Im Osten spürt man sofort, wenn der Staat nach unserer Freiheit greift

Wer in Ostdeutschland aufgewachsen ist, mindestens seine Kindheit und Jugend dort verlebt hat, also spätestens Anfang der 1970er Jahre geboren wurde, hat eine andere Haltung zur Freiheit als jene Westdeutschen, für die Freiheit nichts Besonderes ist. Wer in der alten Bundesrepublik groß wurde, für den war wohl nichts selbstverständlicher als Freiheit. Gerade das Zurschaustellen dieses Begriffes und der damit einhergehenden öffentlichen wie privaten Verhältnisse war ein Teil des Kalten Krieges, insbesondere der sogenannten ideologischen Kriegsführung zwischen Ost und West. Während es im Osten pseudodialektisch hieß, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit sei, feierte sich der Westen als Gesellschaft des Wohlstandes und der schier unbegrenzten Möglichkeiten.

Im Westen findet eine Neubewertung der Freiheit statt

Und in der Tat, es ist beeindruckend zu sehen, wie die westliche Welt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen ungeahnten Boom entwickelte. Vielen Menschen ging es materiell aber auch ideell so gut wie wohl niemals zuvor in der Geschichte. Diese Zeit scheint jedoch vorbei zu sein. Die weltweiten Krisen (sei es Corona oder die Energieproblematik, sei es der russische Krieg gegen die Ukraine oder der Klimawandel) und die damit einhergehenden politischen Maßnahmen greifen den westlichen Wohlstand an. Damit einher geht offenbar auch eine Neubewertung der Freiheit. Das, was viele für selbstverständlich hielten, etwa die freie Selbstentfaltung der Bürger und damit die Begrenzung des Staates, der sich aus den privaten Lebensvollzügen herauszuhalten habe sowie der demokratische Wettstreit unterschiedlicher Perspektiven in der Politik, steht derzeit zur Disposition.

So wird nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern hin und wieder auch ganz offen davon geredet, dass wir angesichts der aktuellen Krisen die Freiheit begrenzen müssten. Tatsächlich wurde etwa in der Corona-Zeit politisch etwas vertreten, was Freiheit bereits während der DDR-Zeit semantisch pervertierte, nämlich ihre vermeintliche Abhängigkeit vom Einsehen in notwendige Einschränkungen. Wie in vielen linken wie rechten Ideologien und Utopien wird Freiheit zunehmend wieder Idealen, zukünftigen Zielen oder moralischen Überhöhungen untergeordnet, die uns alle attrahieren und überformen sollen. Die Idee, dass die Menschheit nur so gerettet werden könne, ist die Nebelkerze, die die Sicht auf die Möglichkeit des Desasters versperrt, das durch solche Ideen wahrscheinlicher wird, nämlich eine postdemokratische Gesellschaft allumfassender Staatstechnokratie.

Technokraten-Elite mit willigen Helfern in den Medien

Eine solche Sozialwelt ist dadurch gekennzeichnet, dass eine technokratische Elite mehr und mehr bestimmt, was zu tun sei und damit in den Medien wie in der Bevölkerung durchaus Helfer findet. Diese achteten während der Corona-Zeit vor allem auf die Abstandsgebote, das Maske-Tragen und beteiligten sich am ideologisch aufgeladenen Impfdruck. Wer diese Verhaltenserwartungen kritisierte, etwa wissenschaftliche Studien heranzog, die alternative Perspektiven ermöglichten, konnte mit Verurteilung oder sozialer Ausgrenzung rechnen.

Derzeit sind es beispielsweise Gewohnheiten der Energienutzung oder Aktivitäten wie das Joggen während eines heißen Sommertages, die von den technokratisch inspirierten Verhaltenswächtern beargwöhnt werden. So erzählte mir kürzlich ein Freund, was ihm bei seinem täglichen Laufpensum bei 27° C Tagestemperatur widerfuhr: Da stellte sich eine Frau in den Weg und rief ihm, mit den Händen die Hüften stemmenden Armen entgegen: „Also das ist ja total gefährlich, was Sie da machen bei dieser Hitze!“ Wahrscheinlich hätte dieselbe Person vor wenigen Monaten gerufen: „Ohne Maske rumlaufen, was fällt Ihnen ein!“.

Freiheit war 1989 zuerst: Freiheit vom Zugriff des Staats

In der DDR aufgewachsene Bürger reagieren bei solchen Erlebnissen mit höherer Wahrscheinlichkeit als westdeutsch Sozialisierte mit Aversionen. Denn die in der sogenannten Wendezeit 1989/90 gewonnene Freiheit wird zunächst als eine negative erlebt, die eine Grenzsetzung ermöglicht, und zwar zwischen dem selbst denkenden sowie sich selbst bestimmenden Individuum und den Zumutungen der Gesellschaft, insbesondere des Staates. Dieser setzt zwar notwendige (insbesondere rechtliche) Rahmenbedingungen des sozialen Verhaltens. In seiner freiheitlich-demokratischen Form überlässt er jedoch so viel wie möglich der Selbstverantwortung der Einzelnen und ihrer (etwa familiären) Lebenswelten.

Gerade diese Art der Freiheit ist eine wesentliche Voraussetzung für eine vitale Gesellschaft. Und das gilt nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen der wirtschaftlichen wie politischen Dynamiken, der wissenschaftlichen Erkenntnissuche oder der pluralen Medienlandschaft. Diese gedeihen durch den weitgehend freien Wettstreit um die besten Ideen, divergenten Perspektiven, unterschiedlichen Ziele und alternativen Wegbeschreibungen. Erst in der politischen, aber auch wissenschaftlichen wie ökonomischen Konfrontation des Unterschiedlichen kann sich das Passende und das Neue herausschälen. Das geschieht etwa im Parlament, in wissenschaftlichen (und damit kontrovers geführten) Diskursen, in den Medien oder auf dem Markt.

Eine Plurale Gesellschaft ist kein Selbstläufer

Dass diese Pluralität der Gesellschaft, die sich politisch, wissenschaftlich und ökonomisch in den Medien, der Bildung, der Kunst, der Religion etc. zeigt, kein Selbstläufer ist, erfahren wir seit einigen Jahren wieder massiv. Und so fühlen sich ehemalige DDR-Bürger an alte Zeiten erinnert, ohne dass sie freilich die Gegenwart mit der Vergangenheit gleichsetzen. Im Gegenteil, gerade weil sie die Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft schätzen, befürchten sie, dass diese im Zuge der Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krisen geopfert wird und dass sich zahlreiche willfährige Unterstützer dafür finden.

Wer die verknöchert techno- und bürokratische Unfreiheit des Realsozialismus erlebt hat, weiß, dass keine noch so sich intelligent und weise wähnende politische, wissenschaftliche oder mediale Elite Lösungen für unsere heutigen komplexen Probleme finden kann. Lösungen für komplexe Probleme setzen selbst Komplexität voraus. Sie benötigen eine Vielfalt von Perspektiven und miteinander konkurrierender Ideen sowie diese Pluralität integrierende Verfahren zur Lösungsfindung.

