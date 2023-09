Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) stellte kürzlich den neuen Väterreport 2023 vor. Aus ihm geht hervor, dass sich Rollenbilder immer mehr verändern. Demnach sind über die Hälfte der Väter der Meinung, dass kleine Kinder genauso gut von ihrem Vater wie von ihrer Mutter betreut werden können.

Den Funke-Mediengruppe-Blättern sagte Paus: „Der neue Väterreport zeigt, dass sich Väter viel stärker als früher eine partnerschaftlich organisierte Aufgabenteilung in der Familie wünschen“. Sie betonte jedoch auch: „Die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist noch immer groß.“ Denn obwohl jeder Zweite die Kinderbetreuung paritätisch aufteilen will, ist dies nur bei jedem Fünften tatsächlich der Fall.

Die Realität sieht anders aus

Doch woran liegt das? Beim Gespräch mit Betroffenen wird eines deutlich: Es liegt nicht an der fehlenden Motivation oder dem nicht vorhandenen Willen. Vielmehr sind es gesellschaftliche, festgefahrene Einstellungen und fehlende politische Weichenstellungen, die Väter in der Familie, aber auch nach einer Trennung daran hindern, ihrer Vaterrolle gerecht zu werden.

So auch bei der Familie Hebben. Schon lange bevor seine Tochter auf die Welt kam, war für Nikolai Hebben und seine Ehefrau klar, dass er die volle Elternzeit übernehmen wird, während seine Frau in Vollzeit arbeitet. „Ich war zu dem Zeitpunkt Bauschreiner und hatte meine Pläne, auf die Meisterschule zu gehen, hinten angestellt, um meine Frau zu unterstützen“, sagt der 43-Jährige.

Seine Ehefrau hatte die Chance, die Heimleitung eines Altenheims zu übernehmen. „In erster Linie aber war es mein Wunsch, seit ich 14 Jahre alt war, Vater zu werden. Ich freute mich auf diese Zeit, die dann auch die schönste meines Lebens war“, erinnert sich der Iserlohner.

Sorgen durch fehlenden Vaterschaftsurlaub

Die Zwillingsschwangerschaft verlief problematisch, eines der Kinder verstarb. Auch die Entwicklung der Tochter gab dem Ehepaar immer wieder Grund zur Sorge. „Trotzdem konnte ich meiner Frau während des Mutterschutzes nach der Schwangerschaft wenig beistehen, denn Teilzeit ist in meinem Handwerksberuf nicht vorgesehen“, sagt Hebben. Dadurch hatte die Mutter acht Wochen mehr Zeit mit dem Kind verbringen können als er. „Diese Zeit fehlt Vätern, um eine Bindung aufzubauen.“

In Deutschland gibt es keine Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt. „Ich musste mit meinem Arbeitgeber eine Woche Urlaub ausmachen, der mit der Geburt begann. Das war bei uns dringend nötig, denn sonst wäre meine Frau nach der Kaiserschnittgeburt allein gewesen.“ So konnte er zumindest die Pflege der gemeinsamen Tochter übernehmen, während die Mutter sich erholte.

Wenig Akzeptanz für Väter in der Arbeitswelt

Als Hebben seinem Arbeitgeber mitteilte, dass er in Elternzeit gehen wolle, sei dieser aus allen Wolken gefallen. „Meinem Chef standen wortwörtlich die Tränen in den Augen, als er hörte, dass ich ein Jahr aussetzen würde. Dass Männer so etwas machen, wird nicht erwartet. Es ist nicht vorgesehen.“

Auch seine Frau hatte mit Problemen zu kämpfen. „Sie wurde angegangen, wie sie denn schon nach zwei Monaten wieder arbeiten gehen und ihr Kind allein lassen könne. Es sind Rollenbilder wie im Jahr 1950“, kritisiert Hebben.

Nach dem Ende der Elternzeit stellte das Ehepaar fest, dass die Betreuung ihres Kindes zwei Vollzeitstellen kaum möglich machte. Daher beschloss Hebben, seinen Beruf als Bauschreiner aufzugeben und Tagesvater zu werden. „Dies ermöglichte es meiner Frau, weiterzuarbeiten, und ich konnte von zu Hause aus mit etwas Geld verdienen, das mir Spaß macht, und gleichzeitig unsere Tochter jederzeit zu Hause betreuen.“

Als Tagesvater oder -mutter betreut man im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Kinder in den ersten Lebensjahren. Dazu gehören auch die Erziehung und Bildung der Schützlinge.

Werden Väter nicht mitgedacht?

Von den meisten anderen Eltern, meist Müttern, wurde seine Rolle als Vater positiv aufgenommen. „Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schief angesehen wurde, wenn ich mit meiner Tochter allein unterwegs war“, sagt er. Dennoch sei er bei sämtlichen Aktivitäten, vom Babyschwimmen über die Krabbelgruppe bis hin zum Kindergarten als Mann immer in der Unterzahl oder gar völlig allein unter Frauen gewesen.

Dass Väter gesellschaftlich oft nicht mitgedacht werden, spürte er immer wieder im Alltag. „Wenn ich meine Tochter in der Öffentlichkeit wickeln wollte, musste ich fast immer auf eine Damentoilette gehen, weil dort meist die Wickelgelegenheiten zu finden sind.“

Dieses Problem begleite ihn auch bei seiner Arbeit als Tagesvater. Beim Besuch im Schwimmbad musste er seine Tochter bei den Männern duschen. „Als meine Tochter dies zuletzt ablehnte, musste ich darum bitten, eine Behindertendusche zu benutzen“, sagt er. Denn eine Familiendusche gab es dort nicht.

Er wünscht sich eine bessere Einbindung der Väter. „Oft wird sich darüber beschwert, dass Werkzeug, Autos und Technik speziell auf Männer zugeschnitten seien. Dabei ist Babykleidung mit ihren feinen Knöpfen und filigranen Schnitten bis heute für meine zugegeben sehr großen Hände eine Herausforderung.“

Zusätzliches Hindernis: „Maternal Gatekeeping“

Rechtlich und gesellschaftlich sei das Betreuen der eigenen Kinder immer noch hauptsächlich auf Mütter zugeschnitten, kritisiert er. „Väter müssen gegen die eigene Sozialisation, gesetzliche Bestimmungen, strukturelle Diskriminierung und gesellschaftliche Rollenbilder ankämpfen, um ein selbstgestecktes Ziel gleichwertiger Elternschaft zu erreichen.“ Selbst wenn die Motivation zu diesem Ziel da sei, müsse es die Mutter immer noch zulassen und nicht durch „Maternal Gatekeeping“ zu verhindern versuchen.

Bei „Maternal Gatekeeping“ handelt es sich um das Phänomen, dass die Mutter die Bindung zwischen Vater und Kind erschwert. Sie spielt also die Türsteherin (Gatekeeper). Dabei will sie die Verantwortung für das Kind zum Großteil allein übernehmen und dem Partner nicht die Chance geben, sich einzubringen.

Mutter und Kind entwickeln dabei oft eine symbiotische Beziehung – eine Gefahr für die Entwicklung des Kindes. Das Phänomen ist gar nicht so selten. Einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 1999 nach fallen etwa 20 bis 25 Prozent aller verheirateten Mütter in diese Kategorie. Der häufigste Grund: Mütter sehen in ihrem Partner keinen gleichberechtigten und fähigen Elternteil.

Dass die Aufteilung der Kindererziehung sich häufig nach den Wünschen der Mutter richtet, untermauert auch das Dossier „Väter und Familie – erste Bilanz einer neuen Dynamik“ des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2015. Als Hauptargumente bei der Aufteilung der Erwerbs- und Familienzeit beim ersten Kind wurden am häufigsten „die Wünsche der Mutter, Zeit mit dem Kind zu verbringen“ und „die Wünsche der Mutter, das Kind in den ersten Jahren zu betreuen“ genannt sowie der Aspekt „wer wie viel Geld verdiene“. Die Wünsche des Vaters, Zeit mit dem Kind zu verbringen, spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

Trennungsväter vor besonders hohen Hürden

Probleme haben hier nicht nur Väter innerhalb der Partnerschaft, sondern auch Trennungsväter. Einer sagt: „Meine Ex-Partnerin und ich hatten eine Aufteilung von 40/60. Die Mutter verweigerte einen Tag mehr Umgang, weil sie dann weniger Unterhalt bekäme. Es ging und geht immer nur ums Geld.“

Ein anderer sagt: „In meinem Fall liegt es an der Weigerung der Mütter, die Vereinbarung der Doppelresidenz umzusetzen, und der Ignoranz der Jugendämter und Familiengerichte. Sie schaden den Kindern bewusst.“

Bessere Einbindung von Vätern – wie gelingt es?

Doch wie können Väter besser eingebunden werden? Ein Anruf in Düsseldorf. Am Telefon ist Hans-Georg Nelles. Der Sozialwissenschaftler setzt sich beruflich seit 25 Jahren mit dem Themenfeld Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinander. Seit 2005 engagiert er sich im Väterexpertennetz Deutschland (VEND).

In seiner Arbeit als Organisationsberater trifft er häufig auf Väter, die den Wunsch äußern, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und Verantwortung übernehmen zu wollen. „Um Vätern eine gleichberechtigte Aufgabenteilung zu ermöglichen, braucht es vor allem die passenden Rahmenbedingungen und Angebote“, sagt er.

Deutschland hinke seiner Meinung nach hinterher. Das finge schon nach der Geburt des Kindes an. Durch eine neue EU-Richtlinie haben Väter, oder das zweite Elternteil, seit Anfang August dieses Jahres Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von mindestens zehn Tagen nach der Geburt eines Kindes.

In Deutschland wurde die sogenannte Vaterschaftsfreistellung bis heute nicht realisiert. „Die Bundesregierung setzt die neuen EU-Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf an dieser Stelle nicht um“, klagt Nelles.

Vaterschaftsfreistellung wird in Deutschland nicht umgesetzt

Nelles fordert die sofortige Einführung der Vaterschaftsfreistellung und die Erhöhung der Partnermonate auf mindestens vier. Wenn beide Eltern Elterngeld beantragen, können sie statt 12 Monaten Basiselterngeld 14 Monate bekommen. Diese können Vater und Mutter nach ihren Wünschen aufteilen. „Eine gleichberechtigte Aufteilung der 14 Monate auf jeweils sieben für beide Elternteile, wäre die beste Lösung“, sagt Nelles.

Das verändere ebenfalls die Rollenbilder. „Wenn Väter erfahren, dass ihre Kollegen die Inanspruchnahme von Elternzeit und flexible Arbeitszeiten unterstützen, steigt ihre Bereitschaft, selbst Elternzeit zu nehmen und sich die Care-Arbeit partnerschaftlich aufzuteilen“, sagt Nelles, der selbst Vater dreier erwachsener Kinder ist.

Auch für Frauen habe das Vorteile, wie eine aktuelle Studie der Weltbank zeige. „Wenn wir die Elternzeitpolitik mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf Frauen in Beziehung setzen, stellen wir fest: Eine geringere Kluft zwischen der Elternzeit von Müttern und Vätern geht mit einer höheren Erwerbsquote von Frauen einher“, erklärt Nelles.



Die bessere Aufteilung von Care-Arbeit schütze Mütter präventiv vor Altersarmut – und sorge dafür, dass Anspruch und Wirklichkeit der Vaterrolle aufeinandertreffen.



