„Und du wirst 21, 22, 23. Du kannst noch gar nicht wissen, was du willst. Und du wirst 24, 25, 26. Und du tanzt nicht mehr wie früher.“ Naja lieber Hennig May, tanzen geht gerade schon mal gar nicht, und nicht zu wissen, wohin der Weg führt, ist auch nicht die optimale Antwort, die die Eltern eines 20-jährigen Sprösslings hören wollen. Zwanzig ist sowieso ein komisches Alter: die einen heiraten, die anderen arbeiten an den ersten Gen-Alpha-Kindern und wieder andere wohnen zuhause bei Mama und lassen sich die Zahnpastaflecken aus der Jeans bürsten.

Wo sind sie geblieben, die goldenen Zwanziger? Merk ich grad nix von. Die Lücke im Lebenslauf? „Naja, da war Corona, ich konnte nicht … Sie verstehen?“ – „Natürlich, Corona, harte Zeit für uns alle“. Oder vielleicht doch eher: „Corona! Sie haben doch so viele Möglichkeiten mit dem abgeschlossenen Studium! Die Firmen brauchen doch immer Praktikant*innen!“ Schauen wir da mal genauer hin: Viele Möglichkeiten? Ja! Ohne Frage gibt es in unserer Zeit so viele Möglichkeiten, wie wohl kaum jemals in dieser Erdgeschichte. Über 20.000 Studiengänge in der eigenen Stadt, in der Nebenstadt, in Österreich oder Berlin. Vier Google-Tabs, vier Ideen und eine Menge Suchanfragen nach Seiten wie „was-studiere-ich.de“. 16.100.000 Ergebnisse unter der Suchanfrage „Was soll ich studieren“ – wird wohl ein bisschen dauern, die Seiten durchzuklicken. Woher soll ein*e 18- oder 19-Jährige*r wissen, was er oder sie später einmal arbeiten will?