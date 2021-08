Der Verfassungsschutz hat ihn zwar nicht auf dem Radar, aber er geht um in Deutschland: der Einkommens-Extremismus, seit mehr als 20 Jahren. Zwei Zahlen begründen diesen Verdacht. Die erste: 18.400 Euro, der Mindestlohn für ein Jahr Arbeit. Die zweite Zahl: 22 Millionen Euro, das Maximalgehalt, von dem man in Deutschland weiß, auch für ein Jahr Arbeit.

Diese riesige Kluft kann man mit marktwirtschaftlichen Mechanismen begründen oder als Feudalismus beklagen. Dieser Beitrag will der Frage nachgehen, warum es so extrem ungleiche Löhne und Gehälter gibt, wie sie entstehen und wozu sie führen. Warum ausgerechnet jene Arbeitnehmer, die das Leben in der Corona-Krise am Laufen hielten, am miesesten bezahlt werden, in der Krankenpflege, an den Kassen der Supermärkte oder im Dienstleistungssektor. Warum der Wohlstand für viele schon lange nur in eine Richtung dümpelt – abwärts.