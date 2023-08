Eine geteilte Welt: Wenn der Pass die Liebe erstickt

Ich habe mich in den falschen Mann verliebt. Nein, nicht, dass er mich schlecht behandeln würde, er schlägt mich nicht, er hat mich nicht betrogen oder sonst wie hintergangen, ich kann mich wirklich nicht über ihn beklagen, er ist aufmerksam, einfühlend und gut erzogen, er hört mir zu, er lässt mich ausreden und wir haben den gleichen Humor, er kann kochen und er nimmt mich auf der Straße an der Hand und achtet darauf, dass mich kein Fahrradfahrer anrempelt und kein Auto überfährt, und ich bin glücklich mit ihm wie am ersten Tag. Er hat nur einen Mangel: Er hat den falschen Pass.

Ich kenne das Gefühl, den falschen Pass zu haben, gut. Genauer gesagt, das Gefühl, gar keinen Pass zu haben. Ich bin in der DDR aufgewachsen und von meinem 14. Lebensjahr bis zu ihrem Untergang hatte ich, wie die meisten DDR-Bürger, nur einen Personalausweis.



Ein kleines dunkelblaues Ding mit einer durchsichtigen Schutzhülle drum herum und blassblauen Seiten, in die die Stempel der wenigen Länder gestempelt wurden, in die wir reisen durften: die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, in Ausnahmefällen auch noch Polen und die Sowjetunion. Es gab nicht viele Seiten zum Reinstempeln in unserem Passersatz.

Schambehaftete Auslandserfahrung

Als ich mit 17 das erste Mal alleine ins Ausland fuhr, wurde mein Personalausweis an der ungarisch-rumänischen Grenze kontrolliert. Ich erinnere mich noch genau daran, wie die rumänischen Grenzbeamten gut gelaunt unser Zugabteil betraten und unseren „Passport“ zu sehen verlangten und wie ich einem der Kontrolleure meinen Ausweis hinübergab.

Er fasste ihn an einer Ecke, als ob er sich vor ihm ekeln würde, schüttelte ihn und fragte mich von oben herab: „Passport – wo?“ Ich habe diese Demütigung nie vergessen. Ich wurde für etwas gedemütigt, für das ich nichts konnte, mehr noch, für etwas, an dem ich ohnehin schon litt. Dass mir die Welt, bis auf diese wenigen Länder, verschlossen war.



Ich schämte mich damals für etwas, für das ich mich nicht hätte schämen sollen, für das sich kein Mensch auf dieser Welt schämen sollte, und mir schoss in diesem Moment die Röte ins Gesicht. Ich fand keine passende Entgegnung in meiner Scham, welche hätte das auch sein sollen, der rumänische Beamte hatte ja recht.

Gnade der späten Geburt

Heute besitze ich einen bundesdeutschen Pass. Mein Pass ist nach dem Henley Passport Index der zweitbeste Pass dieser Welt, nach dem Pass aus Singapur, ich kann mit meinem Pass 190 Länder dieser Erde visafrei bereisen, ebenso wie die Franzosen, Finnen, Italiener, Japaner, Südkoreaner, Spanier und Schweden, die sich den Platz 2 mit Deutschland teilen, während der Mann, den ich liebe, den Pass der Elfenbeinküste besitzt.



Sein Pass steht in der Liste auf Platz 83, ihm stehen ohne Visum nur 59 Staaten dieser Welt offen, die meisten davon in Afrika. Auf dem letzten Platz, dem Platz 107, befindet sich Afghanistan mit 27 visafreien Ländern.

Wenn ich über die Pässe dieser Welt nachdenke, kommt mir der Ausspruch der „Gnade der späten Geburt“ in den Sinn. Er wurde vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl geprägt, der damit ausdrücken wollte, dass jene Deutschen, die nach 1930 geboren sind, a priori unschuldig seien an den Verbrechen der Nazizeit. Sie hatten einfach Glück, so spät geboren worden zu sein.

In meinem Kopf hat dieser Spruch eine Wandlung erfahren, aber ich werde ihn einfach nicht los: Neun Jahre nach meiner ersten Reise erhielt ich mit der deutschen Wiedervereinigung einen deutschen Pass und damit im Nachhinein die Gnade der richtigen Geburt.



Ich meine damit, dass ich seitdem an der Gnade teilhaben darf, im richtigen Land auf die Welt gekommen zu sein. Der Mann, den ich liebe, hat dahingegen Pech.

Wenn der Pass zum Hindernis wird

Bevor ich meinen Freund kennenlernte, habe ich über solche Dinge nicht nachgedacht. Ich wusste natürlich, dass Flüchtlinge aus Afrika an den europäischen Grenzen zurückgewiesen werden, dass Tausende beim Versuch, Europa zu erreichen, im Mittelmeer ertrinken, aber ich kannte die genauen Zahlen nicht.



Mindestens 27.633 Menschen sind seit 2014 auf der Flucht ertrunken, es ist eine unvorstellbare Katastrophe, aber ehrlich gesagt, habe ich mich nicht intensiv beschäftigt damit. Noch weniger habe ich über die Reisefreiheit in dieser Welt nachgedacht.

Erst als mein Freund und ich uns ineinander verliebten und wir uns wünschten, so viel Zeit wie möglich zusammen zu verbringen, stellte sich sein Pass als Problem heraus.



Die meisten Menschen, mit denen ich darüber spreche, haben genauso wenig eine Vorstellung von den Schwierigkeiten wie ich. „Wo ist denn das Problem“, fragen sie mich, „du kannst deinen Freund doch besuchen oder er kommt zu dir!“, und genauso einfach hatte ich mir das vorher auch vorgestellt.

Schengen-Visum mit vielen Bedingungen

Mein Freund lebt in Marokko, was von Deutschland aus relativ leicht zu erreichen ist, ich bin bereits zweimal bei ihm gewesen, seit wir uns kennengelernt haben, und eigentlich wäre es schön, wenn er mich auch einmal besuchen kommt.



Im Sommer muss ich sehr viel arbeiten, während er zwei Wochen Urlaub hat, aber so einfach ist das Ganze nicht. Da ihm sein Pass nicht erlaubt, visafrei nach Europa einzureisen, braucht er ein sogenanntes Schengen-Visum für die europäischen Staaten, das an eine ganze Menge Bedingungen gebunden ist.

Zum einen muss er eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von 30.000 Euro nachweisen und wenn er die Kosten für seinen Aufenthalt in Deutschland nicht selbst bezahlen kann, muss ich eine Verpflichtungserklärung abgeben für ihn. Darin verpflichte ich mich, alle Kosten für ihn zu übernehmen, einschließlich der Kosten einer zwangsweisen Ausreise, im Falle, dass er nicht freiwillig ausreisen will.

Im Zusammenhang mit dieser Verpflichtungserklärung möchte der Staat mein Einkommen sehen. Mein Nettoeinkommen muss mindestens 1265 Euro monatlich betragen, anderenfalls bräuchte ich ein Sparguthaben in Höhe von 15.180 Euro. Das heißt, wenn der Besucher nicht vermögend ist, muss es zumindest der Einladende sein.



Arme Gäste in Kombination mit armen Gastgebern sieht man in Europa nicht gern. Sollte ich beispielsweise arbeitslos sein und nicht über eine solche Summe verfügen, was in diesem Fall zu erwarten wäre, hätten mein Gast und ich von vornherein keine Chance.

Viele Visaanträge werden abgelehnt

Aber selbst wenn man eine ordentliche Anstellung und Einkommen vorweisen kann, werden viele Visaanträge abgelehnt. Platz 1 in Europa bei den abgelehnten Anträgen belegt Portugal mit 20,3 Prozent und Deutschland folgt mit 16 Prozent bald darauf.



Deutschland gehört übrigens nach Frankreich zu den europäischen Ländern, in denen die meisten Visaanträge gestellt werden. Ca. 2,2 Millionen waren es 2019, in Frankreich ca. 4 Millionen, wobei in Frankreich die Ablehnungsrate nur 9,8 Prozent betrug.

Am einfachsten können Besucher aus sogenannten Drittstaaten Island und Litauen besuchen, in Island wurden nur 1,2 Prozent und in Litauen nur 1,3 Prozent der Anträge abgelehnt.



Die Entscheidung über die Bewilligung oder Ablehnung eines Visumantrags hängt von der Prognose der Behörden ab, ob der Besucher das Land am Ende seines Besuchs auch wieder ordnungsgemäß verlassen wird.

Entscheidung liegt bei Behörden

Naturgemäß gehen die europäischen Behörden davon aus, dass die Besucher allesamt hierbleiben möchten, wobei es bei dieser Einschätzung erstaunliche Unterschiede gibt. Der dänische Staat ist in dieser Hinsicht sehr offen, auf der Webseite „New to Denmark“ wird erklärt, wie es im Detail zur Entscheidung kommt.



Haben die Behörden Zweifel, ob der Besucher wirklich in seine Heimat zurückkehren wird, helfen ihnen bei ihrer Entscheidung fünf Kategorien, in die die Länder eingeteilt werden.

In der Gruppe 1 befinden sich jene Länder, „deren Bürger ein sehr kleines Risiko einer illegalen Einwanderung nach Dänemark oder einem anderen Schengen-Land darstellen“. Zu der Gruppe 1 gehören erstaunlicherweise auch Angola, Mosambik und Äquatorial-Guinea neben Kambodscha, Lesotho oder Suriname.



In der Gruppe 5 sind folgende Länder aufgelistet: Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Russland, Somalia und Syrien. Das sind jene Länder, „deren Bürger ein besonders hohes Risiko einer illegalen Einwanderung darstellen“.

Die Elfenbeinküste befindet sich in der Gruppe 3. Bürger der Länder dieser Gruppe stellen „ein erhebliches Risiko einer illegalen Einwanderung dar“.



In der Hoffnung, mehr über die Chancen meines Freundes zu erfahren, habe ich eine Beratungsstelle aufgesucht, aber die Dame dort hat mir keine Hoffnung gemacht. Ein Antrag meines Freundes würde mit Sicherheit abgelehnt werden, hatte sie mir erklärt, da ein Mann wie er „in mittlerem Alter und noch dazu ungebunden“ höchstwahrscheinlich kein Visum erhält.



Auf jeden Fall solle ich bei der Beantragung verschweigen, dass es eine Beziehung zwischen uns gibt. Verwirrt fragte ich mich, was er als Besuchsgrund stattdessen angeben solle – vielleicht die aufregende Berliner Clubkultur?

Tatsächlich ist mein Freund Musiker, und als die Dame das hörte, empfahl sie, dass er ein Visum zur freiberuflichen Tätigkeit beantragen solle, das wäre die aussichtsreichste Möglichkeit.



Glücklich ging ich nach Hause, suchte im Internet die Konditionen heraus und war danach noch deprimierter als zuvor. „Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen“, las ich auf der Seite des Auswärtigen Amts.

Strenge Auflagen zum Erhalt eines Visums

Konkret bedeutet das, dass der Antragsteller „perspektivisch bei Vollendung des 67. Lebensjahres entweder über eine monatliche Rente von 1432,59 Euro (für mindestens zwölf Jahre) oder über ein Vermögen von 206.293,00 Euro“ verfügen muss. Ich frage mich, wie vielen der deutschen Rentner eine solche Rente zur Verfügung steht.

Wir leben in einer geteilten Welt. Sie ist nicht nur geteilt in die Erste und die Dritte Welt, sondern auch gespalten zwischen Arm und Reich. Natürlich habe ich das schon vorher gewusst, aber es ist etwas anderes, wenn man es am eigenen Leib erfährt.



Für meinen Freund und mich bedeutet das, dass wir heiraten müssten, um zusammen zu sein, und es ist verrückt, auf diese Weise zu etwas gezwungen zu werden, wofür man sich vernünftigerweise erst nach längerer Zeit entschließen soll.

Aber gerade hatte ein Freund von mir noch eine Idee: Mein Freund könnte doch ein Visum für einen Deutschkurs beantragen, vielleicht wäre das ein einfacherer Weg. 2022 hat Deutschland tatsächlich Bürgern der Elfenbeinküste die Einreise für einen Sprachkurs gewährt. Es waren insgesamt … zwei!



Und im Übrigen: Es gibt beim zuständigen Berliner Landesamt für Einwanderung, bei dem man die Einladung für das Visum einreichen müsste, momentan keinen einzigen freien Termin.

