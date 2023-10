Herr Baer, die Hamas hat am Wochenende einen beispiellosen Angriff auf Israel gestartet. Der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, sprach in diesem Zusammenhang von einem Versagen der Sicherheitssysteme. Teilen Sie diese Einschätzung und würden Sie auch von einem Versagen der israelischen Geheimdienste sprechen, die ja als weltweit führend bisher angesehen wurden?



Ja, erstaunlich ist hierbei, dass die Sicherheitssysteme unerwartet und offensichtlich zur gleichen Zeit ausgefallen waren. Unabhängig davon, was die Untersuchungen der nächsten Zeit ergeben werden – eine direkte Folge der dramatischen und tragischen Ereignisse dort wird also die Tatsache sein, dass sich niemand mehr der Illusion hingibt, dass Israel unbesiegbar sei. Bis zu dem Anschlag an diesem Wochenende war die Illusion allgegenwärtig, Israel sei aufgrund seiner konventionellen militärisch-technischen Fähigkeiten, flankiert von der permanenten Unterstützung der USA, quasi unbesiegbar, aber diese Illusion wurde erschüttert.

Was hat denn Ihrer Meinung nach dieses Versagen hervorgerufen?



Die Unfähigkeit Israels, auf die hybride Kriegstaktik der Hamas mit blitzschnellen Gruppenangriffen und rudimentären Drohnenangriffen zu reagieren.

Aber es kann doch nun wirklich nicht angehen, dass die militärischen Strategen, vor allem aber die Geheimdienste solche Optionen nie, zumindest nicht theoretisch in Betracht gezogen haben?



Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die innenpolitischen Spannungen der letzten Monate, die Israels Militär und Geheimdienste in den politischen Streit über Netanjahus geplante Justizreformen verwickelt haben, zu einer Schwächung führten. Das alleine kann aber noch nicht die ganze Erklärung sein.

Sondern?



Die konventionelle Kriegsführung westlicher Mächte scheitert an der Abnutzungsstrategie asymmetrischer Kriege.

Inwiefern?



Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass seit dem Triumph der Alliierten über Deutschland und Japan kein einziger Krieg mehr nachhaltig gewonnen wurde? Sehen wir einmal von den konventionellen Großeinsätzen in Korea und Vietnam ab, so gab es nirgendwo, nicht einmal bei den belanglosen Scharmützeln von Somalia, beim gescheiterten Blue-Strike-Unternehmen im Iran, beim Einsatz der Contras in Nicaragua, vom Debakel Kennedys in der Schweinebucht ganz abgesehen, einen Sieg zu vermelden. Im Südlibanon, im Irak, in Afghanistan hat sich längst bestätigt, dass die konventionelle Kriegsführung der Nato-Stäbe, aber auch Russlands und Israels mit der Abnutzungsstrategie, die den Kern des asymmetrischen Krieges bildet, nicht zurechtkommt. Die ungeheuerliche Durchschlagskraft neuer Monsterbomben, inklusive der „bunker buster“, hat sich diesbezüglich als untauglich erwiesen. Das zieht sich durch bis zur Flucht der US-Truppen aus Afghanistan.

Hossam el-Hamalawy, CC BY 2.0 Zur Person Robert „Bob“ Booker Baer wurde am 11. Juli 1952 in Los Angeles County geboren. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter des amerikanischen Nachrichtendienstes CIA. Er ist Autor mehrerer Bücher, in denen er seine Erfahrungen im Dienst der CIA dokumentierte.

Glauben Sie denn, um einmal auf die außenpolitischen Folgen zu sprechen zu kommen, dass Saudi-Arabien jetzt seine Friedensverhandlungen mit Israel fortsetzen wird?



Da bin ich skeptisch, denn Riad steht unter einem massiven Druck der internationalen muslimischen Gemeinschaft, seine angeblichen Friedensgespräche mit Israel nach dessen Angriffen auf Gaza und den vielen zivilen Opfern dort zu beenden. Ich vermute, die Saudis werden diesen Forderungen nachkommen, was wiederum die Zielsetzungen von Präsident Biden für ein Abkommen vor den Wahlen in den USA zunichtemachen würde.

Das würde dann ja auch ein Ende des India-Middle-East-Europe Economic Corridor (IMEC) bedeuten?



Richtig, IMEC kann nicht fertiggestellt werden, wenn Saudi-Arabien seine Beteiligung beim Bau einfrieren würde.

Gehen Sie davon aus, dass die Hisbollah in diesem kriegerischen Konflikt eingreifen wird?



Wenn die Hisbollah eingreift, werden Israels schlimmste Albträume wahr, nicht nur ein Zweifrontenkrieg, möglicherweise erheben sich auch die arabischen Israelis im Kernland, sondern auch ein Raketenhagel auf alle urbanen Zentren. Dieses Szenario könnte sich noch verschlimmern, wenn die Hisbollah beschließt, groß angelegte Kampfhandlungen zu starten. Unter solchen Umständen, könnten der Libanon und möglicherweise auch Syrien in das Geschehen hineingezogen werden, was ungeahnte Folgen beinhalten würde.

Kommen wir auf Ihre Tätigkeit beim CIA zu sprechen. Ihr 2015 erschienenes Buch trägt den Titel „The Perfect Kill: 21 Laws for Assassins“. Es basiert auf Ihren Erfahrungen und Erlebnissen als Agent dieses Geheimdienstes vor Ort. Sie selbst haben Ihre Opfer damals allerdings verfehlt, nicht wahr? Haben Sie sich eigentlich damals mal gefragt, was mache ich eigentlich hier?



Damals, als ich an einer Operation im Irak zur Liquidierung von Saddam Hussein beteiligt war, fragte ich mich schon einmal: „Was mache ich hier eigentlich?“

Weshalb?



Weil ich mich inmitten eines Schlachtfeldes befand, mit einer Kalaschnikow in der Hand, während um uns herum Geschosse einschlugen und ich kurz danach beinahe vom FBI wegen der versuchten Tötung Saddam Husseins angeklagt wurde.

Wird Israel versuchen, die Führungsspitze der Hamas zu töten?



Wahrscheinlich, wie üblich, ich stelle aber die These auf in dem erwähnten Buch, dass die gezielte Tötung als Strategie des Geheimdienstes nicht funktioniert.



Ich analysiere da meine eigenen Erfahrungen, arbeite mich durch die gezielten Tötungen in der Geschichte bis zum heutigen Drohnen-Krieg, welcher auch nicht funktioniert.