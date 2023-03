Ex-CIA-Agent: „Der Einfluss der USA im Nahen und Mittleren Osten schwindet“

Robert Baer ist ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA, der in seiner aktiven Zeit im Irak, in Syrien und im Libanon eingesetzt wurde. Heute arbeitet er als CNN-Kommentator, Sicherheitsanalyst und Autor. Seine Bücher „See No Evil“ und „Sleeping with the Devil“ lieferten die Vorlage für den 2005 fertiggestellten Film „Syriana“. Die Figur des Bob Barnes, gespielt von George Clooney, wurde Robert Baer nachempfunden. Baer ist auch als Lobbyist aktiv, unter anderem für den ukrainischen Militärgeheimdienst. Mit ihm sprach Ramon Schack.