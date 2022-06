Ich konnte immer sehr gut schlafen. Acht Stunden, kein Problem. Ob das Handy im Zimmer lag, das Wlan angeschaltet war, Funkmasten in der Nähe waren, egal. Es hat mich nicht berührt. Doch seit dem 25. März ist alles anders.

Der alte Fabrikschornstein nebenan, auf dem oben 3G- und 4G-Sendeanlagen installiert waren, wurde um ein Drittel kürzer gemacht, um dort eine nagelneue 5G-Sendeanlage für das Mobilfunkunternehmen Vodafone anzubringen. Seitdem ist es um meinen Schlaf geschehen, von abends bis morgens mache ich kaum ein Auge zu, dazu kommen bisweilen Kopfschmerzen und Herzrhythmusstörungen. Mein Körper rebelliert. Und spätestens nach zwei schlaflosen Nächten nehme ich Reißaus und schlafe im Wald hinter dem Haus.

Der Bürgermeister weist jede Verantwortung von sich

Natürlich habe ich mich sogleich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und wurde unfreiwillig zum Experten rund um 5G. Ich habe versucht, bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Vodafone einzureichen: erfolglos. Der Bürgermeister weist jede Verantwortung von sich, und die Wohnungsverwaltung, die mir meine schöne und preiswerte Wohnung am Seeufer vermietet, sagt, sie könne da nichts für. Womit sie ja auch recht hat.

Ich schrieb an Vodafone. Dort kam die Antwort: „Mobilfunk ist eine sichere Sache. Die gesetzlichen Regelungen für einen sicheren Mobilfunkbetrieb beruhen auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen.“ Und weiter: „Vodafone stellt bei jeder Mobilfunkstation sicher, dass die Bestimmungen zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen jederzeit eingehalten werden. Es gibt durch Mobilfunkantennen keinerlei Auswirkungen für die Gesundheit der Anwohner – auch nicht für Senioren und Kinder. Das gilt auch für 5G.“

So weit, so schlecht, denn mir geht es nicht besser. Ich rede über mein Problem mit Nachbarn, mit Freunden und mit Kollegen. Es stellt sich heraus, dass es in diesem Zusammenhang zwei Kategorien von Menschen gibt: Die einen halten jegliche Störung durch „Funkwellen“ für eine Mär von offenbar gelangweilten Berufsnörglern, die anderen erzählen schnell von eigenen Erfahrungen oder dem Misstrauen, das sie den sich pilzartig verbreitenden Funkmasten, meist nur schlecht getarnt, entgegenbringen.

Sie fürchtet sich vor der drohenden Aufrüstung

Mein Onkel meint, wenn ich eben zwei Nächte nicht geschlafen hätte, würde ich wohl irgendwann schlafen, eben in der dritten oder vierten Nacht. Auch der Nachbar, auf Kopfschmerzen angesprochen, meint, Kopfschmerzen habe er schon immer gehabt, das habe wohl nichts mit Sendemasten zu tun.

Die Frau, die den Wasserturm des Ortes bewohnt, den höchsten Punkt weit und breit, hat eine Sendeanlage akzeptiert, die der Optik wegen etwas verkleidet ist. Wenn sie die Montage abgelehnt hätte, hätte die Telekommunikationsfirma die Anlage neben ihrem Wasserturm gebaut. Was noch hässlicher wäre und im Zweifel schädlicher. Vor der drohenden Aufrüstung auf 5G fürchtet sie sich dennoch.

Michael, ein Elektroingenieur aus Berlin, meint, dass wohl die Gesundheitsgefährdung durch 5G wissenschaftlich noch nicht erwiesen sei, er persönlich mache aber einen großen Bogen um 5G-Anlagen. Und Rosa, morgens im Büro, berichtet von Räumen mit Wlan-Routern und Empfangsgeräten, in denen sie es nicht länger als fünf Minuten aushält.

Mein Versicherungsvertreter aus Kreuzberg hat schon seit Jahren die Schaufensterscheibe seines Ladenbüros mit einem dichten Drahtnetz verhangen, er sitzt seitdem zufrieden und abgeschirmt im Halbdunkeln.

Könnte es sein, dass manche Menschen empfindlicher auf Funkwellen reagieren als andere?

Durch ein Internetforum schrieb mir eine Frau aus Beeskow, dass sie mich versteht und dass es nicht nur mir so ginge. „Ich reagiere auch auf die gepulsten Mikrowellen. Wahrscheinlich heftiger, denn wenn jemand neben mir mit dem Smartphone zugange ist, bekomme ich Kopfweh und Herzbeschwerden.“

Copy-and-paste-Antworten v0n der Regierung

Die Bundesregierung war derweil nicht untätig und hat eine Website mit dem vielsagenden Namen „Deutschland spricht über 5G“ eingerichtet. Dort kann man auch Fragen stellen. Auf die man allerdings lediglich Copy-and-paste-Antworten erhält, in meinem Fall: „Seit vielen Jahren werden potenzielle Gesundheitsrisiken von Strahlung erforscht. Belege für einen Zusammenhang von Mobilfunkstrahlung und beispielsweise Schlafstörungen fehlen jedoch bislang (...) In einigen Studien war zu beobachten, dass die Schlafqualität schlechter wurde, sobald eine Basisstation in der Nähe des eigenen Wohnhauses installiert wurde. Die Schlafgüte verschlechterte sich jedoch unabhängig davon, ob die Station eingeschaltet war oder nicht“.

Die Dialoginitiative der Bundesregierung zur Mobilfunkstrategie stempelt also jeden, der sich über Mobilfunkstrahlung besorgt äußert, als technikfeindliches Dummerchen ab. Zugleich wurden die Grenzwerte, die Strahlung als schädlich einstufen, jedes Jahr – in etwa mit dem jeweiligen Mobilfunkstandard – nach oben geschraubt.

Das Wissenschaftsmagazin Quarks schreibt, dass es relativ wenig Forschung zu 5G-Strahlung gibt. Und dass bei experimentellen Studien an Tieren herauskam, dass ein Zusammenhang zwischen Strahlung und Krebs besteht. Die Autoren schreiben, dass nicht sicher sei, ob 5G-Strahlung zu Zellstörungen, Tumoren und Fehlentwicklungen führt, hierzu fehlen Langzeitstudien. Seit die Menschen Handys benutzten und sich die Strahlung dadurch vervielfacht habe, sei die Häufigkeit von Krebserkrankungen nicht gleichermaßen in die Höhe geschossen.

Schlafstörungen durch Funkwellen gibt es schon lange

Von den Bürgerinitiativen gegen 5G ist die Initiative Stoppt 5G aus Südbayern die größte. „5G verstärkt die großen Probleme unserer Gesellschaft. Durch die drastische Intensivierung der Funkstrahlung wird die Krebsrate gesteigert, das Insektensterben beschleunigt und der CO₂-Ausstoß erhöht“, heißt es dort. Das klingt nach Studienlage allerdings auch übertrieben.

Die Initiative zitiert auch Frank-Walter Steinmeier, der auf dem Kirchentag 2019 sagte: „Die digitale Welt von heute dient jetzt nur noch den Interessen derer, die unsere Geräte voreinstellen, unsere Anwendungen programmieren, unser Verhalten lenken wollen. Deshalb brauchen wir den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen.“

Auch die Argumente für 5G werden untersucht. „Das Argument: 5G bringe großen Nutzen“ muss die Frage aufwerfen: Nutzen für wen? Etwa um die künstliche Intelligenz voranzutreiben und Netze für Datenkraken (Stichwort: Internet der Dinge) zu schaffen? Wenn man sich vor Augen hält, dass in den Ausbau von 5G insgesamt 800 Milliarden Euro investiert werden, kann man ahnen, wie schlagkräftig die Lobby ist, die ihn fördert.

Schlafstörungen durch Funkwellen gibt es indes schon sehr lange. In Oberlaindern in Bayern konnten Anwohner bis 2003 schlecht schlafen, weil dort ein Radiosender stand, der mit einer Sendeleistung von bis zu 250 kW bis nach Asien sendete. Man wurde kreativ und schuf die Monumentalskulptur des „Schlaflosen“, um auf die Verzweiflung derer hinzuweisen, die am Mikrowellensyndrom leiden. Nachdem der Radiosender abgebaut wurde, konnten die Anwohner wieder schlafen.

Ein Termin mit dem Messtechniker

Es gibt auch Wissenschaftler, die vor den Gefahren des Elektrosmogs warnen, der sich immer weiter ausbreitet. So sagt Gertraud Teuchert-Noodt, Neurobiologin und Hirnforscherin, dass der Digitalpakt unseren Kindern sehr schaden wird. Auch Haushalte wurden in letzter Zeit immer stärker digital aufgerüstet: Wasser, Gas und Heizwärme werden immer öfter per Mobilfunk gemessen, sogar die Rauchmelder sind vernetzt.

Der Elektrosmog nimmt unzweifelhaft zu. Und weil viele Menschen – so wie ich – sich davor fürchten, gibt es auch unzählige Produkte, damit man sich vor Elektrosmog schützen kann. Sie reichen von strahlungsabweisenden Handy-Etuis über Moskitonetze mit Metallfäden, die Strahlung abweisen, Elektrosmog-Harmonisierer, die man in die Steckdose steckt, sogar Räucherwerk, Globuli und Armreifen gegen Elektrosmog gibt es. Es könnte allerdings sein, dass die meisten dieser Produkte dem Verkäufer mehr helfen als denen, die sie verwenden.

Außerdem käme, so mutmaßen Fachleute, hier der Noceboeffekt zum Tragen: Durch die ständige Furcht vor Elektrosmog könne man tatsächlich richtig krank werden.

Ich habe bei Vodafone jetzt einen Termin mit einem Messtechniker gemacht, der die Strahlung in meiner Wohnung vier Stunden lang messen will. Das sogar kostenlos. Wenn alles nichts hilft, ziehe ich um.

