Unterhaltsreform: Das Motto „Einer betreut, der andere zahlt“ hat ausgedient

Es ist eine Meldung, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgte: Bundesjustizminister Marco Buschmann plant eine Reform des Unterhaltsrechts.

Betroffen sind davon vorwiegend Trennungsfamilien, in denen einer der Hauptbetreuende ist – in den meisten Fällen die Mutter – und das andere Elternteil, meistens der Vater, sich zu 30 oder 40 Prozent an der Betreuung beteiligt. Wer mehr betreut, soll weniger Unterhalt zahlen können. Eigentlich eine Rechnung, die einfach nachzuvollziehen ist?

Aktuell ist es noch so, dass ein Vater, der sein Kind kaum sieht, genauso viel Unterhalt zahlen muss, wie ein Vater, der sein Kind häufig betreut. Dass das nicht fair ist, erklärt Buschmann so: „Es muss einen Unterschied machen, ob sich jemand kaum oder zu einem gehörigen Anteil an der Kinderbetreuung beteiligt.“



Diejenigen, die sich erheblich einbringen, sollen von der Reform profitieren. Konkret soll es sich um eine Entlastung von etwa 100 Euro im Monat handeln.

Das Modell „Einer betreut, der andere zahlt“ ist überholt

Das deutsche Unterhaltsrecht sei in die Jahre gekommen. Buschmann argumentiert, dass viele Eltern ihre Kinder auch nach einer Trennung gemeinsam erziehen und betreuen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Modell „Einer betreut, der andere zahlt“ ist überholt. Schon heute gibt es viele Väter, die mehr als nur „Wochenendväter“ sind und ihre Kinder weitaus öfter betreuen als nur alle 14 Tage von Freitagnachmittag bis Sonntagabend und ab und zu in den Ferien. Auf den Unterhalt hat diese Mehrbetreuung derzeit aber noch keinen oder kaum Einfluss.

Eine Reform ist also mehr als überfällig, sollte man meinen. Doch kaum hat sich die neue Reform angekündigt, werden bereits Zweifel und Kritik laut. Obwohl noch nicht einmal die Eckpunkte bekannt sind, schlagen Verbände Alarm.

Heidi Thiemann von der Stiftung Alltagsheld:innen, die für die Rechte von Alleinerziehenden eintritt, kritisiert im „Bericht aus Berlin“: „Wir finden das überhaupt nicht fair. Schon jetzt ist jedes zweite Kind in einer Ein-Eltern-Familie von Armut betroffen, wenn jetzt noch weniger Unterhalt reinkommt, ist das wirklich sehr unfair für die Kinder.“

Meist handelt es sich um Getrennterziehende

Doch hier liegt auch schon der Fehler: Die wenigsten, die sich selbst als alleinerziehend bezeichnen, sind dies tatsächlich auch. Vielmehr träfe der Begriff getrennt erziehend auf viele Trennungseltern zu.



Der Begriff Solo-Eltern oder „Ein-Eltern-Familien“, wie Thiemann sie nennt, würde lediglich passen, wenn das andere Elternteil entweder verstorben ist oder sich seiner Verantwortung vollkommen entzieht.

Die Realität vieler Trennungsfamilien sieht heute anders aus als noch vor vielen Jahren. Das sieht auch Peter-Michael Zernechel, Pressesprecher des Sozialverbands Deutschland (SovD), ein. Er hält die geplante Unterhaltsreform zunächst einmal für eine gute Idee und spricht sich im „Bericht aus Berlin“ positiv aus. Man solle sich weg bewegen vom Schwarz-Weiß-Denken und dem Szenario, dass der Vater und Alleinverdiener die Familie verlässt und fortan Unterhalt zahlt für die nun alleinerziehende Mutter. Familienmodelle nach der Trennung seien heute diverser.

Er betont jedoch auch, dass man weitere Details abwarten wolle und warnt: „Das darf dann auf keinen Fall zum Nachteil der Mütter, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmern, ausgestalten und vor allem nicht am Existenzminimum der Kinder kratzen, denn die Armutsfalle lauert überall.“

Vorteile für Mütter und Schutz vor Altersarmut

Die Folgen, die Zernechel befürchtet, sind ungerechtfertigt. Im Gegenteil: Wenn Väter nach einer Trennung mehr Betreuungsarbeit leisten, können Mütter früher zurück auf den Arbeitsmarkt.

Auch ein geldlicher Nachteil durch den reduzierten Unterhalt entsteht nicht. In der Zeit, in der Kinder beim unterhaltspflichtigen Elternteil leben, fallen für diesen Kosten an. Von Lebensmittel über Strom und Wasser bis hin zu Kosten für Unternehmungen, Schulmaterial, Klamotten und einer größeren, kindgerechten Wohnung.

Gleichzeitig ist es so, dass weniger Kosten beim Hauptbetreuenden anfallen, je mehr Zeit das Kind beim unterhaltszahlenden Elternteil verbringt. Das Kind hat also keinen Nachteil, das hauptbetreuende Elternteil auch nicht. Eine finanzielle Entlastung für den Unterhaltszahlenden sollte die logische Konsequenz sein.

Doch es scheint, als wollen viele den Unterhaltszahlenden diesen kleinen geldlichen Vorteil nicht gönnen. Geht es Kritiker:innen also wirklich um das Wohl der Kinder oder eher um die Tatsache, dass alleinerziehende Mütter zurück auf den Arbeitsmarkt müssen?

Einerseits beschweren sich Alleinerziehende über die hohe Belastung und den Mental Load, nun beschweren sie sich darüber, dass Väter nach einer Trennung mehr Verantwortung übernehmen. Dabei ist doch die Wahrheit: Wir müssen als Gesellschaft Frauen schneller zurück in den Arbeitsmarkt bringen, auch mit Hinblick auf den gravierenden Fachkräftemangel und sie somit vor Altersarmut schützen. Und das geht eben nur, wenn wir Väter dazu animieren, mehr Betreuungsarbeit zu leisten.

Somit wirken wir auch der allgemeinen Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt vor. Wenn es zur Norm wird, dass Frauen und Männer denselben Anteil an der Kinderbetreuung leisten – auch nach einer Trennung – werden Posten in Zukunft nur noch nach Leistung vergeben und nicht nach Geschlecht. Das wäre eine Form der wahren Gleichberechtigung, die nicht auf Quoten basiert. Aktuell sind wir davon noch weit entfernt.

Im Jahr 2021 galt jede fünfte Frau über 65 Jahren als armutsgefährdet. Bei Männern derselben Altersgruppe waren es nicht einmal 16 Prozent. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Der „Gender Pension Gap“, also der Rentenlücke, liegen vor allem zwei Ursachen zugrunde: Die hohe Teilzeitquote und längere Pausen durch Kindererziehung.

Der Großteil der Alleinerziehenden sind nach wie vor Frauen. Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2022 nur 15 Prozent der Alleinerziehenden männlich. Damit ist die Zahl zwar so hoch wie noch nie zuvor, dennoch sind Väter, die die alleinige Sorgeleistung übernehmen, die Ausnahme. Will man Mütter also wirklich und konsequent vor Altersarmut schützen, muss man einen Schritt weitergehen.

In Deutschland ist das Residenzmodell nach wie vor das am häufigsten praktizierte Erziehungsmodell nach einer Trennung. Hierbei hat das Kind seinen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil, meistens der Mutter und besucht den anderen Elternteil in der Regel alle zwei Wochen und in den Ferien. Dieser ist unterhaltspflichtig.

Ein Gegenentwurf dazu stellt das Wechselmodell dar. Hier hat das Kind bei beiden Eltern einen Wohnsitz und wechselt sein Zuhause meist im Wochentakt. Bei paritätischer Betreuung wie im Wechselmodell können Mütter sogar in Vollzeit arbeiten.



Wenn Frauen mit der Care-Arbeit entlastet werden, stellen Scheidungen kein existenzielles Risiko mehr dar. Sie entgehen dadurch der Teilzeitfalle und auf langer Sicht auch Altersarmut.

Kinder haben das Recht auf beide Eltern

Andere Länder sind mit dem Ansatz „shared parenting“, also geteilter Elternschaft nach der Trennung, bereits einen Schritt weiter. In Belgien ist das Wechselmodell seit 2006 als Regelbetreuungsform nach einer Trennung gesetzlich verankert. Ähnliches in Frankreich. Hier ist es sogar möglich, dass das Wechselmodell gerichtlich angeordnet wird.

Auch in skandinavischen Ländern wie Dänemark, Norwegen und Schweden ist das Wechselmodell die Norm. Kinder profitieren von stabilen Beziehungen zu beiden Elternteilen. Das zeigen diverse wissenschaftliche Studien. Das Recht auf beide Eltern ist sogar in der UN-Kinderrechtskonvention verankert.

Demnach müssen die Vertragsstaaten das Recht des Kindes achten, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu unterhalten. Innerstaatlich wird diese Anforderung durch Paragraf 1684 BGB umgesetzt.

Väter, die mehr Betreuungsarbeit leisten, werden aktuell bestraft

Es zeigt sich also: Eine Reform des Unterhaltsrechts ist überfällig. Darauf hatten sich auch die Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP verständigt. „Wir wollen im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor und nach der Scheidung besser berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden“, heißt es im Abschnitt zum Familienrecht des Koalitionsvertrags.

Buschmann wolle Väter dazu animieren, sich mehr bei der Betreuungsarbeit einzubringen. Dafür soll die Reform die richtigen Anreize setzen. Aktuell ist noch das Gegenteil der Fall. Ein Vater, der sein Kind alle 14 Tage von Freitagnachmittag bis Sonntagabend betreut, hat deutlich weniger Kosten als ein Vater, der 30 oder gar 40 Prozent der Betreuung übernimmt – dennoch müssen aktuell beide denselben Unterhalt zahlen.

Genauso wie ein Elternteil, das sich überhaupt nicht kümmert. Kosten, die während der Betreuungszeit anfallen wie Lebensmittel, Strom, Wasser und Freizeit werden unter dem Strich nicht berücksichtigt. Man bestraft also Väter, die mehr Verantwortung für ihre Kinder übernehmen.

Gefahr einer Manipulation

Dieser Benachteiligung soll durch die geplante Gesetzesreform ein Ende gesetzt werden. Doch für Trennungsväter ist das dennoch kein Grund aufzuatmen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Mütter den Kontakt verwehren, aus Sorge weniger Unterhalt zu erhalten. Der Kampf um Betreuungszeiten könnte künftig wohl noch erbitterter geführt werden.

Auch in den sozialen Medien werden bereits Stimmen laut, die die geplante Reform vehement ablehnen. „Wir Frauen werden uns niemals die Zeit mit unseren Kindern wegnehmen lassen“, schreibt eine Nutzerin. Das offenbart gleich zwei Probleme: Erstens haben Elternteile aktuell noch nicht dieselben Rechte. Zweitens geht es vielen nicht um das Wohl des Kindes, sondern um ihr eigenes.

Damit eine Unterhaltsrechtsreform funktionieren kann, gilt es, einen Schritt früher anzusetzen: Bei der Betreuung. Solange der Hauptbetreuende die Macht hat, das gemeinsame Kind dem anderen Elternteil vorzuenthalten, wird eine Reform dieser Art – besonders bei hochstrittigen Fällen – nicht gelingen.

Der Glaubenssatz „Einer betreut, der andere zahlt“ ist überholt. Gleichberechtigte Erziehung mindert die Gefahr, dass Kinder zum Spielball werden und vom Hauptbetreuenden manipuliert und aufgehetzt werden. Zudem schützt es Frauen vor der Teilzeitfalle und somit vor Altersarmut. Und am wichtigsten: Kindern wird das Recht auf beide Eltern, das ihnen nach der Europäischen Kinderrechtsreform zusteht, realisiert.



Stefanie Unbehauen ist 27 Jahre alt. Sie hat Wirtschaftswissenschaften sowie Wirtschafts- & Politikjournalismus studiert und schreibt vorwiegend für das Ressort Gesellschaft.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de