Frauenrolle im 20. Jahrhundert: Wie die Werbung den Fortschritt verdrängte

Eine adrett gekleidete Frau huscht durch die Küche, stellt Töpfe auf den Herd, rührt eifrig Teig in einer Schüssel an. Trotz der vielen Arbeit wirkt sie kein bisschen erschöpft, lächelt selig in die Kamera, während sie eine Backform befüllt. Sie müsse sich beeilen, wie uns der Sprecher erklärt, denn ihr Mann käme gleich nach Hause. Bis dahin müsse das Essen fertig sein.



Vor gut 70 Jahren noch eine normale Szenerie, wenn man dem Clip Glauben schenkt. Es handelt sich um einen Werbespot von Dr. Oetker, in dem ein Backpulver beworben wird, erstmals ausgestrahlt im Jahre 1954.