kriegsjahr verschärfte sich der Kohle- und Gasmangel. Im Sommer 1917 berichtete der Vorwärts, dass aufgrund der Kohlenot viele Haushalte zum Kochen auf Gas umgestiegen seien. Aufgrund der angespannten Energieversorgung setzte die Regierung im August 1917 einen Reichskommissar für Elektrizität und Gas ein. Dieses Amt wurde Wilhelm Kübler, einem Professor für Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Dresden, übertragen. Er kontrollierte die Erzeugung, den Transport und den Verbrauch von Strom und Gas.

Am 26.7.1917 erließ er eine Bekanntmachung zur Sicherstellung des Betriebes der Gasanstalten für Groß-Berlin. Seine Gasverbrauchseinschränkungen waren derart einschneidend, dass angesichts des Protestes der Bevölkerung eine Änderung unumgänglich war. Bei den diesbezüglichen Verhandlungen mit Vertretern der Berliner Gemeinden betonte Kübler, „dass bei der Durchführung der Verbrauchseinschränkung niemand ohne Not belästigt werden soll, besonders nicht der ‚kleine Mann‘.“ Doch es waren eher die „kleinen Frauen“, die unter den Einschränkungen litten, denn sie heizten, kochten, wuschen.

Es blieb aber nicht nur bei Beschränkungen. Für jeden zu viel verbrauchten Kubikmeter wurden 50 Pfennig Strafzuschlag erhoben und bei Überschreitung der festgesetzten Verbrauchsmenge drohte die Gassperre. Den Hausfrauen wurden „Kochkisten“ empfohlen, deren Anfertigung in öffentlichen Kursen gelehrt werden sollte. Sehr nötig, so der Reichskommissar, wäre auch das „richtige Verfahren beim Kochen“, wodurch der Gasverbrauch beträchtlich gesenkt werden könne. „Je geringer der Gesamtverbrauch sei, desto eher und mehr werde der gesunkene Heizwert des Gases sich bessern lassen.“ Denn die Gaswerke verschlechterten die Gasqualität durch „Wassergaszusatz“, um den steigenden Bedarf zu decken. Verstöße gegen die Verordnung oder gegen Vorschriften des Kohleverbandes konnten mit Gefängnis bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis 10.000 Mark bestraft werden.

Frauen und Kinder stehen 1917 in Berlin Schlange an einem Lebensmittelgeschäft. Im Januar 1915 war zunächst Brot rationiert worden, es folgten weitere Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. dpa/Berliner Verlag/Archiv

Reichskommissar Kübler beklagte: „Es ist leider unmöglich, eine Vorschrift aufzustellen, die allen Leuten recht ist und gerecht wird.“ Der Kritik, dass die Bestimmungen mit ihrem „bequemen Durchschnittsprinzip“ den meisten Verbrauchern nicht gerecht würden, entgegnete er mit zweifelhaftem Humor: „Es wird nichts so heiß gegessen, wie es trotz meiner Einschränkungsvorschrift leider noch gekocht wird – und ich muß jetzt meinen ‚grünen Tisch‘ verlassen, um nach Wiesbaden zu fahren, wo über die Zentralheizung gesprochen werden soll. Ich frage die Leute doch hin und wieder um ihre Meinung.“

Das Foto aus dem Jahr 1917 zeigt Frauen in Roth (Bayern), die rationiertes Mehl abwiegen. dpa/Stadtarchiv Roth

Strafgelder und verplombte Leitungen bei zu hohem Gasverbrauch

In Wiesbaden angekommen, beriet Kübler am 18.8.1917 mit Ingenieuren über die Einschränkung der Zentralheizung. Anwesend waren der Leiter der beim Kriegsamt geschaffenen „Heizbetriebs-Abteilung“ sowie 50 Abgeordnete. Den Beratungen lagen Leitsätze über die „Art und Zahl der aus der Zentralheizung zu versorgenden Räume, über die Witterung, bei der die Heizung in oder außer Betrieb zu setzen ist, über die Höchstwärme, die für Wohnräume, Fabriken, Schulen, Vergnügungslokale usw. gestattet ist, über die Benutzung der Lüftungsanlagen“ zugrunde.

Behördliche Maßnahmen sollten regeln, dass in Wohngebäuden höchstens die Hälfte der mit Heizvorrichtungen versehenen bewohnten Räume beheizt werden dürfen, wobei die Küche als bewohnt galt. Heizungen sollten nur betrieben werden, wenn an vier aufeinander folgenden Tagen die Außentemperatur, 21 Uhr, 12 Grad Celsius oder weniger beträgt, oder wenn die Außentemperatur auf 5 Grad gefallen ist. Die Raumtemperatur müsse von 9 bis 21 Uhr in Wohnräumen und Büros nicht mehr als 18 Grad betragen. In Schulen, Verkaufsräumen, Vergnügungsstätten, Hotels und Gastwirtschaften sollten die Heizungen ab einer Innentemperatur von 16 Grad sowie in Treppenhäusern, Korridoren und Hotelhallen beim Erreichen von 5 Grad außer Betrieb gesetzt werden.

Im Oktober 1917 übertrug der Reichskanzler die Ausübung der Befugnisse des Reichskommissars für Elektrizität und Gas dem Reichskommissar für Kohlenverteilung, dem Geheimen Bergrat Ernst Stutz, Leiter der Reichskohlegesellschaft. Es hatte sich gezeigt, dass die Aufsicht über Strom und Gas nicht losgelöst von der Kohleverteilung möglich war. Wahrscheinlich trug aber auch die Kritik an der Amtsführung des Reichskommissars für Elektrizität und Gas mit zu dieser Entscheidung bei.

Der Kohleverband forderte, den Gasverbrauch auf das „äußerste“ einzuschränken. Strafgelder müssten strenger als bisher erhoben werden. Bei Zahlungsverweigerung und wiederholter Verbrauchsüberschreitung sollte die Gassperre durchgesetzt werden, indem man die Leitungen der „Sünder“ verplombte. Im Winter verschärfte sich die Mangellage. Um die Befolgung der Vorschriften zu erzwingen, waren Revisoren unterwegs, die gegen verschwenderische Wohnungsbeleuchtungen einschritten. „Sie haben einen Ausweis bei sich, der mit ihrem Bild versehen ist und Stempel und Unterschrift der Kohlenstelle trägt“, hieß es im Vorwärts vom 7.12.1918. Später rief die Zeitung sogar zur Denunziation auf. Man sollte Beobachtungen an die Kohlestelle Groß-Berlin melden, wo in den Wohnvierteln der „Wohlhabenden“ bis tief in die Nacht Zimmer strahlend hell erleuchtet sind.

Briketts lagern vor Kohleeinschüttung imago/Dieter Matthes

Geldversorgung: Ohne Kohle keine „Kohle“

Doch nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das öffentliche Leben war von der Gasnot betroffen. Zum 25.1.1919 wurden Sperrstunden zwischen 8.30 und 11 Uhr sowie zwischen 14 und 17.30 Uhr eingeführt. Die Straßenlaternen brannten notdürftig und die Geschäfte waren schwach beleuchtet. Die Straßen- sowie Hoch- und U-Bahnen fuhren nur bis 22.45 Uhr. Gastwirtschaften wurden auf 21.30 und Theater auf 22 Uhr reglementiert. Nach 22.30 Uhr senkte man den Gasdruck so weit, dass nur die öffentliche Beleuchtung gesichert blieb, ab September gingen ab 22 Uhr die Lichter ganz aus.

Finster sah es auch mit der Geldversorgung aus. Ende Januar rief der Arbeiterrat der Reichsdruckerei die Bergarbeiter dazu auf, ihren Streik zu beenden. „Schafft Kohlen! Die durch Kohlemangel hervorgerufene Gassperre verhindert die Herstellung des Geldes in der Reichsdruckerei. Wenn die Gassperre längere Zeit besteht, können die Löhne für Arbeiter, die Unterstützungen für Arbeitslose nicht mehr gezahlt werden! Also: Schafft Kohlen!“

Um den Zusammenbruch der Versorgung zu vermeiden, verplombten die Gasanstalten im Sommer 1919 die verbrauchsintensiven Gasbadeöfen. Warmwasser gab es dann nur vom 1. und 3. Freitag jeden Monats ab 15 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag 15 Uhr.

Ende 1920 litten Bevölkerung und Wirtschaft immer noch unter Kohlemangel und Gassperre. In den Sperrstunden konnte man nicht kochen und im Winter fehlte den Geschäften und Behörden das Gaslicht. So begannen zum Beispiel die Beamten im Waisenhaus Berlin infolge der Dunkelheit im Dezember, Januar und Februar an besonders trüben Tagen häufig erst um 9 Uhr mit der Arbeit und saßen bis zum Hellwerden müßig herum. Eine Verlegung der Bürostunden war keine Lösung, da es in den Zimmern bereits kurz nach 15 Uhr dunkel wurde und die Gassperre bis 18 Uhr dauerte.

Deshalb beriet die Stadtverordnetenversammlung über die Bewilligung von 15.000 M für die Umwandlung der Gas- in elektrische Beleuchtung in den Büroräumen. Die Umstellung auf Strom war aber keine grundsätzliche Lösung, da für die Stromerzeugung ebenfalls Kohle gebraucht wurde. Strom anstelle von Gas hätte allerdings manch Leben erhalten. Denn es mehrten sich Todesfälle, weil beim Beginn der Gassperre der Gashahn nicht geschlossen wurde, sodass das Gas später unkontrolliert ausströmte.

Parallelen zu heute: „Du kannst dich warm anziehen“

Krieg und Kohle-Gasmangel forderten die deutsche Politik, Wirtschaft und Bevölkerung vor hundert Jahren. Heute ist es wieder ein Krieg und der Mangel an Gas und Erdöl, der eine Wirtschafts- und Gesellschaftskrise heraufzubeschwören droht. Damals boykottierte England die Kohlelieferungen, heute boykottieren wir Gas- und Erdöllieferungen aus Russland. Gewinner dieser Boykotts waren einst die Eisen- und Stahlindustrie – der Motor der Rüstungsproduktion – als auch die Kohlesyndikate.

Im Herbst 1916 wurde deshalb eine Kriegsgewinnsteuer eingeführt; heute wird für die Stromerzeuger eine Übergewinnsteuer erwogen. Damals kannte man keinen „Kanzlerwumms“ und keinen „Ministerdeckel“. Man ging mit Beschränkungen und Strafen durch die Krise. Nur die „lebenspraktischen“ Ratschläge einiger Politiker wie einst Hinweise zum richtigen Kochen und nun Dusch- und Bekleidungsempfehlungen gleichen sich und lassen die Verzweiflung erkennen. Aus der Mangellage wird eine Notlage. „Wir schaffen das!“ ist schon verbraucht. „Wir kommen durch den Winter!“ ist neu und ungewiss. „Du kannst dich warm anziehen" ist wohl der passende Spruch für unsere Zeit.

