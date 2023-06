Haben Frauen wirklich einen angeborenen Mutterinstinkt?

Das Baby ist endlich da. Die Geburt war anstrengend und schmerzhaft. Die Mutter fühlt sich überwältigt und ist sehr müde und erschöpft. So oder so ähnlich erleben es viele Mütter nach der Geburt ihres Kindes. Aber eigentlich müsste das, was jetzt kommt, ganz einfach sein: das Baby versorgen, es beruhigen, es stillen. Dank ihres angeborenen Mutterinstinkts weiß eine Frau von Natur aus, was ihr Baby braucht. So jedenfalls lautet die gängige Erzählung rund um den angeblichen Mutterinstinkt, den jede Frau haben soll.

In ihrem Buch „Mythos Mutterinstinkt“ rechnen die beiden Autorinnen Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner mit genau diesem Modell ab. Sie zeigen anhand verschiedener Studien, dass es diesen Mutterinstinkt überhaupt nicht gibt. „Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt“ heißt der Untertitel des Buches.

Die Autorinnen von „Mythos Mutterinstinkt“ meinen, dass ihr Buch Auswirkungen auf viele Familien haben könnte. Autorin Evelyn Höllrigl Tschaikner sagt im Interview: „Männer profitieren davon, denn sie wollen sich kümmern. Sie wollen sich mehr integrieren.“ Es sei ein Nutzen für die ganze Gesellschaft, sich von der Erzählung des Mutterinstinkts zu lösen. Aber der Reihe nach.

Was ist mit Mutterinstinkt gemeint? Laut Duden ist er „das Gespür einer Mutter für das, was ihr Nachwuchs braucht, was für ihren Nachwuchs richtig ist“, sowie „das Bedürfnis einer Mutter, ihren Nachwuchs zu beschützen“. Einen Vaterinstinkt gibt es laut Duden nicht. Was es aber im Duden gibt, ist die Vater- beziehungsweise Mutterliebe. Die wird so definiert: „Liebe eines Vaters zu seinem Kind“. Die Definition von Mutter- und Vaterliebe lautet gleich. Das war nicht immer so, wie die Autorinnen von „Mythos Mutterinstinkt“ erklären. Bis 2016 war laut Duden Mutterliebe so definiert: „fürsorglich, opferbereite Liebe einer Mutter zu ihrem Kind“. Die Idee dahinter: Mütter sind fürsorglicher, opferbereiter, weil sie eben Frauen sind. Genau dieses Bild lastet schwer auf den Frauen, erklären Rösler und Höllrigl Tschaikner in ihrem Buch.

Wie die Erzählung vom Mutterinstinkt entstand

Wo kommt der Mythos vom Mutterinstinkt her? Das, was wir heute unter Mutterinstinkt verstehen, fußt auf den Ideen Jean-Jacques Rousseaus, Schriftsteller, Philosoph und Pädagoge im 18. Jahrhundert. Er hat eigentlich einen sehr guten – geradezu revolutionären – Erziehungsansatz entwickelt: den aus der Sicht des Kindes. Kindheit sah er als eine wichtige Phase, die es zu schützen, sogar zu gestalten gilt. Dafür wichtig sind aber die Mütter.

Der Pädagoge Heinrich Pestalozzi entwickelte Rousseaus Ideen weiter. In seinen Thesen zur Pädagogik geht es vor allem darum, dass die Bedürfnisse eines Kindes befriedigt werden sollten. Diese – eigentlich sehr wertvolle – Idee bringt er in Verbindung mit dem angeblich natürlich gegebenen Mutterinstinkt, der dafür sorgt, dass eine Mutter ihr Kind liebt und versorgt und all seine Bedürfnisse immer erfüllt – ganz problemlos quasi.

Das Kümmern und Versorgen aus Liebe heraus wird Frauen von Natur aus zugeschrieben. Frauen leisten heute tatsächlich einen großen Teil der sogenannten Care-Arbeit – also der unbezahlten Arbeit zu Hause im Haushalt und bei der Versorgung von Kindern und anderen Angehörigen. Im Umkehrschluss arbeiten Mütter wesentlich weniger gegen Bezahlung als Väter. Der Väterreport des Bundesfamilienministeriums gibt an, dass in 45 Prozent aller Paarfamilien mit Kindern der Arbeitsumfang der Frau unter dem des Mannes liegt. Nur in 19 Prozent aller Paarfamilien arbeiten beide Elternteile gleich viel.

„Es heißt nur: Andere können das auch“

In der Erzählung vom Muttermythos geht es nicht nur darum, dass die Mutter weiß, was das Kind braucht, sie soll die Zeit mit dem Kind unbedingt genießen. Im 20. Jahrhundert meldete sich der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott zu Wort. Er stellte fest, dass für eine gute Kindheit wichtig sei, dass die Mutter Freude im Umgang mit dem Kind empfinde.

„Unser Alltag ist ihre Kindheit,“ dieser Satz ist heute vor allem an Mütter adressiert. Ein Appell an alle Mütter, ihre Kinder an erste Stelle zu stellen – immer. Die Autorinnen schreiben darüber: „Ein Satz, der sich für viele Mütter so anfühlt, wie nachts ungebremst auf einen Legostein zu treten.“ Nicht nur Mütter und Väter kleiner Kinder können mit diesem Bild eine ganze Menge anfangen.

Viele Mütter sind sehr gerne Mütter. Aber eben nicht immer und in jedem Moment. Wenn aber die Erwartung an Mütter ist, dass sie immer gerne ihre Kinder versorgen sollen, dann baut das einen enormen Druck auf, dem die wenigsten gerecht werden können.

Für Frauen ist es eine riesige Befreiung, wenn sie nicht ständig auf einen biologischen Mutterinstinkt verwiesen werden und klar ist, dass sie es nicht von Natur aus besser wissen können und müssen. Aber: Autorin Höllrigl Tschaikner, die mit ihrem Partner und drei Kindern in Wien lebt, hat auch erlebt, dass das von ihnen ausgerufene Ende des Mutterinstinkts Frauen auf den Plan ruft, die an dieser alten Erzählung hängen. Auf Instagram beispielsweise hat sie einige kritische Nachrichten erhalten, als ihr Buch erschienen ist.

Die Autorinnen wollen niemandem etwas absprechen. „Wenn wir sagen, dass es den Mutterinstinkt nicht gibt, heißt das nicht: Du kannst das nicht. Es heißt nur: Andere können das auch“, erklärt Höllrigl Tschaikner.

Was die Hirnforschung weiß

In „Mythos Mutterinstinkt“ stellen die Autorinnen zahlreiche Studien vor, in denen die Hirnstrukturen von Frauen und Männern vor und nach einer Geburt untersucht und ihr Verhalten als Eltern analysiert wurden. Die niederländische Hirnforscherin Elselime Hoeckzema stellte 2016 fest, dass man an den Gehirnen von Frauen solche Veränderungen in der Schwangerschaft ansieht wie bei Mädchen in der Pubertät. Diese Veränderungen an den Gehirnen von Müttern erklären Forscher:innen damit, dass sich das Gehirn auf neue Anforderungen im Umgang mit dem Kind einstellt. Diese Entwicklung dauert Jahre. Genau deshalb kann es keinen angeborenen Mutterinstinkt geben. Mütter müssen – genauso wie Väter – erst lernen, was ihr Kind braucht.

Die Phase, in der Frauen nach der Geburt eines Kindes zur Mutter werden, wird Matreszenz genannt. Nathalie Lamotte und Sarah Galan von den Schwesterherzen-Doulas in München haben dafür den Begriff Muttertät entwickelt. Sie schreiben auf ihrer Website: „Mütter sind wir nicht. Mütter werden wir! Und das braucht Geduld, Zeit und Unterstützung!“ Die Doulas begleiten Frauen vor, während und nach der Geburt.

Viele Väter kennen das: Mama, Mama, schreit das Kleinkind. Mama soll die Zähne putzen, Mama soll anziehen, ins Bett bringen, am liebsten alles. Schon als Baby hat es bei Papa geschrien und bei Mama nicht. Warum? Forschende der Universität Toronto haben sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt und herausgefunden, dass Babys lernen, wer zuerst da ist und sich kümmert. Autorin Annika Rösler, ebenfalls Mutter dreier Kinder, erklärt: „Die biologische Mutter reagiert aufgrund ihrer Sensibilisierung oft schneller. Deswegen lernt das Kind: Wenn ich mich melde, kommt meine Mama sofort, und deshalb möchte ich die Mama.“ Wenn der Vater sich jedoch bewusst dazu entscheidet, umgehend zu reagieren, wenn er das Kind rumträgt, ihm Wärme gibt, dann werde das Kind lernen, dass auch der Vater da ist, meint Rösler.

Es gibt keinen Mutterinstinkt und keinen Vaterinstinkt, da sind sich die Autorinnen sicher. Was es aber gibt, ist ein Bauchgefühl als Eltern, und das sei auch gut so. Autorin Rösler sagt: „Ein Bauchgefühl, eine Intuition ist die Summe von Erfahrungen.“ Väter könnten das Bauchgefühl genauso aufbauen wie Mütter. Sie bräuchten dafür nur auch Zeit und viele Erfahrungen mit dem Kind.



