Ein offener Brief zu einem wichtigen Thema der Gegenwart, der die einzig wahre, einzig moralisch gute Position vertritt, der breites Echo findet, etwas in Bewegung setzt oder zumindest Diskussion anregt, das ist wohl das Ideal. Nun waren in den letzten Jahren so viele Krisen, dass sich die wichtigen Themen drängten und die offenen Briefe stapelten.

Nicht nur die Themen der Briefe sind in die Diskussion gekommen, sondern auch das Medium „offener Brief“ an sich. Dieses identitätsstiftende Instrument der Intellektuellen unterliegt einer Inflation, die Intellektuelle dessen Wert hinterfragen lassen. Warum gibt es sie überhaupt noch, die offenen Briefe, wird da gefragt. Und es klingt, als wäre es die stellvertretende Erörterung der Frage, warum es sie überhaupt noch gibt: die Intellektuellen.

Die Absicht des offenen Briefs

Antonia Baum überlegte letztes Jahr in der Zeit, warum die Autoren offener Briefe nicht einfach einen herkömmlichen Meinungsbeitrag verfassen, anstatt sich an den Kanzler, den Präsidenten oder sonst eine Autorität persönlich zu wenden. Sie kommt dabei zu dem Schluss, „dass durch die Briefform eine Beziehungsnähe simuliert wird, die zwar so in Wirklichkeit meistens nicht existiert, die aber den jeweiligen Verfasser insofern nobilitiert, als es plötzlich wirkt, als stünde er in direktem Austausch mit der angeschriebenen Person.“ Außerdem strahle es Redlichkeit aus, Briefe zu schreiben und zeige, im Gegensatz zum wütenden Leitartikel, Dialogbereitschaft.

Von einem Intellektuellenselbstverständnis, das keiner Nobilitierung mehr bedarf, schrieb Anne Lorenz auf geschichtedergegenwart.de: „Die Idee der moralischen Überlegenheit der politischen Einmischung der Intellektuellen ist schon in der Antike angelegt. Bei Platon argumentiert die Figur des Sokrates ganz ähnlich, wenn sie den Philosophen zum einzig wahren Herrscher erhebt, da dieser seinen Machtanspruch allein aus der Kompetenz beziehe, vernunftgeleitet auf ‚Wohlgeordnetes und sich immer Gleichbleibendes‘ zu achten.“ Die Philosophenkönige bitten zur Audienz.

Der offene Brief ist ein Twitter-Ersatz

Auch Johannes Franzen untersuchte in der Frankfurter Rundschau die sozialen Mechanismen und Anreizstrukturen des offenen Briefs. „Wer auf der Liste der Erstunterzeichnenden steht, gehört zum Kanon derjenigen, die im Diskurs ihre Stimme erheben dürfen. Jeder Unterzeichnende bringt sich in die Gesellschaft anderer wichtiger Menschen und partizipiert so an deren kulturellem Kapital. Zudem wird die eigene Sichtbarkeit erhöht, der eigene Name erklingt im öffentlichen Raum und wird dadurch einprägsamer. Das mag auch der Grund sein, warum im Offenen-Brief-Business zuweilen eine gewisse Wahllosigkeit zu beobachten ist.“ Der Brief werde in anderen Medien zitiert, die Unterzeichner werden gelobt, kritisiert und für Interviews angefragt. Bei Franzen klingt es, als ginge es den Beteiligten nicht um die Sache, für die sie sich einsetzen, sondern um ein gutes Geschäft am Markt der Aufmerksamkeitsökonomie.

Samira El Ouassil sieht es auf übermedien.de weniger ernüchternd, der offene Brief werde „oftmals aus der Verzweiflung eines Ohnmachtsgefühls heraus verfasst“, und widmet sich sogleich dem Nutzen offener Briefe nicht für seinen Empfänger, sondern für seine Rezipienten: „Sie dienen uns als Selbstversicherung, ob man in existenziellen Fragen mit den Renommierten seine Position teilt, ob man mit den Verbrämten [sic!] unterschiedlicher Meinung ist – oder entgegen der eigenen Erwartung anderer Meinung als eine verehrte Autorin, der Lieblingsschauspieler, die geachtete Professorin ist.“ Der offene Brief sei also ein Twitter-Ersatz.

Diese Analysen erbringen Erkenntnisse über die sozialen Mechanismen des offenen Briefs und haben es dabei nicht mal nötig, sich mit dessen konkreten Text zu befassen. Sie erklären ihn aus seiner Funktion im Diskursgefüge. Geht man jedoch so weit, einen offenen Brief tatsächlich zu lesen, frappiert ein doppelter Mangel: Der offene Brief hat keine Sprache und er hat keinen Inhalt.

Der offene Brief hat keine Sprache

Wenn so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller zusammenkommen, um einen offenen Brief nicht nur zu unterschreiben, sondern wohl auch daran mitzuschreiben, könnte man eine Prosa erwarten, die nicht unter das individuelle Sprachniveau der einzelnen Beitragenden zurückfällt. Hegt man hohe Hoffnungen, wird man jedoch verlässlich von der ehernen Gültigkeit alter Sprichwörter zu Boden gerissen. Hier: Viele Köche verderben den Brei.

Muss man, wenn man sich an Politiker richtet, sich zwangsläufig ihrer Floskeln bedienen? Wohin verkriecht sich die Sprache der Essayisten, Dichterinnen und Journalisten, sobald das weiße Blatt für den offenen Brief auf dem Schreibtisch liegt? Zugegeben, es geht schlimmer als bei den jüngsten öffentlichen Briefwechseln, die hauptsächlich darunter leiden, dass man sich als Leserin durch eine in Substantiven erstarrte Sprache quälen muss, die mit Politikerfloskeln wie „das Völkerrecht mit Füßen treten“ oder „die Axt an die europäische Friedensordnung legen“ angereichert ist.

Als Tiefpunkt der Sprache sei hier der offene Brief „Europäische Corona-Bonds jetzt!“ herausgegriffen, der im April 2020 erschien. Es bedarf „des Maximums politisch organisierter, individueller, regionaler, nationaler wie internationaler Kooperation und Solidarität“, heißt es da, außerdem sollen sich die Länder der Europäischen Union „ökonomisch maximal gemeinsam solidarisch verhalten“, um dann die Forderung der Stunde zu benennen, nämlich „maximal stark zu sein: maximal solidarisch“. Aber kein Maximilian war Erstunterzeichner.

Die Sprache müsste eigentlich berührend sein

Man fühlt sich an „Die Baugrube“ von Andrej Platonow erinnert, bei Suhrkamp übersetzt von Gabriele Leupold, wo dem Protagonisten zu Anfang mitgeteilt wird: „Er werde von der Produktion entfernt infolge der wachsenden Kraftschwäche in ihm und seiner Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit.“ Platonow persifliert. Dagegen schreiben die Autoren offener Briefe anscheinend vollkommen unreflektiert in einem Verwaltungsduktus, der nicht mitreißt, nicht inspiriert, nur Bürokratenblässe ausstrahlt, von substantiviertem Aktenstaub belegt, als wären die Schreibenden nicht freie Denker und Künstler, sondern längst auf irgendeinem Regierungspräsidiumsposten beamtet worden.

Dies soll aber nur in aller Zurückhaltung hier erwähnt sein, denn die Qualität der Sprache tritt wohl als Kritikpunkt zurück, wenn es um Krieg und Frieden, um Leben und Tod geht. Aber doch: Sollte man nicht, gerade wenn die Sache so wichtig ist, die überzeugendste, mitreißendste, berührendste Sprache finden, um sein Anliegen voranzubringen, statt ein Prosastück zu formen, das sich trotz seiner Kürze kaum bis zum Ende lesen lässt? Oder sucht man die Seriosität in trockenen Regionen, weil man die Möglichkeiten der Sprache, die man sonst für seine schriftstellerische Arbeit selbstverständlich nutzt, in solch ernstem Zusammenhang für frivol erachtet?

Der offene Brief hat keinen Inhalt

Der Widerstand beim Lesen eines offenen Briefes kommt jedoch nicht nur von der Sprache, sondern auch von der Redundanz des Inhalts. Der offene Brief dient der politischen Positionierung und so könnte man ihn auf die wenigen Worte zusammenkürzen, die man auf ein Protestschild schriebe, wenn man für oder gegen den Adressaten oder die adressierte Angelegenheit auf die Straße ginge. Für die eigene Position müsse auch argumentiert werden, könnte man für die Länge des offenen Briefes anführen, jedoch ist es empirisch so, dass die Argumentation des offenen Briefs meist genauso abgedroschen ist wie die verwendete Sprache.

Alle angeführten Argumente sind aus dem aktuellen Diskurs bereits bekannt und werden bloß noch einmal angeführt, keine Überraschung, keine Neuigkeit, kein Esprit. Das liegt natürlich auch daran, dass der Nachrichtenwert des offenen Briefes nicht in seinen Argumenten liegt, sondern in den bekannten Namen, die sich hinter einer Position einreihen. Die besseren der intellektuellen offenen Briefe bieten keine neuen Argumente, aber sind zumindest kurz gefasst, wie etwa der offene Brief von Rowohlt-Autoren an ihren Verlag im Frühjahr 2020, der sich auf drei übersichtliche Absätze beschränkt. Man mag damals anderer Meinung zur Veröffentlichung der Woody-Allen-Autobiografie gewesen sein, aber dass diese Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich damals knapphalten konnten, ist unstrittig.

Wozu brauchen wir sie noch, die Intellektuellen?

Dass solche wenig geistreichen Produkte als Markenzeichen der Intellektuellen gelten, hängt natürlich mit der ruhmreichen Geschichte des offenen Briefs zusammen, die eng mit dem Begriff der „Intellektuellen“ verbunden ist. Trotz der Tradition kann man fragen, ob man sich solche Eindeutigkeitsinterventionen von Intellektuellen wünscht und erwartet oder ob es nicht eher Texte wären, die verhärtete Gegenpositionen verbinden, neue Ideen und Konzepte einbringen, Zweifel und Unwissen offenlegen, das Überraschende, Provozierende, eben das bisher Undiskutierte ausführen oder sich schlicht der Komplexität einer Angelegenheit widmen, die zu oft der plumpen Parole zum Opfer fällt.

Dabei wäre der Zweck nicht bloß die individuelle intellektuelle Anregung der Rezipienten, sondern eine Bereicherung der Debatte, die hoffentlich bessere Erkenntnisse, Entscheidungen, Lösungen erbringt. In solch einer Form wäre der offene Brief dann auch nicht mehr der anfangs angeführten Skepsis ausgesetzt. Inhalt und Stil würden für sich sprechen, der Verdacht der Anmaßung, Selbstgewissheit und PR in eigener Sache käme gar nicht erst auf, und kein Leser und keine Leitartiklerin müsste mehr polemisch fragen, wozu es sie eigentlich noch braucht, diese Intellektuellen.

