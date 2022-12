„Ich arbeite lieber in Nordkorea als mit dem DFB“

Zur Person

Cho Sung-hyung wurde 1966 in Busan, Südkorea, geboren. Sie ist eine deutsch-koreanische Filmregisseurin, Filmeditorin und Professorin. Die Mutter von Cho Sung-hyung war Krankenschwester in Hannover und Cho lernte im Goethe-Institut in Seoul Deutsch, wo sie Deutsche Literatur kennenlernte. Später studierte sie in Seoul Kommunikationswissenschaft und kam 1990 nach Deutschland, wo sie ein Studium der Kunstgeschichte, Medienwissenschaften und Philosophie in Marburg absolvierte. Sie arbeitete als freiberufliche Editorin und leitete Schnitt-Seminare am Filmhaus Frankfurt und am SAE Institute. Zunehmend führte sie auch Regie in den Bereichen Dokumentarfilm und Musikvideo. Zwecks ihres 2016 entstandenen Dokumentarfilms „Meine Brüder und Schwestern im Norden“ musste sie ihre südkoreanische Staatsbürgerschaft aufgeben, da das nordkoreanische Politsystem ihr ansonsten keine Einreise- und Drehgenehmigung gegeben hätte, und weil Südkorea die Reise südkoreanischer Staatsbürger nach Nordkorea als Staatsverrat ahndet.