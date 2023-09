Konkurrenz zwischen Lehrern und Eltern: Wenn die Schule zum Kampfplatz wird

Als ehemaliger Lehrer mit über 40 Jahren Berufserfahrung, davon die letzten 25 Jahre als Schulleiter einer Berliner Schule an der Nahtstelle zwischen Neukölln, Kreuzberg und Treptow, verfolge ich mit großem Interesse, aber noch mehr Sorge, die Entwicklung der Schule in Berlin sowie in ganz Deutschland.