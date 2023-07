„Wir müssen uns an den Grundschulen verstärkt um die Basics kümmern“, argumentierte Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger kürzlich für die Streichung des Englischunterrichts an Grundschulen zugunsten des Deutsch- und Leseunterrichts. Hintergrund dieser Postulierung sind die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung, kurz Iglu, aus dem Mai 2023, nach der ein Viertel aller Grundschüler und Grundschülerinnen in Deutschland nicht richtig lesen kann.



Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nur im Mittelfeld, deutlich hinter vergleichbaren europäischen Nationen wie England oder Polen. In der Entwicklung seit 2001 ist ein deutlicher Abwärtstrend nicht zu leugnen.

Es ist symptomatisch, diesen durchaus erschreckenden Erkenntnissen und den Mängeln in einem Schulfach mit der Streichung eines anderen Schulfachs zu begegnen. Genauer gesagt verdeutlicht es die große Verzweiflung, die derzeit in der deutschen Bildungslandschaft herrscht. Es liest sich wie ein Treppenwitz, dass Meidinger mithilfe eines Anglizismus – „Basics“ – den Wegfall des Englischunterrichts fordert. Ist die Ironie vielleicht zufällig, so ist sie doch auch unübersehbar.

Nun ist die Überlegung, den Englischunterricht abzuschaffen oder zumindest einzuschränken, prinzipiell nicht neu. Meist ging es dabei in der Vergangenheit aber vor allem um den frühen Unterricht der ersten und zweiten Klasse, der in einigen Bundesländern angeboten wird. So gab es 2019 in Nordrhein-Westfalen den Ansatz, den Englischunterricht in Klasse 1 und 2 durch das Erlernen anderer Fremdsprachen, z.B. Türkisch, zu ersetzen. Dies entspräche der Lebenswelt aller Schülerinnen und Schüler mehr als das Erlernen des Englischen.

Englischunterricht: Viel mehr als nur Sprachmittlung

Im Englischunterricht geht es keineswegs nur um das schrittweise Erlernen dieser – hoffentlich unbestritten – überaus wichtigen Weltsprache. Vielmehr öffnet der Englischunterricht den Blick hinaus in die Welt: über die eigene Straße, den Häuserblock oder das Wohnviertel – oft die Wahrnehmungsgrenze vieler, vor allem sozial schwach gestellter Kinder – hinaus.



Fremdsprachenunterricht trägt mit großen Stücken zur Herausbildung eines weiten interkulturellen Blickwinkels dar, schafft Grundlagen für eine weltoffene Haltung und klärt auf über Vorurteile und Klischees über fremde Kulturen. Die Kinder werden neugierig gemacht, erhalten Impulse für eigenes Forschen und Entdecken und lernen spielerisch und oftmals en passant die englische Sprache.

Kinder erfüllt es mit Stolz, wenn sie nach den Ferien berichten können, dass sie im Urlaub auf Englisch nach dem Weg, einer Briefmarke für die Postkarte oder der Abfahrtszeit des Busses fragen konnten. Dies geschieht durchaus bereits in der 3. und 4. Klasse und zeigt Kindern – und Eltern – auf, was früher Spracherwerb bewirken kann. Das Anwenden in der realen Welt ist eine Art der Wertschätzung und Bestätigung für die Schüler und Schülerinnen, die selbst guter Unterricht nicht immer vollumfänglich leisten kann.

Hinzu kommt die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, dass Englisch nicht mehr nur im Hochschulbetrieb benötigt wird. Immer mehr Ausbildungsberufe, wie der bei vielen Kindern sehr beliebte Kfz-Mechatroniker, kommen nicht mehr ohne die Fremdsprache aus und das Beherrschen solider Grundkenntnisse wird immer häufiger zur Voraussetzung für die Zulassung. Die Globalisierung und die weltweite Benutzung des Englischen als bedeutendste Lingua franca haben auf die gesamte Berufswelt Einfluss genommen.

Mehr Deutschunterricht an Schulen – zielführend?

Der Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunft an Berliner Schulen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Gerade diesen Kindern verschafft der Fremdsprachenunterricht Erfolgserlebnisse, die häufig in anderen Fächern ausbleiben. Die Kinder sprechen mitunter in ihrer Freizeit bereits in jungen Jahren Englisch, wachsen in einem multikulturellen Umfeld auf, viele haben Fluchterfahrungen gemacht, sind durch verschiedenste Länder nach Deutschland gekommen und kamen dabei unweigerlich mit der englischen Sprache in Berührung.



Nun kann argumentiert werden, dass es gerade diese Kinder sind, die eine gezielte Förderung im Deutschunterricht so dringend benötigen. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Doch für die Umsetzung dieser Ziele fehlt es an Zeit und Personal. Inwieweit die Zeit, die durch die Abschaffung des Englischunterrichts gewonnen würde, für die Deutschkompetenzförderung Nutzen brächte, ist mehr als fraglich.

104 Sekunden Lesen pro Schüler – wenig effektiv?

In der Stundentafel Berliner Grundschulen sind für den Englischunterricht in Klasse 3 zwei Stunden eingeplant. Streicht man diese, werden 90 Minuten pro Woche frei für den Leseunterricht. Unter der Prämisse, dass jedes Kind gleich viel Zeit zum (lauten) Lesen bekommt, erwirtschaftet man sich bei einer Klassengröße von z.B. 26 Kindern circa dreieinhalb Minuten Lesen pro Woche pro Kind.



Oder anders gesagt: 104 Sekunden pro Unterrichtsstunde. Mag dies auch eine Art Milchmädchenrechnung sein, führt es trotzdem vor Augen, in welchem zeitlich begrenzten Rahmen ohnehin schon gerechnet und taktiert werden muss. Eine Abschaffung des Englischunterrichts zugunsten der Deutschleseförderung kann und darf so nicht stattfinden – denn der Effekt wäre gleich null.

Ursachenbekämpfung statt Fremdsprachenkürzung

Bereits der sogenannte Pisa-Schock im Jahr 2000 zeigte die großen Probleme an deutschen Schulen auf: Themenfelder zu den größten Baustellen wurden abgesteckt, Zielstellungen zur Lösung formuliert – jedoch ohne den Weg zu zeichnen, diese Lösungen tatsächlich zu erreichen. Es fehlte außerdem, ähnlich wie heute, die Ursachenforschung.



Woher kommt das schlechte Leseniveau, woher die Urteile „mangelhaft“ und „ungenügend“, die der deutschen Bildung in vielen Bereichen immer wieder ausgestellt werden? Corona ist ein unumstrittener Faktor, kann jedoch als Erklärung nicht für den Negativtrend herhalten, der sich – mit kurzen Phasen der Verbesserung – seit nunmehr zwanzig Jahren abzeichnet.

Kinder müssen konsequent mit dem Medium Buch – ob klassisch analog oder auf schuleigenen iPads digital – in Berührung gebracht werden. Besuche in Bibliotheken, feste Vorlesezeiten im Unterricht, die eigene Geschichte schreiben und gestalten lassen sind keine Patentlösungen und stellenweise kaum durchführbar. Aber immer wieder eine Idee wert – übrigens auch für den Englischunterricht. Denn der gehört unumstritten zu den „Basics“.



Thomas Kalbitz ist seit 2019 Grundschullehrer in Berlin-Lichtenberg; er unterrichtet die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.