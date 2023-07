„Tante Ju“ neu gedacht: Der Traum vom klimaneutralen Fliegen – ist er ausgeträumt?

Zuerst die gute Nachricht: Klimaneutrales Fliegen ist möglich. „Eviation Alice“ heißt die Maschine, die das möglich macht und 2027 in Serie gehen soll. Das Flugzeug war im Juni auf der Internationalen Luftfahrtmesse in Paris zu bestaunen. Zwei Propeller am Heck und ein 820-kWh-Akku befördern sie 460 Kilometer weit. Neun Passagiere können transportiert werden. Neun Passagiere und nur eine Distanz von Berlin nach Frankfurt? Das klingt für einige vielleicht nicht nach Zukunft, sondern nach den Anfängen der Passagierluftfahrt, als einer „Tante Ju“ 1932 Ähnliches gelang. Es vergingen jedoch nur 25 Jahre und aus Junkers’ dreimotorigem Propellerflugzeug wurden Jets wie die Boeing 707, mit ähnlichen Leistungsdaten wie heute. Das Tempo der damaligen Entwicklung ist vermutlich wiederholbar, und rechtzeitig zur geplanten Klimaneutralität von EU und USA im Jahr 2050 besteht die Chance, dass auch der Flugverkehr klimaneutral sein wird? Leider nicht. Der Flugsektor wird vermutlich als einziger die Klimaneutralität erheblich verfehlen.

Wie beim Auto produziert auch das Kerosin der Flugzeuge bei der Verbrennung CO₂. Bei durchschnittlicher Auslastung sind es derzeit auf 100 Kilometern etwa 4,5 Liter Kerosinverbrauch pro Person. Klingt nicht nach viel. Ein mit einer Person besetztes Auto verbraucht mehr. Um den Flugtreibstoff CO₂-ärmer zu machen, ist in den nächsten Jahren Power-to-Liquid das vielversprechendste Verfahren, das die meisten als E-Fuel kennen. Weil für E-Fuels zuerst Wasserstoff hergestellt werden muss, der dann mit CO₂ aus der Luft oder auch abgeschieden von einem Kohlekraftwerk synthetisiert und dann noch zu Kerosin raffiniert wird, ist die Energieeffizienz von E-Fuels bescheiden. Sie liegt unter der Hälfte von erdölbasiertem Kerosin. Zudem wird bei der Verbrennung von E-Fuels nicht nur das zuvor aus der Atmosphäre entnommene CO₂ wieder freigesetzt, auch die anderen Abgase wie Stickstoffoxide entstehen weiterhin.

Trotzdem hat im April die EU steigende Beimischungsquoten vom sogenannten Sustainable Aviation Fuel (SAF), das neben E-Fuels theoretisch auch Treibstoffe aus Biomasse sein können, zum herkömmlichen Kerosin beschlossen. 2025 sollen es bescheidene zwei Prozent SAF sein, 2035 schon 70 Prozent. SAF-Kerosin besitzt den Vorteil, dass alle Flugzeuge heute schon eine Beimischung von 50 Prozent zum herkömmlichen Kerosin vertragen. Warum also die Quote von SAF respektive E-Fuel nicht schneller erhöhen? E-Fuel zertifiziert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erst eine klimaschützende Wirkung, wenn es aus mehr als 90 Prozent grünem Strom hergestellt wurde. Klimafreundliche Energien machen aber im Strommix der EU derzeit nur 60 Prozent aus (und die Kernenergie ist da schon mitgezählt). Wenn aber für die E-Fuel-Produktion zunächst sowieso Wasserstoff hergestellt werden muss, warum diesen nicht gleich in den Turbinen verbrennen, anstatt ihn noch einmal aufwendig in E-Fuels umzuwandeln?

Ein Wasserstoff-Airbus schafft es nicht mal von Europa nach Amerika

Auch bei der Flugindustrie gilt Wasserstoff als der große Hoffnungsträger. Nicole DreyerLanglet, Forschungsbeauftragte bei Airbus Deutschland, kündigt nicht ohne Stolz das erste Wasserstoff-Passagierflugzeug für das Jahr 2035 an. Wasserstoff besitzt aber für Flugzeuge ein paar fiese Eigenschaften. Vorteilhaft scheint zunächst, dass bei gleichem Gewicht Wasserstoff die 2,8-fache Energie von Kerosin besitzt. Wasserstoffflugzeuge würden also theoretisch leichter werden. Klingt gut, hat aber einen großen Haken: Wasserstoff benötigt viel mehr Platz als Kerosin. Selbst wenn Wasserstoff auf -253 Grad heruntergekühlt wird, was ihn flüssig und platzsparender werden lässt, wäre der Wasserstofftank noch viermal so groß wie der für Kerosin. Aufgrund der bescheidenen Dichte von Wasserstoff wird der Wasserstoff-Airbus nur eine Reichweite von 3700 Kilometern haben. Falls nicht jedem gleich klar ist, was das bedeutet – von Europa nach Amerika schafft er’s nicht.

Die Lösung für den am höchsten frequentierten Flugraum zwischen zwei Kontinenten wird die Wasserstoffverbrennung also nicht sein. Trotzdem und obwohl die Zahl der Fotovoltaik- und Windkraftanlagen enorm gesteigert werden müsste, um die riesigen Strommengen für E-Fuels und grünen Wasserstoff liefern zu können, besteht die berechtigte Hoffnung, dass CO₂-neutrales Fliegen möglich ist. Damit wirbt auch gerne die Flugindustrie und manche Airline. Doch Vorsicht: CO₂-neutrales Fliegen bedeutet noch nicht einmal die halbe Klima-Wahrheit, genau genommen ist es nur ein Drittel der Wahrheit. Denn beim Flugzeug gibt es eine Besonderheit, die viel klimaschädlicher ist als der Treibstoff selbst.

Bei der Luftfahrt ist das CO₂ nicht das größte Problem

Beim Auto besteht die Klimaschädigung hauptsächlich aus dem ausgestoßenen CO₂. Beim Flugzeug ist es viel komplizierter. Die Abgase des Flugzeugs werden nicht bodennah wie beim Auto, sondern bei Langstreckenflügen in gut neun Kilometern Höhe ausgebracht, in einer viel sensibleren atmosphärischen Schicht. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nimmt an, dass bei der Luftfahrt CO₂ nur zu einem Drittel dem Klima schadet. Die anderen zwei Drittel sind sogenannte Nicht-CO₂-Effekte, deren Anteil in den letzten Jahren immer größer wurde. Den größten Verursacher dieser Nicht-CO₂-Effekte hat jeder schon einmal gesehen. Es sind die länglichen künstlichen Wolkenstreifen am Himmel: Kondensstreifen. Bei der Verbrennung von Kerosin entstehen Wasserdampf und Ruß. Wenn diese in großer Flughöhe ausgestoßen werden, ist es dort mit -40 Grad so kalt, dass die Wassermoleküle sich an Ruß- und andere Abgaspartikel hängen und zu Eiskristallen werden. Diese Ketten von Eiskristallen, die Kondensstreifen, reflektieren die von der Erde ausgehende Wärmestrahlung und verstärken so den Treibhauseffekt. Das große und lange unerforschte Problem dabei: Kondensstreifen können wachsen. Die durch das Flugzeug ausgestoßene Feuchtigkeit lässt Zirruswolken entstehen, wo die natürliche Luftfeuchtigkeit für eine Wolkenbildung sonst nicht ausgereicht hätte. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen Kondensstreifen-Zirren. Das DLR geht gemittelt von 0,7 Prozent Kondensstreifen aus, die den Himmel über Europa bedecken, jedoch von bis zu zehn Prozent an Kondensstreifen-Zirren.

Obwohl die Erforschung der Kondensstreifen-Zirren und ihrer Klimawirkung noch eine große Unsicherheit beinhaltet, ist allen Beteiligten klar: Sie sind ein empfindliches Problem. Und wenn statt Kerosin in den Flugzeugen Wasserstoff verbrannt wird, entstehen zwar kein CO₂ und keine Rußpartikel, aber dreimal mehr Wasserdampf, der wahrscheinlich noch mehr Kondensstreifen-Zirren bildet. Auch mehr Stickoxide, die Ozon produzieren, sind bei konventioneller Wasserstoff-Verbrennung in den Abgasen. Ozon, auf dieser Höhe ausgestoßen, ist nach CO₂ und Methan das wirksamste Treibhausgas.

Wären wir bereit, länger und teurer zu fliegen?

Peter Wehle, der Chef der Forschungsabteilung beim zweitgrößten Turbinenhersteller der Welt, Rolls-Royce, kann auf Nachfrage nicht einschätzen, ob sich durch Wasserstoffflugzeuge eine positivere Klimawirkung ergibt als durch mit E-Fuels betankte. Ihre Forschung sei dazu noch nicht abgeschlossen. Doch die Zeit drängt! Anna Christmann, die Koordinatorin für Luftfahrt bei der Bundesregierung, bemisst den Anteil des Flugverkehrs an der Klimaerwärmung auf etwa fünf Prozent. Dieser kann aber stark ansteigen: Alle 16 Jahre werden sich zukünftig die Flugpassagiere verdoppeln, prognostiziert die Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO). Doch existieren überhaupt Ideen, wie der Flugverkehr klimaneutral werden kann?

Kondensstreifen bilden sich nicht überall gleich. Am Äquator ist beispielsweise die Luft auf normaler Reiseflughöhe weniger feucht und weniger kalt – gute Voraussetzungen, dass langlebige Kondensstreifen kaum entstehen. In den Polregionen ist es dagegen besonders ungünstig. Dort bilden sie sich schon bei fünf Kilometern Flughöhe, die selbst kleinere Privatjets erreichen. Mit einer Anpassung von Flughöhen und -routen könnten die Nicht-CO₂-Effekte gesenkt werden. Tiefer zu fliegen oder Umwege in Kauf zu nehmen, würde allerdings bedeuten, dass sich die Flugdauer und der Verbrauch erhöhen. Bei klimaneutral hergestellten Treibstoffen ist das für die Umwelt die bessere Lösung. Allerdings würden bei den Airlines die Kosten steigen und die Passagiere wären länger unterwegs.

Ist dieses kleine Flugzeug unsere große Hoffnung?

Angesichts dieser großen Schwierigkeiten wird die Euphorie der Szene über ein kleines, drei Passagiere aufnehmendes Doppelrumpfflugzeug verständlicher, das auf den profanen Namen „HY4“ getauft wurde. „HY4“ besitzt eine Brennstoffzelle sowie einen kleinen Akku und kommt damit 1500 Kilometer weit. Die Brennstoffzelle benötigt zwar auch Wasserstoff, verbrennt diesen aber nicht in einer Turbine, sondern wandelt ihn in Strom für einen Propeller um. Bei der Umwandlung des Wasserstoffs in Strom entstehen keine Stickoxide, aber genauso Wasserdampf. Der kann jedoch als Wasser aufgefangen werden und dient teilweise der Befeuchtung der Brennstoffzelle. Der Akku stellt in der Start- und Steigphase die notwendigen hohen Leistungsspitzen zur Verfügung und entlastet so die Brennstoffzelle. Das Prinzip wäre eine wirklich klimaneutrale Lösung für den Flugverkehr. Der Entwicklungsstand von „HY4“ hat jedoch noch nicht einmal den der „Tante Ju“ erreicht.

Aus diesen Gründen nimmt selbst das industrienahe Clean-Sky-Forschungsprojekt an, dass auch mittelfristig die Nicht-CO₂-Effekte nur kompensiert werden können – also Bäume pflanzen für Kondensstreifen. Es erscheint widersinnig, aber die in letzter Zeit stark in Ungnade gefallenen Privatflugzeuge, die wenige Passagiere transportieren und hauptsächlich Strecken von weniger als 500 Kilometern zurücklegen, werden schon bald durch batterieelektrische Propellerflugzeuge vom Typ „Eviation Alice“ die mit Abstand klimafreundlichste Möflichkeit für Flugreisen sein.



Der diplomierte Filmregisseur Achim Michael Hasenberg wurde in Hamburg geboren und lebt und arbeitet als freier Dozent in Berlin. 2002 gründete er die Filmproduktion Filmband. Mit „I Want to Run“ produzierte er 2011 einen der ersten klimaneutralen Kinofilme.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



