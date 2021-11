Die unerwartete Landung des kubanischen Regierungskritikers Yunior García Aguilera und seiner Frau Dayana Prieto am späten Nachmittag des 17. November auf dem Flughafen Barajas in Madrid hat in der spanischsprachigen Welt einiges an medialem Wirbel ausgelöst. Der 39-jährige Theater- und Filmemacher, der in den letzten Monaten zum bekanntesten Gesicht der neuen kubanischen Demokratiebewegung geworden war, sah sich gezwungen, aus seinem Heimatland zu fliehen, um der Repression durch den kubanischen Staat zu entgehen.

Ein kurzer Rückblick: Am 11. Juli 2021 waren in Kuba auf dem Höhepunkt einer Krise spontan Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Mit dem Tourismus brach in der Pandemie eine der wichtigsten Einnahmequellen weg, das Gesundheitssystem lag am Boden, die Infektionszahlen schossen in die Höhe, viele Menschen starben. Der monatelange Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten, die Stromabschaltungen und das stundenlange Anstehen vor Lebensmittelgeschäften hatten Gesundheit, Geldbeutel und Geduld vieler Kubaner:innen stark strapaziert. Dazu Währungsreform und Inflation, viele Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs bekommt man nur noch in Devisenläden – zu denen nur Zugang hat, wer finanziell durch seine Familie aus dem Ausland unterstützt wird. Am 11. Juli verliehen viele ihrer Wut Ausdruck. Doch sie riefen nicht nach Medikamenten oder Strom, sondern nach „Freiheit“ und dem „Ende des Kommunismus“.

Der folgenreiche 11. Juli

Von San Antonio de Los Baños aus, einem Städtchen nahe Havanna, hatten sich die Proteste via Livestream und Internet rasend schnell über die gesamte Insel verbreitet. Kuba, bis vor kurzem noch digitales Entwicklungsland, hatte mit der Einführung von Mobildaten 2018 seinen Bürger:innen den Zugang zum Internet erheblich erleichtert. Am 11. Juli konnten so Menschen überall auf der Welt das Geschehen mitverfolgen, wurden zu digitalen Zeugen staatlicher Repression und Gewalt. Vier Monate später befinden sich noch immer über 600 politische Gefangene des 11. Juli in Haft.

Yunior García – vom Ausbruch des Protests genauso überrascht wie alle anderen – klopfte am 11. Juli mit Mitstreitern an die Tür des ICRT, der staatlichen kubanischen Rundfunk- und Fernsehanstalt und forderten 15 Minuten Sendezeit, um allen Nicht-Internetnutzenden von den stattfindenden Protesten und den Motiven der Demonstrierenden zu berichten. Vergeblich. Kurz darauf fuhr ein Lkw der Stadtreinigung vor, „Sicherheitskräfte“ in Zivil zerrten die Mitglieder der kleinen Gruppe vom Boden hoch, schleuderten sie auf die Ladefläche und transportierten sie ins nächstgelegene Gefängnis ab. Junge Dissidenten, wie Abfall entsorgt – Bilder, die später zu den meistgesehen dieses Tages gehören sollten.

Yunior García muss nur eine Nacht im Gefängnis verbringen, danach aber viele Wochen im Hausarrest. Er wird in dieser Zeit zum gefragten Interviewpartner sowohl ausländischer als auch unabhängiger kubanischer Medien und entwickelt darüber hinaus das Konzept für die Plattform „Archipiélago“ (dt. „Archipel“) – ein Name, der daran erinnern soll, dass zur Inselgruppe Kuba nicht nur eine Haupt-, sondern auch viele Tausende kleinerer Nebeninseln gehören – so wie Archipiélago sich als Plattform versteht, deren Stärke in ihrer Meinungsvielfalt liegt und die für politische Pluralität statt monolithischem Einparteienstaat eintritt.

Die Plattform vernetzt Mitte November 38.500 Mitglieder über die sozialen Medien, will Austausch und Debatten zwischen Kubaner:innen ermöglichen und gemeinsame Projekte anstoßen. Schnell ist man sich einig, dass die Freilassung der politischen Gefangenen das dringlichste Ziel ist. Damit steht auch die Möglichkeit eines erneuten Protests im Raum – diesmal nicht spontan, sondern geplant. Weil es ohnehin unmögliche wäre, ein solches Unterfangen heimlich zu planen, melden die Organisatoren für den 15. November ganz offiziell eine Demonstration an. Sie berufen sich dabei auf das in der kubanischen Verfassung von 2019 festgeschriebene Demonstrationsrecht.

Wenig überraschend wird die Aktion von den Behörden aber dennoch verboten. Nachdem Archipiélago verkündet, sich über das Verbot hinwegsetzen zu wollen, häufen sich Attacken und Schikane gegen Gruppenmitglieder und Unterzeichnende des Aufrufs: Einige von ihnen verlieren ihren Arbeitsplatz, Familien werden bedroht, Leute vorgeladen, verhört, verhaftet. Mit Fotos von Schlägertrupps und Schießübungen sollen potenzielle Demonstrierende ebenso abgeschreckt werden wie mit dem Publikmachen der geforderten Haftstrafen für die Demonstrierenden des 11. Juli: bis zu 30 Jahre, selbst für Minderjährige.

Geköpfte Tauben vor Garcías Tür

Yunior García wird zur Zielscheibe einer staatlichen Hetzkampagne, man erklärt ihn gar zum „Volksfeind Nr. 1“. Ende Oktober findet er zwei geköpfte Tauben vor seiner Haustür in Havannas Viertel La Coronela. Telefon und Internet hat man ihm abgestellt, seine Wohnung wird rund um die Uhr überwacht. Es scheint, dass es das Regime am 15. November auf ein Blutbad ankommen lassen will – also genau das, was die Organisatoren des Protests vermeiden wollen. Die Ankündigung Yuniors, bereits einen Tag früher, am 14. November, allein demonstrieren zu wollen, mit der weißen Rose, dem Protestsymbol, in der Hand, sowie seine Warnung an alle, bei den Demonstrationen nicht ihr eigenes Leben zur riskieren, wird von vielen als Rückzieher interpretiert – war doch der Dramatiker derjenige, der mit am lautesten zu den Protesten aufgerufen hatte.

Am 14. November gleicht Havanna einer militarisierten Zone, Yuniors Wohnblock ist weiträumig abgesperrt, nur einzelne Journalisten schaffen es hinein. Innerhalb der Absperrung versammeln sich Parteianhänger zu einem „Acto de Repudio“ (einer staatlich organisierten, lautstarken Einschüchterungsaktion), währenddessen schießt ein Fotograf das Bild des Tages: Yunior García am Fenster seiner Wohnung, in der Hand eine weiße Rose, die er durch die Jalousie nach draußen hält, während einige Männer vom Dach aus eine riesige kubanische Flagge herunterlassen, der sich wie ein Theatervorhang über das Fenster senkt und Yuniors letzten Kontakt zur Außenwelt unterbricht. Auch am 15. November werden Regimekritiker:innen mit „Actos de Repudio“ eingeschüchtert und am Verlassen ihrer Wohnungen gehindert.

Jeden Protest erstickt das Regime von vorneherein im Keim. Demonstrieren können Kubaner:innen an diesem Tag nur außerhalb Kubas, in rund 150 Städten über die ganze Welt verteilt. Auf der Kundgebung in Berlin z.B. sprechen die kürzlich zwangsexilierten Künstler:innen Hamlet Lavastida und Katherine Bisquet. In Kuba dagegen werden erneut Menschen verhaftet oder verschwinden spurlos, wie die Aktivistin Daniela Rojo oder der Fotograf Osmel González Darlington. Am 16. November meldet Archipiélago schließlich auch Yunior und Dayana als vermisst und fordert deren sofortige Freilassung. Die Verwunderung ist groß, als das Paar kurz darauf wohlbehalten in Madrid aus dem Flieger steigt.

Vorerst nur als Tourist in Spanien

Die Flucht des derzeit wohl bekanntesten kubanischen Dissidenten polarisiert. Während die einen erleichtert sind, ihn in Freiheit und Sicherheit zu wissen, werfen ihm andere, bitter enttäuscht, Verrat an der gemeinsamen Sache vor. Heftig wird in den Netzwerken über die Rolle Garcías diskutiert, der immer wieder betonte hatte, weder Politiker noch Anführer einer Bewegung sein zu wollen und dennoch von vielen zu einer Art Heilsfigur stilisiert worden war. Sein Weggang konfrontiert seine Mitstreiter:innen mit unbequemen Fragen: Wie viel Märtyrertum kann eine Bewegung von ihren Aktivisten verlangen? Soll man alle an Künstlern wie Luís Manuel Otero Alcántara oder Maykel Osorbo messen, zwei politischen Gefangenen, die mit Hungerstreiks und Selbstverletzungen ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen? Wieso erringt man internationale Aufmerksamkeit nur mit blutigen Bildern?

García stellt sich in Spanien von der ersten Minute an sämtlichen Fragen in Interviews und Pressenkonferenzen, hält den Kontakt zu Archipiélago. Nach eigenen Aussagen will er in Spanien kein Asyl beantragen, sondern nach dem Ablauf seines Touristenvisums (bei dessen kurzfristiger Beschaffung ihm die spanische Regierung half) nach Kuba zurückkehren. In Europa will er über die Situation in seinem Land aufklären und die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufrufen.

Archipiélago und Yunior García haben das kubanische Regime gezwungen, sich zu demaskieren. Mit einer heterogenen Gruppe Kubaner:innen haben sie eine demokratischste Diskussionskultur entwickelt, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Sie haben einiges erreicht, doch welche Rolle sie künftig spielen werden, wird sich erst zeigen, wenn sich die Plattform nach den Erfahrungen des 15. November neu sortiert hat.

Die Demokratiebewegung braucht jedoch auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, wie Yunior García in Madrid sehr deutlich gemacht hat. Er, der sich selbst als politisch links verortet, geht dabei besonders hart mit der internationalen Linken ins Gericht, die wegschaut, sobald es um Kuba geht, und sich scheut, anzuerkennen, dass auf der Insel eine Diktatur herrscht. Er verstehe nicht, so García, was Linke am heutigen Kuba überhaupt noch verteidigen könnten und noch viel weniger, warum das Land immer noch dem UN-Menschenrechtsrat angehöre, obwohl es kein einziges Menschenrecht gebe, das Kuba noch nicht mit Füßen getreten hätte. García fordert Linke weltweit dazu auf, in Sachen Kuba ganz genau hinzuschauen, sie sollten endlich ihre „romantisierende, nahezu unreife Vorstellung von Kuba aufgeben und erwachsen werden“.

Sein Weckruf ist primär an Spanien gerichtet, sollte aber auch in Deutschland, einem Land mit eigener Diktaturerfahrung, nicht ungehört verhallen. Kubaner:innen vergleichen in diesen Tagen die Situation ihres Landes häufig mit den Ereignissen in Deutschland 1989. Man hört sie sagen: „Kuba ist unsere Berliner Mauer, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie fällt.“

Die Autorin ist freie Übersetzerin aus dem Spanischen und Dramaturgin. Sie hat mit mehreren kubanischen Gruppen und Theatermachern zusammengearbeitet.

