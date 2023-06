Die offene Gesellschaft und ihre Grenzen

10. Januar 2023: Blick auf den Obersten Gerichtshof STF in Brasilia, Brasilien, am Dienstag, den 10. Januar, nach der Plünderung während einer Demonstration am Sonntag, den 8. Januar, gegen die Regierung von Präsident Lula. Der Protest wird von der brasilianischen Regierung als Terrorismus behandelt.

Im kalten Exil im fernen Neuseeland beendete Karl Popper im Frühjahr 1945 sein großes Lehrbuch der politischen Ideengeschichte. „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ gilt bis heute als eine umfangreiche Warnung vor populären Politik-Denkern – auch die Großgeister Platon und Hegel wurden von Popper mitverrissen – und als ein Appell an alle Denkbequemen: Die Demokratie muss „geistig“ wehrhaft sein.



Was aber bedeutet in diesem Sinne Wehrhaftigkeit?

Jürgen Habermas, Dolf Sternberger, Ludwig Bergsträsser und andere haben in der jungen Bundesrepublik herrschaftsfreies Denken und aktives Handeln als systemrelevantes Mittel des demokratischen Systemerhalts ausgemacht: ein ohne persönlich diskriminierendes Aburteilen, vielmehr der besseren Sache dienliches reflektierendes Ringen. Dieses im besten Sinne konstruktiv erreichte Ziel kann eine starke, im Popper’schen Sinne „wehrhafte“ und ihren Feinden resistente freiheitliche Grundordnung sein. Das private und öffentliche aktive Bekenntnis zur Demokratie ist Voraussetzung ihrer selbst; umgekehrt steht ein passives „Hinnehmen“ staatlichen Handelns der Freiheit à la longue im Wege.

Der Konsens war quasi das Prinzip politischer Entscheidungsfindung

Lange Zeit bestand in westlichen Demokratien daher der etablierte und lebhafte Brauch, die Grundlage fairer Volksherrschaft, den Gewinn effektiver Ideen und die Abwahl untauglicher Persönlichkeiten als nahezu gegeben hinzunehmen. Kurz: Das moderne politische „Check and Balance“ wurde als zutiefst humane und daher sinnvolle Spielregel anerkannt. Hier gab es – wenn auch mit klaren Nuancen – eine tiefe Übereinstimmung mit liberalen (Ralf Dahrendorf), sozialdemokratischen (Peter Glotz, Carlo Schmid) oder konservativen (Joachim Fest, Karl Heinz Bohrer) demokratischen Vordenkern.

Über allem jedoch stand ein breiter gesellschaftlicher Konsens, die am Ende allen politischen Streitigkeiten zum Trotz dominierende Einsicht: Wir schwören ab vom Freund-Feind-Denken eines konservativ-autoritären Staatsrechtlers Carl Schmitt. Sein Dezisionismus sollte in der westlichen Nachkriegszeit durch konsensuales Denken ersetzt werden: wenn überhaupt eine aktive negative politische Willenserklärung, dann in der klaren Ablehnung aller nicht-demokratischen Systeme. Dieser weitgehende Konsens in den westlichen Demokratien bis in den kleinsten kommunalen Sektor hinein hat jahrzehntelang Koalitionen unterschiedlichster Couleur ermöglicht. Der Konsens war quasi das Prinzip politischer Entscheidungsfindung.

Überbürokratie, Zunahme radikaler Strömungen, ein aggressiver Diskurs

Hinzu trat aber auch ein Freiheitsprinzip. Die Präambel des Grundgesetzes erklärt quasi als „christliches Glaubensbekenntnis“ die Würde des und eben nicht eines Menschen als unantastbar. Fürwahr ein beispielloser Erfolg humanen, aufgeklärten Denkens – in gewisser Weise der kodifizierte gelungene Vollzug Kant’scher Moralethik.

Freiheit, wie wir derzeit stärker denn je spüren, kann aber nur in Verantwortung zum großen Ganzen, zur Solidargemeinschaft, zum Mitmenschen – und daher eben nur einschränkend – gelebt werden. Und genau hier beginnen derzeit die großen – unsere bisher geschilderte Demokratie – erschütternden Einschnitte. Überbürokratie, Zunahme radikaler Strömungen, ein aggressiver öffentlicher Diskurs und Ineffizienz einstiger deutscher Wertarbeit made in Germany: Sind diese Schwächen auf eine allgemein etablierte „Wohlstanderschöpfung“ zurückzuführen, die schlussendlich sogar zur Dekadenz, also zum Verfall westlicher demokratischer Standards, führen kann? Ist dieser für so viele spürbare Niedergang des Konsensstandards unwiderruflich, also nicht aufhaltbar?

Autoritäts- und Anerkennungsverfall demokratischer Persönlichkeiten

Wir kennen die warnenden Beispiele vom Verfall großer Kulturen, die eben nicht nur durch militärische Schwäche, sondern durch abnehmende moralische Haltung hinweggefegt wurden. Den Begriff „Decadence“ von Nicolaus Boileau aus dem 17. Jahrhundert verband Montesquieu mit dem Untergang des Römischen Reiches: Der Entstehungs- und Verfallsprozess wird an dieser einstigen Hochkultur sehr deutlich.

Die „Wohlstanderschöpfung“ macht sich in unserer Soziokultur auf vielen Gebieten deutlich bemerkbar: Zum einen beobachten wir seit Jahrzehnten und in zunehmendem Tempo den Verfall „staatserhaltender“ Kulturen, sei es der Respekt vor politischen Institutionen und Mandatsträgern, vor der Institution Kirche oder vor der Bundeswehr. Zum anderen sehen wir einen spürbaren Autoritäts- und Anerkennungsverfall demokratisch legitimierter politischer Persönlichkeiten. Vielerorts wird über diese gespottet und zutiefst respektlos gesprochen und geurteilt.

Extremismus auf allen Seiten ist eine Gefahr

Auch in der medialen Wissensvermittlung ist ein Verfall zum primitiven Schwarz-Weiß-Denken deutlich spürbar. Nicht mehr reflektierte Print- oder TV-Medien, sondern der affektierte, populistische Voyeurismus öffentlicher Meinung in den sozialen Medien ist inzwischen meinungsbildend. An dieser öffentlichen „Show“ nehmen alle Bevölkerungsschichten teil, und sie ist deshalb keineswegs ein Privileg der Unterprivilegierten. Der anstrengende demokratische Diskurs wird zunehmend ersetzt durch einfache Wahrheiten. Es wundert daher wenig, dass populistische Politiker und Unternehmer als Meinungseliten derart Stimmung machen können, dass sogar die USA, Brasilien, Ungarn, Polen und andere „demokratische“ Länder ein Staatsoberhaupt aus diesem Umfeld wählten.

Dieser gegenwärtige Kulturkampf geschieht aber eben nicht nur auf der Seite des populären rechten Mainstreams. Die verblüffende Antwort der liberalen Demokraten ist eben keine argumentative Auseinandersetzung mit dem Populismus oder besser noch: ein geschicktes, überzeugendes Eintreten für Demokratie und Freiheit. Vielmehr beobachten wir derzeit eine gefühlte „Überdemokratisierung“: So spielen uns extreme Erscheinungen – insbesondere in den USA, aber auch in Westeuropa – wie eine „gendergetriebene“ Sprache und ein extrem moralgetriebener Verhaltenskodex der anderen Seite zu. Am Beispiel Katar sehen wir am deutschen Verhalten den Engpass zwischen Moral und wirtschaftlicher Notwendigkeit. Insgesamt sind also weder rechter Populismus noch extreme Moral auf der sogenannten besseren Seite tauglich, um einen gesamtgesellschaftlichen Frieden zu schüren.

Pädagogik der vielen

Dringend nottäte dagegen ein mutiges, klares und Haltung gebendes Führen von Politik, Wirtschaft, Kirche und weiteren Bereichen ordnungsstiftender Institutionen. Nur: Wo bleibt der Mut zu klarer angstbefreiter Ansprache und Führung? Stattdessen beobachten wir eine bürokratische Überstrukturierung als hilfloses Absicherungs- und Kontrollorgan in den Verwaltungen: ein vielerorts beklagter, aber eben doch resigniert hingenommener Zustand.



Die offene Gesellschaft, so hat es Karl Popper eingefordert, müsse ihre Grenzen akzeptieren und diese auch konsequent einfordern.

Kann das Ordnungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft nur noch die große Freiheit sein? Oder muss der korrespondierende, diesen Zustand des Ganzheitlichen umhüllende Sinn nicht auch ein kulturell akzeptiertes Leitmotiv, ein allgemein akzeptiertes Niveau an Benehmen, Respekt, Haltung und Umgang sein? Dabei sollte entscheidend sein, dass die Pädagogik der vielen nicht von oben kommen kann oder gar staatlich verordnet wird. Vielmehr ist sinnstiftendes Vorleben der Einzelnen der überzeugendere Weg. Und dieser kann nur aus freiem Willen kommen.

Der neue Kitt der Gesellschaft

Ist dieses soziale Grundverständnis aber obsolet und wird dem totalen Egalitätsprinzip libertärer Freiheit geopfert, entsteht zunächst eine gespenstische Leere an Orientierung. Wir sehen das heute an vielen Orten.



Wer aber füllt diese Leere? Diese bleibt ja nur symbolisch für einen Augenblick – es entsteht ja nicht nichts. In diese symbolische Leere der Orientierung strömen viele „zeitgeistige“ Auswüchse und neue Sinnzentren. Wir müssen uns fragen: Halten die neuen soziokulturellen Erscheinungen die Gesellschaft zusammen? Oder mutieren sie nicht vielmehr zu neuen Machtansprüchen und neuer Unoffenheit?

Die Kraft jeder Umkehr

Unsere Demokratie, will sie aber human und eine „offene“ bleiben, muss eben nicht nur ihren Feind als den Anderen erkennen. Denn das Erstaunliche ist: Der Feind ist eben auch und besonders in uns selbst. Das ist wohl die radikalste Erkenntnis der gegenwärtigen Zeit der Dekadenz. Denn wir sind es ja, die durch Trägheit geschehen lassen. Wir sind es, die keine Kraft zur Umkehr haben.

Die Kraft jeder Umkehr jedoch erfolgt entweder durch Einsicht oder durch Krise. Wir sind gesellschaftlich bereits in einer Krise. Um herauszukommen aus der Tristesse und der Angst vor dem Abstieg, brauchen wir Mut zur Entscheidung und Haltung im kulturellen Umgang. Die letzte Gewissheit, die eine überbürokratisierte Welt täglich einfordert, wird es nicht geben. Vielmehr wird die Kraft des Einzelnen über unsere gesellschaftliche Zukunft entscheiden.

