Wenn Männer eine Vater-Kind-Kur machen: „Die Stigmatisierung ist immer noch groß“

Die Klinik liegt einsam in der idyllischen Landschaft, umgeben von Wald und Natur. Hier, im Gesundheitszentrum an der Höhle im Odenwald, sollen gestresste Elternteile und ihre Kinder zur Ruhe kommen. Steffen Kreß ist Geschäftsleiter der Klinik. „Das Besondere ist, dass wir mitten in der Pampa liegen“, sagt er. Die Klinik an der Grenze von Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, ist eineinhalb Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. „Es ist ein Ort, um zur Ruhe zu kommen“, betont Kreß.

Ruhe suchte hier im März dieses Jahres Stefan Mank gemeinsam mit seinen beiden sechs und acht Jahre alten Söhnen. „Der Aufenthalt hatte mehrere Gründe“, sagt er. Einerseits wollte er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Andererseits wollte er den Stress, der sich in den letzten Jahren angesammelt hatte, abbauen. Der 37-Jährige lebt seit zwei Jahren getrennt von der Mutter seiner Kinder.

Die Trennung bedeutete für ihn vor allem eins: Stress. „Für mich war das Schlimmste, dass vom einen auf den anderen Tag meine Kinder plötzlich weg waren“, erinnert er sich. Der selbstständige Kinder- und Jugendpsychotherapeut stürzte sich in die Arbeit. Die vielen Überstunden in seiner Praxis brachten ihn an den Rand eines Burnouts. „Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, das Haus finanziell stemmen zu müssen, da es das Zuhause meiner Kinder ist“, sagt Mank. Gleichzeitig musste er Unterhalt für seine Söhne zahlen und seine Praxis, die er seit drei Jahren hat, unterhalten.

Nach der Trennung lebten die beiden gemeinsamen Kinder zunächst bei der Mutter. Mank sah seine Söhne alle 14 Tage und in den Ferien. Je größer die Kinder wurden, umso häufiger äußerten sie den Wunsch, mehr Zeit bei ihrem Vater zu verbringen. „Daher beschlossen meine Ex-Partnerin und ich, die Kur als Neustart zu sehen und danach im Wechselmodell zu erziehen.“ Beim Wechselmodell wohnt das Kind eine Woche beim einen und die nächste Woche beim anderen Elternteil. Es ist ein Gegenentwurf zum Residenzmodell, bei dem hauptsächlich ein Elternteil erzieht.

Vor Beginn der Kur erhalten die Patienten eine Einladung und dürfen einen aus fünf Schwerpunkten wählen: Orthopädie, Psychosomatik, Familie, Stoffwechsel und Atmung. Zudem setzt sich jeder Patient ein individuelles Ziel. Manks Ziel? „Mehr Selbstfürsorge.“

Zwischen der Beantragung der Kur und dem tatsächlichen Antritt lagen insgesamt sechs Monate. Mank nutzte die Zeit, um eine Veränderung vorzunehmen. „Ich habe weniger gearbeitet, auch wenn das finanzielle Einbußen für mich bedeutet hat.“

Vater und Sohn Westend61/imago

Nach der vierstündigen Anreise aus der über 400 Kilometer entfernten Kleinstadt Calbe in der Nähe von Magdeburg musste er sich zunächst in der Kur einfinden. Auch für seine Söhne kein leichtes Unterfangen. „Vor allem dem Kleinen fiel die Umgewöhnung schwer“, sagt Mank. Sein größerer Sohn, der bereits zur Schule geht, habe sich schneller eingelebt. „Ich war im ständigen Austausch mit der Klassenlehrerin meines Sohnes. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder eine Struktur haben“, sagt Mank. Am Ende haben sich beide Jungs – auch durch den Kontakt mit anderen Kindern – einleben können. „Für meine Söhne war es eine Art Abenteuerurlaub.“

Vater-Kind-Kuren noch immer die Ausnahme

Mutter-Kind-Kuren haben eine lange Tradition. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Müttergenesungswerk die Maßnahme ins Leben gerufen, damit sich Mütter mit ihren Kindern erholen können. Eine Kur dauert drei Wochen und wird bei der Krankenkasse beantragt. „Eine Kur ist kein Urlaub“, betont Kreß.

In der Klinik an der Höhle waren seit der Gründung im Jahr 1994 von Anfang an Männer mit dabei. In den letzten Jahren sind es mehr geworden. Während es im Jahr 2012 nicht einmal vier Prozent waren, waren es 2022 fast neun. Eine Quote gibt es in der Klinik an der Höhle nicht. „Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Kreß. Das Beantragen einer Vater-Kind-Kur sei schambehaftet. „Die Stigmatisierung ist immer noch groß. Väter dürfen keine Schwäche zeigen.“

Psychologin Ramona Trautz arbeitet seit fünf Jahren in der Klinik an der Höhle. Dass auch Väter Kuren machen, hält sie für eine Bereicherung. „Gerade in Gruppentherapien haben Männer oftmals einen anderen, pragmatischeren Blick auf die Dinge.“

Den Grund für die wachsende Nachfrage an Kuren sieht sie in der gestiegenen Mehrbelastung. „Durch finanzielle Sorgen müssen in vielen Familien beide Partner arbeiten. Es gibt den Konflikt zwischen Haushalt, Kindererziehung und Erwerbsarbeit und dann noch die Frage: Wo bleibe ich selbst?“, erklärt Trautz. Zudem würden Kinder immer früher in Fremdbetreuung abgegeben werden, da der Druck auf Frauen, schnell ins Berufsleben zurückzukehren, groß sei. Gleichzeitig werde von Männern neben der Vollzeitarbeit verlangt, mehr Verantwortung bei Kindererziehung und Haushalt zu übernehmen. „Die Aufweichung der Rollen stellt für viele eine Herausforderung dar“, sagt Trautz. Das führe sowohl bei Müttern als auch bei Vätern zu mehr Stress. Die Folgen sind fatal. „Besonders Männer erleiden immer häufiger Burnout-Erkrankungen“, sagt die Psychologin.

Keine Abgrenzung von Männern und Frauen

Traumatisierte Frauen, die Gewalterfahrungen und Missbrauch erleiden mussten, werden in der Kur nicht von Männern abgegrenzt. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Klinikleiter Kreß. Es baue Vorurteile ab. „Wir wollen zeigen: Die andere Seite ist nicht böse. Nicht alle Männer sind gleich.“ Zudem gäbe es auch Männer, die unter Gewalt, Stalking und Psychoterror litten.

Einer von ihnen: Nico Ebert. Er macht die Kur gemeinsam mit seinem fünfjährigen Sohn. Von der Mutter seines Kindes lebt er getrennt. Verheiratet waren sie nicht. Psychische Probleme sind der Grund für seinen Kuraufenthalt. „Bei mir wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depressionen sowie eine Sozialphobie diagnostiziert“, sagt der gelernte Tischler, der aktuell arbeitssuchend ist.

Ein Vater mit seinem Sohn auf Kur im Kurpark von Bad Wörishofen (Bayern) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der junge Mann heißt eigentlich anders. Zum Schutz seines Sohnes will er anonym bleiben. „Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt“, erklärt er. Der 28-Jährige trägt ein schwarzes offenes Hemd, darunter ein T-Shirt mit grauem Aufdruck. Sein linkes Ohr ziert ein auffallend großer hellgrauer Tunnel-Ohrring. Seine braunen Augen blicken zu Boden.

„Die Leute hier sind sehr nett“, sagt er. Sein erster Eindruck war positiv. Ganz anders als damals im Mutter-Kind-Heim in Dresden, wo er von September 2017 bis Juni 2018 dauerhaft mit seinem Sohn gewohnt hat. „Eigentlich sollte die Mutter gehen, aber sie hat sich geweigert“, sagt er. Das Jugendamt drohte den jungen Eltern damit, ihnen das Kind wegzunehmen. Das damalige Paar sei vor die Wahl gestellt worden. „Entweder sie geht in ein Mutter-Kind-Heim oder der Junge kommt in eine Pflegefamilie, hieß es.“ Sie habe sich geweigert. Aus Angst, seinen Sohn zu verlieren, ging er an ihrer Stelle.

An den Wochenenden war er im Mutter-Kind-Heim, unter der Woche machte er seine Ausbildung im sächsischen Hoyerswerda, welche er im Jahr 2017 abschloss. Bereits vor seinem Heimaufenthalt habe er sich um alles allein gekümmert. „Ich machte meine Ausbildung zum Tischler, schmiss den Haushalt und wechselte Windeln“, sagt er. Die Kindsmutter habe den gemeinsamen Sohn vernachlässigt. Fünf Jahre lang waren sie ein Paar, von 2012 bis 2017. 2016 wurde ihr Sohn geboren. Er war nicht geplant. Die Schwierigkeiten begannen nach etwa drei Jahren. Sie habe ihn betrogen, Streit war an der Tagesordnung. Seine damalige Schwiegermutter habe ihn psychisch fertiggemacht. „Das ging dann so weit, dass ich mich kaum noch in die Berufsschule getraut habe. Da wusste ich: Ich muss etwas unternehmen“, erinnert er sich.

Am ersten Wochenende im Mutter-Kind-Heim in Dresden beendete die Kindsmutter die Beziehung und verließ ihn. „Beziehungsweise uns“, ergänzt er und blickt zu Boden. Vor einem halben Jahr habe sie den Kontakt vollkommen abgebrochen. „Sie meldet sich nicht mehr und zeigt keinerlei Interesse an unserem Sohn“, sagt er.

Ein passendes Eltern-Kind-Heim zu finden, war damals schwierig. „Niemand war bereit, einen Mann aufzunehmen“, erinnert er sich. Die Suche nach einer Vater-Kind-Kur habe er in die Hände seiner Krankenkasse gelegt.

„Ich hätte mich früher trauen sollen“

Seine Sozialphobie stehe ihm bei der Kur im Weg. „Wenn Männer dabei sind, ist es schlimmer.“ Als Jugendlicher wurde er Opfer sexuellen Missbrauchs, erzählt er. Ein damaliger Freund habe ihn zu dessen Onkel mit nach Hause gebracht. Dieser vergewaltigte ihn. Ebert war damals 13 Jahre alt. Der Onkel habe seinen Neffen dazu angestiftet, Jungs anzulocken, um sie in seinem Haus zu missbrauchen. Rund ein Dutzend Jugendlicher fielen ihm zum Opfer. Ebert war eines von ihnen. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren angeklagt. Aufgrund guter Führung kam er bereits nach eineinhalb Jahren aus dem Gefängnis.

Ebert leidet noch heute unter den Folgen des Missbrauchs, kämpft mit Ängsten und Depressionen. Auch seine Kindheit war nicht einfach. Sein Stiefvater war oft im Gefängnis, seine Mutter hatte ein Alkoholproblem. Er hofft, durch die Kur Ruhe zu finden. Sein Ziel? „Die Stabilisierung meiner Psyche“, sagt er. Um sich langfristige Ziele zu stecken, fehle ihm die Energie. „Zu Hause stehe ich auf, bringe meinen Sohn in die Kita und lege mich wieder hin“, sagt er. Hier habe er eine Struktur.

„Mein Kleiner hat sich mit den anderen Kindern schnell angefreundet“, sagt Ebert. Zum ersten Mal lächelt er. Welche Anwendung er am besten finde? „Das Walking. Die Bewegung an der frischen Luft und der Blick auf die Seenlandschaft haben mir gut getan“, sagt er. Lange Zeit habe ihn die Depression eingesperrt.

In seinem Bekanntenkreis stieß seine Entscheidung, eine Kur zu machen, auf Unverständnis. Freunde belächelten ihn. „Ich habe das Gefühl, als Mann darf man keine Schwäche zeigen.“ Er bereut, den Kuraufenthalt so lange aufgeschoben zu haben. „Ich hätte mich früher trauen sollen“, sagt der junge Vater.

Ein Vater mit seinen Kindern beim Abendessen Anastasiya Amraeva/imago

Nachbetreuung immer noch großes Problem

Ein großes Problem bei Kuren sei die mangelnde Nachbetreuung, sagt Kreß. „Viele kommen nach den drei Wochen nach Hause und treffen auf Wäscheberge und liegen gebliebene Hausaufgaben.“ Die schulische Betreuung in der Klinik könne nicht alles abdecken. „Wenn Sie nach Hause kommen, und der Klassenlehrer befasst sich direkt mit Integralrechnungen, haben Sie schlechte Karten.“

Der Kuraufenthalt von Stefan Mank ist nun bereits zwei Monate her. Wie es ihm heute geht? „Ich habe gelernt, meinen Alltag nicht mehr so voll zu packen und mir mehr Zeit mit meinen Kindern zu nehmen“, sagt er. Auch das Wechselmodell funktioniere gut. Rückblickend vermisst er die Umgebung, die ihm anfangs zu ruhig erschien. „Ich konnte die Ruhe ein Stück weit mitnehmen.“



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.