Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die versucht – so weit möglich und praktikabel – alle Formen der Ausbeutung von Tieren für Nahrung, Kleidung oder andere Zwecke auszuschließen. Er ist keine neue Modeerscheinung.



Das Konzept, aus ethischen Gründen auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zu verzichten, soll etwa 5000 Jahre bis ins alte Ägypten zurückreichen und wurde später in mehreren Weltreligionen verbreitet (Jainismus, Hinduismus, Buddhismus). Hinsichtlich der Ernährung geht es um den Verzicht auf alle Produkte, die ganz oder teilweise von Tieren stammen.

Der Begriff Veganismus wurde 1944 von Donald Watson geprägt. Global geht man von etwa drei Prozent Veganern aus. Optimistischen Schätzungen zufolge gibt es auch in Deutschland etwa drei Prozent Veganer. Sie ernähren sich rein pflanzlich, nutzen weder Fisch noch Fleisch oder Produkte aus tierischen Erzeugnissen wie Milch, Eier, Joghurt und anderes.

Etwa sieben Prozent ernähren sich vegetarisch (kein Fleisch, aber tierische Produkte wie Milch, Eier, Honig), zwei bis drei Prozent pescetarisch (kein Fleisch, aber Fisch und Meeresfrüchte). Etwa 31 Prozent ernähren sich flexitarisch (Fleisch, aber Konsum reduzierter und bewusster) und knapp 57 Prozent essen alles (omnivor).

Generell nimmt der Fleischkonsum mit steigendem Bildungsgrad und höherem Einkommen ab. Voll im Trend liegt der Flexitarismus – die bewusste Einschränkung des Fleischkonsums und ein nachhaltiger und qualitätsorientierter Verzehr von Fleisch sowie die Berücksichtigung von Tierwohl, Umweltaspekten und Gesundheitsbewusstsein. Damit entspricht er im Kern den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Vegane Bratwürste braten in der Pfanne. Michael Bihlmayer/imago

Gesundheitliche Vor- und Nachteile

Was sind nun die gesundheitlichen Vor- und Nachteile? Veganer setzen viele Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften besser um als die Allgemeinbevölkerung – vor allem bei der Nutzung von Gemüse, Obst und (Vollkorn-)Produkten, aber auch bei den energieliefernden Nährstoffen (pflanzlicher) Proteine, Fette und Kohlenhydrate sowie vielen Mikronährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen.

Beobachtungsstudien legen nahe, dass sie ein geringeres Risiko für Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Hypertonie, metabolisches Syndrom, ischämische Herzkrankheit und teilweise Krebs aufweisen.



Gleichzeitig sind diese Effekte sicher auch teilweise auf den insgesamt gesünderen Lebensstil zurückzuführen. Die meisten der bei veganer Ernährung als kritisch geltenden Nährstoffe (Vitamine B12, F, D, B2, Zink, Eisen, Calcium, Iod) können durch optimierte Tagespläne korrigiert beziehungsweise supplementiert werden. Eventuell sollte man eine Ernährungsberatung durch Fachkräfte in Anspruch nehmen.

Die DGE schätzt ein, dass aufgrund der immer noch unzureichenden Datenlage zu Zufuhr und Versorgungsstatus mit Mikronährstoffen sowie zu anderen ungünstigen gesundheitlichen Effekten bei Bevölkerungsgruppen mit besonderen Ansprüchen keine zufriedenstellende Einschätzung vorgenommen werden kann.

Die DGE empfiehlt keine vegane Ernährung während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie im gesamten Kindes- und Jugendalter aufgrund des erhöhten Risikos für eine Nährstoffunterversorgung sowie für einen Nährstoffmangel – mit teilweise irreversiblen Konsequenzen.

Es sind verschiedene Nachteile von veganer Ernährung beschrieben worden: schwache Knochen, schlechtes Gedächtnis, geringe Libido, Essstörungen wie Anorexie, Fehlen essenzieller Nährstoffe (B12, Omega-3-Fettsäuren, Carnitin, Taurin, Eisen, Vitamin A, Coenzym Q10), Auftreten von Schäden an den Milchzähnen von Kleinkindern. Ex-Veganer berichten über Energiemangel, Müdigkeit, Herzrasen, Bluthochdruck, Anämie, Eisenmangel, Angstzustände, Depressionen, Essstörungen.

Vegane Landwirtschaft ist nicht nachhaltig

Wie sieht es mit der Landwirtschaft aus? Unstrittig ist, dass die Tierhaltung, wie sie heute stattfindet, schädlich ist in jeder Hinsicht – für die Tiere selbst und für die Umwelt. Die Turbofutterproduktion findet mit Abholzung des Regenwaldes, Monokulturen etc. statt. Wir verfüttern, was wir selbst essen könnten (Mais, Soja, Getreide). Andererseits konnten im Verlauf der menschlichen Evolution Gras und Steppen erst durch die Tierhaltung in Nahrung für den Menschen verwandelt werden.

28 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland (weltweit 70 Prozent) sind absolutes Grünland, also Almen, Grünflächen, Feuchtgebiete. Diese sind ohne Tiere unbrauchbar für die Produktion von Lebensmitteln. Grünland wird erst durch Weidetiere in wertvolle Nahrung verwandelt. Almen können nur durch Tiere abgegrast werden, Maschinen können dort nicht fahren.

Der Mensch kann diese Biomasse nicht verdauen, sie muss im Kreislauf geführt werden, um daraus hochwertige Nahrung zu erzeugen. Die Tiere können auch die Anteile verwerten, die bei der Erzeugung vegetarischer oder veganer Produkte anfallen, wie Kleie oder andere Reste. Gleichzeitig werden Mist und Gülle erzeugt, Tiere sind also Wirtschaftsdüngerlieferanten, damit kann man den Ertrag im Pflanzenbau steigern und spart Kunstdünger.

Auf schlechtem Boden kann nicht effektiv Getreide angebaut werden. 25 Prozent des deutschen Bodens sind zu trocken, zu nass oder zu kalt. Dort können nur Rinder oder Schafe fressen und Milch und Fleisch liefern. Sonst wären diese Flächen Brachen und würden keinen einzigen Menschen ernähren. Wenn noch mehr Flächen stillgelegt würden, müssten wir noch mehr Lebensmittel importieren, noch mehr Regenwälder würden abgeholzt, die reichen Europäer kaufen den armen Ländern die Lebensmittel weg.

Eine Kuh steht auf einer Wiese in der Nähe der Bichler Alm. Angelika Warmuth/dpa

Die Nachricht vom Klimakiller Kuh muss auch relativiert werden

Grünland kann noch viel mehr – es kann mehr CO₂ binden als Wald, Tierhaltung ist also nicht grundsätzlich klimaschädlich. Darüber hinaus ist Grünland ein wichtiger Rückzugsort für Insekten und dient der Artenvielfalt.



Es geht also nicht darum, den Fleischkonsum komplett einzustellen, aber darum, ihn erheblich zu reduzieren. Statt der Nahrungskonkurrenz dürften Nutztiere weitgehend nur noch das fressen, was sie auf der Weide finden beziehungsweise was ihre Halter (oder ihre Nachbarn) selbst anbauen. Jeder Betrieb hält also nur so viel Tiere, wie er selbst ernähren kann, vor allem Zweinutzungsrassen, und auch männliche Tiere werden aufgezogen.

Die Nachricht vom Klimakiller Kuh muss ebenfalls relativiert werden – der Weltklimaschutzbericht verweist darauf, dass von drei- bis viermal zu hohen Methanemissionen durch Kühe ausgegangen worden ist. Grasende Rehe stoßen auch Methan aus. Vermodernde Gräser geben klimaschädliche Faulgase ab.

Nun zum Veganismus als Lifestyle: Aus der Sicht von Nichtveganern bezieht sich Veganismus oft auf das, was Veganer nicht essen. Veganismus ist aber eine politische Philosophie, die den Warenstatus von Tieren ablehnt, oder Teil einer ökologisch nachhaltigen Ideologie.

Tierwohl (Tierrechte), Umwelt, Gesundheit – das sind die Hauptmotive vieler Veganer. Sie wollen einer Gruppe angehören, bekommen viel Inspiration aus dem Internet, der Veganismus wird Teil ihrer Identität. In westlichen Gesellschaften ist Veganismus zunehmend zum Mainstream geworden. Der Economist hatte 2019 zum „Jahr des Veganers“ erklärt. Besonders im Westen sind eher weibliche, jüngere, hochgebildete und politisch linke Personen vegan. 50 Prozent achten auf das Thema Nachhaltigkeit; Klimaschutz ist ein wichtiger Faktor für Fleischverzicht.

Das Thema polarisiert mittlerweile sehr stark

Trotz der nachgewiesenen gesundheitlichen und ökologischen Vorteile einer pflanzlichen Ernährung bleibt der Verzicht auf Fleisch und andere tierische Lebensmittel umstritten. Menschen, die Fleisch meiden, werden schon länger stark angefeindet. Das Thema polarisiert mittlerweile so stark, dass im Internet antivegane Communitys entstanden sind. Die antiveganen Gefühle führen sogar zu Hassverbrechen.

Sind diese Menschen schlecht informiert, ungebildet oder einfach stur? Häufig werden die negativen gesundheitlichen Folgen von Ex-Veganern mitgeteilt. Veganismus wird von vielen Menschen als extrem angesehen. Veganern wird vorgeworfen, dass sie absolutistisch auftreten, dass sie glauben, die ultimative Weisheit zu besitzen, dass sie anderen diktieren wollen, wie sie zu leben hätten.

Jenseits von allem Fundamentalismus sind viele Menschen davon überzeugt, dass die Massentierhaltung inakzeptabel ist. Die Massentierhaltung meiden, Fleisch, Eier und Milch von heimischen Bauern konsumieren, ist nachhaltiger und ökologischer als Veganismus.



98,7 Prozent der Veganer gaben an, dass sie vor allem Milchalternativen konsumieren, 95,1 Prozent nutzen Alternativen für Joghurt und Quark. Pflanzliche Milchersatzprodukte sind wässrige Extrakte von Hülsenfrüchten, (Pseudo-)Getreide oder von Ölsamen und Nüssen. In der öffentlichen Wahrnehmung gelten sie häufig als gesünder als Kuhmilch, was nicht generell bestätigt werden kann.

Massentierhaltung in Deutschland: Vierzehn Wochen alte Puten stehen in einem Putenstall. Sven Hoppe/dpa

Geringere Umweltbelastung durch Veganismus gilt nicht generell

Auch die immer wieder betonte geringere Umweltbelastung gilt nicht generell – die Rohstoffe müssen meist importiert werden und die Herstellungsprozesse sind aufwändiger. So kommen zum Beispiel die Mandeln meist aus Kalifornien, wo wegen der Dürre viel bewässert werden muss. (Das Gleiche gilt für Zitrusfrüchte aus Spanien, für Avocado und andere). Der Wasser-Footprint von Veganern ist der höchste von allen Ernährungsweisen (Veganer 45 Kubikmeter, Vegetarier 39 Kubikmeter, Mischkost 29 Kubikmeter pro Person/Jahr).

In-vitro-Fleisch erscheint als eine interessante Alternative zur konventionellen Fleischproduktion. Das Verfahren nennt sich Tissue Engineering (Gewebezüchtung). Einem Spender werden durch Biopsie Muskelstammzellen entnommen und in vitro vermehrt. In-vitro-Fleisch lebt zurzeit von Versprechen und Visionen. Es gibt hier noch viele offene Fragen, sowohl zur technischen Realisierbarkeit als auch zu ethischen und gesellschaftlichen Aspekten. Ob In-vitro-Fleisch halten kann, was es verspricht, bleibt weiter fraglich.

Sicher sind andere Ansätze mindestens ebenso wichtig: Reduktion des Fleischkonsums, Abschaffung der Massentierhaltung, ökologischer Umbau der Landwirtschaft, Förderung von pflanzlichen Alternativen und anderen Proteinquellen. Vegane Lebensmittel sind oft hochverarbeitet, enthalten häufig viel Salz und künstliche Zusätze und exotische Zutaten.

Gefälschte Scheinfleischprodukte sind auch nicht die Lösung

Wie steht es eigentlich mit dem Kulinarischen? Der Gastronomiekritiker Jürgen Dollase fragt, ob Natürlichkeit ein kulinarischer Grundwert ist. Als ganz besonders gute Produkte gelten bisher solche, die unter besonders idealen Umständen entstehen, gezüchtet/gehalten oder aus der Natur entnommen werden. „In der Kochkunst jedenfalls wird ein optimiertes Verfahren der Produktion von Tieren zwecks Verzehr für natürlich gehalten und – gerade in den genannten Spitzenqualitäten – geradezu für ein besonders positives Ergebnis menschlicher Zivilisation. Die in der Kochkunst gemeinte Natürlichkeit ist einer ihrer zentralen Grundwerte.“

Die Diskussion wird kompliziert sein, was natürlich ist. Nachdem Kochkunstvertreter und Biovegetarier lange gemeinsam gegen Künstliches wie industrielle Produkte mit künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern gekämpft haben, soll es jetzt auf einmal gefälschte Scheinfleischprodukte geben? „Sie sind keine Lösung, sondern ein neuerliches Mittel auf dem Weg in die totale Abhängigkeit von verkünstelten und künstlichen Produkten.“



Zusammenfassend könnte man sagen: Den Flexitariern gehört die Zukunft: Sie lehnen die Massentierhaltung ab, möchten die Umwelt schützen, ihre Gesundheit fördern und trotzdem nicht ganz auf Fleisch verzichten.



