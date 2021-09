Berlin - „Mein Vater hat sich, du wirst es kaum glauben, auch umgebracht.“ Mir fallen wenige Sätze ein, die mich in ähnlicher Weise berührt haben wie dieser Satz eines Freundes. Seit dem Suizid meines Vaters sind bereits 27 Jahre vergangen und vieles hat sich seither in der öffentlichen Wahrnehmung verändert. Dennoch machen viele Hinterbliebene den Verlust eines Angehörigen nur mit sich selbst aus. Aktionen wie der Welttag der Suizidprävention sind darum auch für Hinterbliebene ein starkes Zeichen.

Im Jahr 2003 wurde durch die International Association for Suicide Prevention (IASP) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals dieser Tag ausgerufen. Er findet seither in jedem Jahr am 10. September statt und wurde in Berlin schon mehrfach von Veranstaltungen wie dem Entzünden von 11.000 Kerzen an der Gedächtniskirche im Jahr 2006 begleitet. So konnte dem Thema Suizid nach und nach schon viel seiner Tabuisierung genommen werden.