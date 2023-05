Gewalt im Kosovo und Proteste in Belgrad: Serbiens Präsident Vučić weiß nicht weiter

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic spricht am 26. Mai 2023 zu seinen Anhängern in Belgrad.

Der letzte Monat in Serbien war einer der traumatischsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Bei einer Schießerei an einer Schule, der ersten dieser Art in der Region, tötete K.K. (14) im Zentrum von Belgrad acht Schüler und den Hausmeister der Schule, die er besuchte. Nur einen Tag später tötete U.B. (21) in der Nähe der Stadt Mladenovac in Serbien acht Menschen und verletzte vierzehn.

Diese beiden Tragödien lösten einen Schock und nationale Trauertage aus. In den Medien wurden Analysen vorgenommen, manchmal grober Gestalt und ohne sich bewusst zu sein, dass soziale und mediale Analysen nicht so einfach die Gründe enträtseln können, warum jemand, insbesondere ein vierzehnjähriger Junge, beschließen würde, neun seiner Schulkameraden zu töten.

Der Protest „Serbien gegen Gewalt“

Nach dem ersten Schock über die Gewaltwelle wurde in Belgrad ein Massenprotest unter dem Motto „Serbien gegen Gewalt“ organisiert. Schätzungen zufolge war dies einer der massivsten Proteste in Belgrad seit Anfang der 2000er Jahre, als Slobodan Milošević auf der Straße gestürzt wurde.

Der Protest „Serbien gegen Gewalt“ fand zum ersten Mal am 20. Mai statt und wurde offiziell von keiner politischen Partei organisiert. Bei dieser Gelegenheit zog eine große Menschenmenge durch die Straßen Belgrads und blockierte die Gazela-Brücke.

Die Forderungen der Protestierenden

Sieben Tage später beteiligte sich ein Teil der Opposition an der Organisation der zweiten „Serbien gegen Gewalt“-Demonstration. Diesmal wurde nicht die Gazela-Brücke blockiert, sondern eine Menschenmenge umzingelte das Gebäude des staatlichen öffentlich-rechtlichen Senders RTS, der für seine parteiische Berichterstattung zugunsten von Präsident Vučić sowie dafür bekannt ist, dass er die Berichterstattung über sensible politische Themen, die nicht im Sinne der Regierung sind, vermeidet.

Bei der letzten Demonstration „Serbien gegen Gewalt“ wurde gefordert, die Mitglieder des Rates der Aufsichtsbehörde für elektronische Medien abzusetzen, den Polizeiminister Bratislav Gašić und den Chef des Sicherheitsdienstes Aleksandar Vulin abzusetzen, die nationalen Frequenzen der Fernsehsender „Pink“ und „Happy“, die als Hauptpropagandamittel der Regierungspartei und von Präsident Vučić gelten, abzuschalten sowie Medien, die in ihren Programmen Gewalt und Hass propagieren, abzuschaffen.

Die Staatsführung macht sich über die Proteste lustig

Niemand konnte auf den Schock und das Trauma vorbereitet sein, das Serbien im vergangenen Monat heimsuchte, nicht einmal Präsident Aleksandar Vučić, der in der Öffentlichkeit oft als eine Führungspersönlichkeit dargestellt wird, die jeder Situation und Krise immer ein paar Schritte voraus ist und daher weiß, „was das Beste für sein Volk ist“. Doch in einer solch unvorhergesehenen und schrecklichen Situation haben einige unbedachte Schritte gezeigt, dass Vučić und sein Gefolge doch nicht solche Meister der Propaganda sind, wie sie denken.

Unmittelbar nach dem ersten „Serbien gegen Gewalt“-Protest machten sich Präsident Vučić und die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić auf Twitter über die Masse des Protests lustig und behaupteten, bei den Bildern der Demonstrationen handele es sich um Fotomontagen. Brnabić veranschaulichte diesen „Witz“, indem sie ein Foto veröffentlichte, auf dem Vučić, der umstrittene ehemalige Bürgermeister von Belgrad und der derzeitige Finanzminister Siniša Mali sowie Brnabić per Fotomontage vervielfältigt wurden, und behauptete, dass ihre Protestbewegung auch „immer größer werde“ und bald bereit sein werde, die Gazela-Brücke zu besetzen, wo sich die Demonstranten in derselben Nacht versammelt hatten. Eine solche Äußerung von Vučić und Brnabić stieß auf heftige und massive öffentliche Reaktionen.

Vučićs eigene Demos in Serbien

Nach dem ersten Protest reagierte Vučić auf die Forderungen der Demonstranten, indem er sagte, dass er den Rücktritt von Polizeiminister Bratislav Gašić nicht zulassen würde. Zu diesem Zeitpunkt, der gesellschaftlich und politisch angespannt ist, bleibt unklar, warum der serbische Präsident so an seinem Minister hängt, der bereits als Verteidigungsminister und Geheimdienstchef diente und der Öffentlichkeit durch seine sexistische Äußerung gegenüber einer Journalistin bekannt wurde, was einen Skandal zur Folge hatte, der ihn den Posten des Verteidigungsministers kostete. Mit der Konsequenz, den Posten des Polizeiministers besetzen zu dürfen. Es scheint so zu sein, als ob Präsident Vučić entweder Angst hat, seinen Minister zu entlassen – oder er versteht wirklich nicht, dass es Vučić politisch schadet, Bratislav Gašić in einer solchen Situation zu schützen.

Nach dem ersten Protest „Serbien gegen Gewalt“ entschied sich Präsident Vučić zu einem weiteren, ebenfalls überraschend falschen Schritt. Der Präsident lud alle seine Anhänger aus ganz Serbien zu einer Massendemonstration in Belgrad ein. Obwohl es keinen klaren, offiziellen Grund und kein Ziel für die Versammlung gab, war es offensichtlich, dass es sich um eine „Gegendemonstration“ handelte, die beweisen sollte, dass der serbische Präsident jederzeit viel mehr Menschen auf die Straßen Belgrads bringen kann als jeder andere.

Vučićs Demo hieß „Serbien für die Hoffnung“

In der Öffentlichkeit wurde diese Aktion mit den 1996 von Slobodan Milošević organisierten „Gegendemonstrationen“ verglichen, mit denen er ebenfalls zeigen wollte, dass er stärker ist als die Opposition, die auf der Straße protestierte. Bei den Wahlen im Jahr 2000 verlor er jedoch die Macht, die ihm durch Proteste am 5. Oktober 2000 von außen entrissen wurde, nachdem er sich geweigert hatte, die Wahlniederlage einzugestehen.

Für Vučićs Gegendemonstration, die unter dem Slogan „Serbien für die Hoffnung“ angekündigt war, organisierte Vučićs Partei der regierenden SNS kostenlose Transporte aus ganz Serbien in die Hauptstadt. Die Oppositionsmedien schrieben, dass die regierende SNS erneut, wie schon zuvor behauptet, Beamte aus ganz Serbien gezwungen habe, zu einer regierungsfreundlichen Kundgebung zu kommen, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verlieren würden.

Wie üblich sprach Präsident Vučić ohne Schutz vor dem starken Regen

Am Tag der Demonstration „Serbien für die Hoffnung“, die am 26. Mai stattfand, kamen Busse aus ganz Serbien in der Hauptstadt an, wo die Massenkundgebung vor dem Parlament stattfinden sollte. Die Hoffnungen des Präsidenten, seine absolute Stärke auf der Straße zu demonstrieren, wurden durch heftigen, stürmischen Regen vereitelt, der einen Teil der Menge auseinander trieb, bevor der „große Führer“ vor das Mikrofon treten konnte.

Nach einer Reihe von Rednern, die die Stärke und Einheit Serbiens priesen und den Präsidenten lobten, betrat Vučić die Bühne. Wie üblich sprach Präsident Vučić ohne Schirm und Schutz vor dem starken Regen über seinen Kampf für das Wohl der Serben und Serbiens. Dieser Auftritt unterschied sich von seinen üblichen langen Monologen im Fernsehen und auf öffentlichen Versammlungen, vor allem weil er die Nachricht von seinem Rückzug von der Führung der Regierungspartei SNS ankündigte, die er in den letzten elf Jahren unangefochten bestimmt hatte.

Die Situation wird durch die Krise im Kosovo noch komplizierter

Nur einen Tag nach Vučićs Versammlung unter dem Motto „Serbien für die Hoffnung“ wurde der Protest „Serbien gegen Gewalt“ erneut organisiert. Auch diesmal war der Protest trotz des Regens sehr groß. Eine Masse von Demonstranten zog durch das Zentrum von Belgrad und bildete dann einen Ring um das Gebäude des staatlichen öffentlich-rechtlichen Senders RTS. Den Erklärungen von Vučić zufolge scheint er nun das politische Risiko ernst zu nehmen, dem er durch solch große Versammlungen unzufriedener und traumatisierter Bürger auf den Straßen Belgrads ausgesetzt ist. Es scheint so zu sein, dass der Regierungspartei, einschließlich des Präsidenten, bereits klar ist, dass sie einen komplizierten politischen Sommer vor sich haben.

All dies wird durch die Situation im Norden des Kosovo noch komplizierter, wo die kosovarische Polizei genau am Tag einer Massenkundgebung zur Unterstützung von Vučić in Belgrad den Einzug einer neuen albanischen Führung in das Gemeindehaus der Stadt Zvečan im Norden erlaubte. Diese Führung war bei den letzten Kommunalwahlen, an denen nur die albanische Bevölkerung teilnahm, in den Gemeinden im Norden des Kosovo gewählt worden.

Eine Serie von Krisen

Die serbische Bevölkerung aus dem Norden reagierte darauf und hinderte die neue Führung daran, das Gebäude zu betreten. Die Spannungen gipfelten in Zwischenfällen, bei denen etwa zehn Menschen verletzt wurden. Der serbische Präsident versetzte die Armee in Alarmbereitschaft. Seitdem werden die städtischen Gebäude im Norden des Kosovo von der KFOR überwacht und gesichert, unter Beteiligung ausländischer Diplomaten, die versuchen, die Spannungen zu beruhigen – und das Kosovo auffordern, die Polizei abzuziehen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Eine solche Serie von Krisen hat den serbischen Präsidenten und seine Partei schon lange nicht mehr heimgesucht. Vor allem nicht in einer neuen Situation, in der er die Regierungspartei nicht mehr führt. Angeblich hat Aleksandar Vučić beschlossen, die Spitze der Partei zu verlassen, um „Präsident aller Bürger Serbiens“ zu sein und sich dem neuen Projekt „Volksbewegung für Serbien“ zu widmen. Es ist noch nicht klar, wie diese Bewegung aussehen wird und wie sich der Abgang des „allmächtigen“ Präsidenten auf die Popularität und den Einfluss der regierenden SNS in Serbien auswirken wird.

Niemand will eine Eskalation im Kosovo

Einige oppositionelle Medien in Serbien analysieren die Situation als eine potenzielle Schwächung der SNS. Aufgrund der autoritären Herrschaft von Aleksandar Vučić sowie der Medienlandschaft, in der die einflussreichsten und landesweit sichtbaren Medien lange Zeit offiziell und inoffiziell von der SNS kontrolliert wurden, war es für die Opposition in Serbien jedoch nicht einfach, sich zu formieren und in einer Weise zu stärken, um der mächtigen politischen Struktur, die Vučićs Regierungspartei war, ernsthaft gefährlich zu werden.

Aber wenn es den jüngsten „Serbien gegen Gewalt“-Protesten gelingt, die Forderungen durchzusetzen, die die Streichung der nationalen Frequenz für die Fernsehsender bedeuten, die als ständige Propagandasender für Vučić und seine Partei dienten, und wenn es ihnen gelingt, die Führung des nationalen öffentlichen Dienstes zu ändern und ihm zu ermöglichen, auf den nationalen Frequenzen kritischere Stimmen zu senden, dann könnte vielleicht die bis gestern scheinbar unzerstörbare, partitokratische Struktur von Vučićs nun ehemaliger Partei die Macht verlieren und die Opposition könnte ernsthafter in das politische Rennen einsteigen und auf der Welle der Unzufriedenheit reiten, die unerwartet kulminierte, ausgelöst durch noch nie dagewesene Fälle von Gewalt und Massenmorden diesen Monat.

Eines ist sicher: Weder die Anhänger der Bewegung „Serbien gegen Gewalt“ noch diejenigen, die sich in Belgrad unter dem Slogan „Serbien für die Hoffnung“ versammelt haben, wollen in der kommenden Zeit sicherlich keine neue Eskalation der Gewalt, in diesem Fall im Norden des Kosovo. Es bleibt abzuwarten, wie es der Regierung in Serbien und der internationalen Gemeinschaft, die versucht, zwischen zwei politischen Radikalismen – dem des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti – zu vermitteln, politisch und diplomatisch gelingen wird, eine weitere Krisensituation zu bewältigen.

