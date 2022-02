Berlin - Auf die Frage, was sie früher mal werden wollte, muss sie lange überlegen. Das Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten, im Kopf bunte Pläne zu schmieden und die Zukunft in der Hand zu haben, kam für meine Oma und andere Frauen ihrer Generation nicht in Frage. Für mich dagegen ist es unvorstellbar, über meinen Beruf und mein Leben nicht selbst entscheiden zu dürfen.