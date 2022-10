Jordan Peterson: Der Ideologe, der immer mehr nach rechts abdriftet

Peterson ist kanadischer Psychologe. Er arbeitete einige Jahre lang als Universitätsprofessor, er schreibt Selbsthilfebücher und er ist ein Social-Media Star. Außerdem ist er inzwischen ein selbsterklärter Kämpfer in einem Kulturkrieg gegen die sogenannte „woke Kultur“, die „Klimaideologie“ und den „postmodernen Marxismus“.

Bekannt wurde er, als er sich im Jahr 2016 öffentlichkeitswirksam gegen ein damals neues kanadisches Gesetz positionierte, die „Bill C-16“. Es ging um ein Antidiskriminierungsgesetz, das insbesondere Transgender-Menschen vor Benachteiligung schützen sollte.

Peterson fühlte sich in seiner Redefreiheit verletzt und erklärte, dass er für sein Recht, die traditionellen Pronomen zu benutzen, auch ins Gefängnis gehen würde. Dort würde er dann per Hungerstreik weiter protestieren. Soweit kam es nicht. Peterson habe den Sachverhalt dramatisiert und verzerrt dargestellt, erklärten Fachleute. Das Schlimmste, was ihm hätte passiere können, wäre etwa eine Geldstrafe gewesen.

Durchaus hilfreiche Regeln

Seinen Youtube-Kanal abonnieren 5,7 Millionen Menschen. Sein Buch „12 Rules for Life: Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt“ wurde über fünf Millionen Mal verkauft. Der britische Guardian sprach 2018 davon, Peterson sei im Begriff, so etwas wie der Rockstar der akademischen Welt zu werden. Die New York Times erklärte, dass er als einer der wichtigsten öffentlichen Intellektuellen des Westens gilt.

Peterson spricht an der Universität von Toronto (UofT), November 2016 imago/ZUMA Press

Ein Rockstar ist Peterson in Deutschland noch nicht. Aber das kann sich ändern. Ende September kam er nach Berlin und stellte vor etwa 3000 Gästen sein neues Buch „Beyond Order: Jenseits der Ordnung, 12 weitere Regeln für das Leben“ vor. Wieder ein Selbsthilfebuch, in dem er sich – ähnlich wie im Werk davor – an einfachen Regeln entlang arbeitet. Durchaus sinnvolle Regeln: „Übernimm Verantwortung, sei zielstrebig, achte darauf, nicht zu verbittern. Gib Ideologien auf!“ Die meisten dieser Regeln beruhen auf Einsichten, die meist mit dem Erwachsenwerden kommen. Für junge Menschen können diese hilfreich sein.

Peterson lacht so gut wie nie

Nach dem Lesen dieses Artikels werden Sie sich vermutlich auf YouTube ein Video mit Jordan Peterson ansehen. Sehen werden sie einen sehr ernsthaften Mann, der so gut wie nie lacht. Er trägt einen geschmackvollen Anzug, sein Bart ist sauber gestutzt, seine Haare frisch frisiert. Sein Habitus ist der eines Intellektuellen. Das ist wichtig, um zu begreifen, wie Peterson so viel Einfluss bekommen konnte.

Er klingt beherrscht, wenn auch oft leicht gereizt auf Grund der Begriffsstutzigkeit seines Gegenüber. Er zitiert gerne Studien und Statistiken. Seine Gesten sind die klassischen Intellektuellengesten: Der Daumen und der Mittelfinger liegen an der leicht vorgeneigten Stirn, die überschlagenen Beine, die reflektiert anmutenden Phrasen wie „As far as I can tell“ strahlen Kontemplation aus.

Sind Männer wie Hummer?

Das Problem an Peterson ist, dass sein wohltrainierter Habitus mehr Sachlichkeit vermittelt, als er tatsächlich bietet. Er vermittelt den Schein von Ausgewogenheit, behauptet auch, nicht politisch rechts zu stehen. Konfrontiert mit kritischen Fragen, behauptet er immer wieder, dass er falsch wiedergegeben werde. Wie seine These, dass „enforced monogamy“, erzwungene Monogamie, viele Probleme unserer Gesellschaften lösen würden. Wenn seine Gegner auf diese unnötig missverständliche Formulierung reagieren, erklärt er empört, dass er selbstverständlich damit nicht Zwangsheiraten meine.

Hummer leben in Hierarchien, genauso wie wir Menschen. imago/blickwinkel

Petersons vielleicht zentralstes Thema sind Hierarchien. 2018 erklärte er in den „12 Rules“ menschliches Verhalten mit unseren evolutionären Vorgängern, den Hummern. Wie Menschen würden Hummer in Hierarchien leben. Je höher ein Hummer in der Hierarchie stehe, desto mehr Serotonin würde dessen Gehirn produzieren. Niederlagen reduzieren den Ausstoß des Hormons. Und das bringe negative Emotionen, eine veränderte Hirnstruktur, eine gebückte Körperhaltung mit sich. Ähnliches gelte für Menschen. Männer sollten darum der Welt breitschultrig und aufrecht entgegentreten, da das zum Aufstieg in der Hierarchie beitrage und man sich nur so die Gunst der dominanzliebenden Frauen sichern könne.

Die Biologie gibt auch Beispiele, die flache Hierarchien in der Natur beweisen

Petersons Vergleich hat viel Irritation ausgelöst. Dass er ausgerechnet die Hummer als Beispiel nimmt, sei nur all zu passend. Er hätte schließlich die Auswahl eines Ozeans voller relevanter Beispiele gehabt, wie eine Meeresbiologin in der Washington Post etwas belustigt analysiert. Beispielsweise hätte er auch die Meeresschneckenart „Aplysia“ anführen können.

Diese suche ständig die Nähe anderer Artgenossen, im direkten Gegensatz zum Hummer, der Reviere absteckt und Statuskämpfe durchführt. Aplysia sind Hermaphroditen, die sich in Gruppen paaren. Hier „dürfen alle mal“, während bei Hummern nur die Stärksten sich paaren dürfen. Die Biologin erklärt: Fachleute zweifelten nicht daran, dass Dominanzhierarchien wahrscheinlich schon lange existierten. Aber es gäbe eben auch viele Tiere, die ohne hierarchische Strukturen leben würden. Auch aus neurologischer Sicht ist Petersons Vergleich fehlerhaft: Das fängt schon mit der Tatsache an, dass Serotonin Hummer aggressiv macht, während es Menschen entspannt. Das Nervensystem von Menschen ist ungleich komplexer als das von Hummern. Des Weiteren ist das menschliche Gehirn formbar und wird von Sozialstrukturen beeinflusst.

Freiheit und Gleichheit kann glücklich machen

Menschen sind nun eben keine Tiere. Das heißt nicht, dass tierische Bedürfnisse und Mechanismen bei Menschen keine Rolle spielen. Aber sie spielen nicht die eine, entscheidende Rolle. Peterson behauptet immer wieder, Linke würden die Existenz von Hierarchien leugnen oder deren Sinn nicht sehen. Das mag bei einigen seiner besonders lautstarken Erstsemester der Fall sein, die Regel ist das aber nicht. Auch die von ihm mit wenig Fachwissen kritisierten Denker Marx und Foucault denken zentral Macht und Gewalt mit.

Peterson fordert von seinen Gegnern Sachlichkeit und Ausgewogenheit. Selbst reduziert er mit seinem Hummerbeispiel komplexe Zusammenhänge unsachlich auf nur einen Faktor. Er behauptet sogar, ohne Hierarchien hätte das Leben keinen Sinn, wir könnten keine Ziele haben. Also erschöpften sich alle menschlichen Motive auf Statuswünsche. Menschen verhalten sich vielfach auch solidarisch oder gar altruistisch. Für freundschaftliche Beziehungen sind Hierarchien Gift. Ohne gegenseitige Hilfe und freie Kooperation lässt sich menschliches Zusammenleben nicht erklären. Mit Bezug auf die alten Griechen wusste auch Hannah Arendt, dass niemand glücklich sein kann, der nicht unter Freien und Gleichen öffentlich handelt.

Die USA beweisen: Der Kapitalismus hat mit Ungleichheit zu tun

Peterson klingt meistens vernünftig. Dann behauptet er wieder in einem Interview mit dem c2c-Journal, dass Frauen nie diskriminiert wurden. Auch nicht im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhundert. Dabei ignoriert er Tatsachen, wie fehlendes Wahlrecht für Frauen, gesetzlich legitimierte Gewalt von Ehemännern gegen ihre Frauen oder die Tatsache, dass Frauen kein Recht darauf hätten, selbständig einer Arbeit nachzugehen. Aussagen wie diese sind so absurd, dass es so klingt, als würde er falsch zitiert werden. Wird er aber nicht. Das Interview ist öffentlich zugänglich, lesen Sie nach.

Auch ökonomische Ungleichheiten würden laut Peterson durch universale Naturgesetze bestimmt. Nicht der Kapitalismus sei schuld an Ungleichheit, sondern die Natur. Warum sind dann die Ungleichheiten der USA heute so viel größer als im Deutschland oder Schweden der 1960er Jahre? Warum konnten steinzeitliche Stammesgemeinschaften vielfach weitgehend egalitär leben? Und inwiefern kann Ökonomie mit dem Begriff „natürlich“ erfasst werden, wo doch weder Geld noch Staaten noch Eigentumsrechte „natürlich“ sind?

Immer wieder liegt er falsch

Auch zum Thema Klimakrise hat Peterson starke Thesen zu bieten. In einem vierstündigen Interview mit Joe Rogan, dem Macher des erfolgreichsten Podcasts der Welt, behauptet Peterson, dass sich das Klima gar nicht berechnen lasse, da Prognosen mit der Zeit immer ungenauer würden. Auch erklärte er, dass „Klima“ ein zu allgemeiner Begriff sei und irgendwie „alles“ bedeuten würde. Was nicht stimmt, denn Klimaberechnungen orientieren sich an festgelegten Kennzahlen, die durchaus Sinn ergeben. „Erstaunlich ignorant“ seien Petersons Behauptungen, so urteilten eine Reihe verärgerter Klimaforschender im „Guardian“. Er klinge intelligent, stelle aber Klimamodelle völlig falsch dar.

Es ließen sich Hunderte weitere Beispiele anführen, in denen Peterson schlicht falsche Behauptungen aufstellt. Der Video-Podcast „Some more News“ prüfte in einer dreistündigen Sendung minutiös Unmengen von Behauptungen Petersons. Immer wieder lag er auf inakzeptable Weise falsch.

Warum ist er dennoch so beliebt? Zum einen spielt Petersons Auftreten eine Rolle. Alles an ihm ruft Seriosität hervor. Zum anderen scheinen seine Selbsthilfetipps vor allem für viele junge Männer hilfreich zu sein. Dabei lebt Peterson einen seiner eigenen Grundsätze aus den ersten „12 Rules“ nicht vor, der besagt: „Bring erst einmal dein Haus in Ordnung, bevor du die Welt kritisierst“. Peterson war bis vor Kurzem süchtig nach Benzodiazepinen und musste in einer Moskauer Klinik in ein mehrtägiges, künstliches Koma versetzt werden, um den Entzug zu überstehen.

Auch leidet er augenfällig an schweren Depressionen. Es mehrten sich die Videos, in denen er während öffentlicher Interviews in Tränen ausbrach. Bisher scheint das seinem Ruhm allerdings nicht zu schaden, auch wenn einige seiner Fans ihm inzwischen die Gefolgschaft kündigten, weil er zunehmend offen politisch Position bezieht. Vor drei Monaten erschien ein Video, in dem er verkündet, mit der rechts-konservativen amerikanischen Medienfirma „The Daily Wire“ zusammenzuarbeiten. Darin verortet Peterson sich auf der Seite traditioneller Werte in einem „tobendem Kulturkrieg“. Das scheint allerdings bisher nicht viele abzuschrecken. Vielleicht trägt es ja zumindest dazu bei, dass unabhängige Medien ihn nicht mehr als seriös arbeitenden Wissenschaftler darstellen, sondern als den Ideologen, der er ist.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.

Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.