Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steigt in eine Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr vor seinem mehrtägigen Staatsbesuch in der zentralasiatischen Republik Kasachstan. Jens Büttner/dpa

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene strategische Fehleinschätzung des Westens, dass die Welt dem Narrativ Washingtons, Londons, Berlins und Brüssels folgen würde, haben das zentralasiatische Land stärker ins Rampenlicht gerückt. Trotzdem wird über Kasachstan in den hiesigen Medien immer noch viel zu wenig berichtet.

Anfang des letzten Jahres dominierte Kasachstan für eine kurze Zeit die Schlagzeilen, als das größte Binnenland der Welt von schweren Unruhen erschüttert wurde. Hunderte von Menschen kamen damals, am Vorabend des Kriegsausbruchs in der Ukraine, ums Leben.



Immerhin wurde das übliche Narrativ von den demokratischen Massen, die sich gegen ihre autokratische Regierung erheben, nicht permanent aufrechterhalten. Das war schlecht möglich angesichts der Tatsache, dass auch zahlreiche Polizeibeamte und Soldaten ermordet wurden; einige wurden sogar geköpft, was man nicht einmal im Westen als demokratische Gepflogenheit abzutun gedenkt.

„Zwischen der engen Zwangsjacke im Vorhof von Russland und der Abhängigkeit von China“

Um die Bedeutung Kasachstans zu verstehen, die häufig unterschätzt wird, genügt ein Blick auf die geografische Größe und Lage des Landes. Wie der Westen Kasachstan Russland entreißen sollte, ist auch mehr als fraglich, denn immerhin verbindet Russland als größten Flächenstaat der Welt mit Kasachstan, einem Land von der Größe Westeuropas, eine etwa 7000 Kilometer lange Grenze.

Diese riesige Republik, deren Staatsgebiet sich vom Ostufer des Kaspischen Meeres bis in die Steppen Zentralasiens erstreckt und die zudem eine – immerhin 1500 Kilometer lange – gemeinsame Grenze mit der Volksrepublik China besitzt, ist Russland also nur schwer zu entreißen, schon aufgrund dieser geografischen Gegebenheiten. Trotzdem genierte sich Außenministerin Baerbock nicht, kurz vor ihrem Besuch in Kasachstan im Herbst letzten Jahres vollmundig zu äußern: „Mir ist wichtig, dass die Zukunft für sie nicht nur die Wahl zwischen der engen Zwangsjacke im Vorhof von Russland und der Abhängigkeit von China bereithält.“

Die offene Wunde Russlands

In der Tat wird Kasachstan aber in Moskau als eine Art offene Wunde betrachtet, vor allem in den Zeiten der dortigen politischen Wirren. Die offensichtliche Schwäche der kasachischen Regierung hatte Russlands Entscheidung beschleunigt, Truppen dorthin zu entsenden.



In Kasachstan hatten einst die Horden Dschingis Khans ihren weltweiten Eroberungsfeldzug angetreten, Zarenreich und Sowjetmacht konnten nur mit äußerster Härte die endlosen Steppen unter ihre Kontrolle bringen. Die UdSSR versuchte Kasachstan weiter in den Staatsverband zu integrieren, was durch die Verlagerung relevanter militärischer und technologischer Einrichtungen dorthin gelingen sollte.

Die Nuklear-Explosionen von Semipalatinsk haben die Wüste mit ihren Strahlungen verseucht. Der Kosmonaut Juri Gagarin trat von dem kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur die erste Reise ins Weltall an und kehrte mit der Botschaft zurück, er habe in den Weiten des Weltalls vergeblich Ausschau nach Gott gehalten, was der damaligen atheistischen Staatsdoktrin entsprach.



Moskaus militärische Präsenz vor Ort war natürlich auch der bedrohlichen Nähe der Volksrepublik China geschuldet, mit der sich die Sowjetunion in den 1960er-Jahren am Rande eines Krieges befand, als die beiden kommunistischen Giganten sich einen blutigen Grenzkonflikt lieferten.

Pekings wacher Blick

In Peking blickt man ebenfalls mit einem wachen Auge auf Kasachstan, schon aufgrund der ethnischen Verwandtschaft zwischen den beiden muslimischen Turkvölkern Kasachen und Uiguren, deren Siedlungsgebiet sich gleich östlich der chinesischen Grenze erstreckt und deren Aufbegehren durch eine massive Sinisierung erstickt wird.



Dies ist auch für Moskau relevant, spätestens seit dem Untergang der UdSSR, allerdings an anderer Stelle, wo nur wenige Kilometer von der Grenze zu Kasachstan die autonome Republik Tatarstan beginnt, deren tatarische Bewohner ebenfalls zur riesigen turksprachigen Völkerfamilie gehören. Im Falle massiver Unabhängigkeitsbestrebungen der turksprachigen Ethnien Russlands könnte das Land an dieser sensiblen Nahtstelle geografisch durchtrennt werden.

Aufstrebende Mittelmacht

Inzwischen versucht Kasachstan nicht nur, aus seiner geopolitischen Lage Kapital zu schlagen, sondern sich als Mittelmacht zu inszenieren – gegenüber dem Westen und dem gemeinsamen Machtblock Peking/Moskau. Innenpolitisch schreitet Präsident Tokayev voran, mit umfassenden Reformen ein neues Kasachstan aufzubauen.

Bundespräsident Steinmeier muss also damit rechnen, dass er in Kasachstan auf ein gewachsenes Selbstbewusstsein trifft, wie auch andernorts außerhalb der westlichen Welt. Der brasilianische Präsident Lula beispielsweise hatte kürzlich keine Zeit, die Außenministerin Baerbock zu empfangen, hat aber stattdessen Ursula von der Leyen mit der Aussage konfrontiert: „Wir brauchen mehr Diplomatie und weniger Militärinterventionen!“

Steinmeier weiß, dass unzählige Investoren aus dem Westen und der Bundesrepublik Schlange stehen, um Zugang zu den unermesslichen kasachischen Rohstoffen zu erhalten. Er sollte aber auch wissen, dass dies nicht nur für westliche Investoren gilt und dass er ein Land mit abnehmender geopolitischer Bedeutung vertritt; zumindest in seiner aktuellen Ausrichtung.

