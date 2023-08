Manchmal kommt mir beim Reisen dieser Johnny Cash Song in den Kopf: „I've been everywhere, man“, und dann denke ich, das könnte auch mein Song sein. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich war noch nie in Reno, Buffolo oder Toronto, wie von Johnny besungen, aber ich könnte mein eigenes Lied schreiben. I've been to Deagu, Gokseong, Los Angeles, Minsk, New York, Reykjavik, Paris, Split ... um nur eine Handvoll der Orte zu nennen, in die mich mein Beruf und meine Passion, das Jodeln, gebracht hat. Die meisten dieser Reisen trete ich alleine an.

Ich bin Tingel-Tangel-Doreen, die Jodelbotschafterin. Ich werde meistens von Kultureinrichtungen, Festivals, Universitäten oder Institutionen eingeladen, letztens gerade vom World Yodel Festival in Gokseong, Südkorea. Ich bin die Jodlerin, wenn ich vom Flughafen oder vom Zug abgeholt werde. Jodeln ist zum Glück onomatopoetisch und wird fast überall auf der Welt gleich ausgesprochen.

Foto: privat Zur Autorin Doreen Kutzke ist eine multidisziplinäre Musikerin, Komponistin und Schauspielerin, die in Berlin lebt. Seit ihrer frühen Kindheit, die sie in den dunklen Wäldern des Harzes in der DDR verbrachte, singt und jodelt sie und komponiert für eine Vielzahl musikalischer Projekte, in deren Mittelpunkt die Stimme steht. Sie gründete die Jodelschule Kreuzberg in Berlin und reist durch die ganze Welt, um Jodeln und fortgeschrittene Gesangstechniken zu unterrichten und zu studieren, mit dem Schwerpunkt auf dem Bruch der Stimme in der traditionellen Musik.

Jodeln in einem Tank

So werde ich dann als Yodel, Jódlování oder Jodling empfangen. Auf meinen Reisen habe ich gelernt, mich schnell zu assimilieren, keine Widerstände aufzubauen und die Neugier über die Fremdheit zu stellen. Dann beginnt die Magie. Als Musikerin bist du dann kein Teil einer Nation mehr, sondern Verbündete in einer gemeinsamen Sache. Es sei denn, man wird von irgendwelchen Superreichen dazu eingeladen, in einem Dirndl aus einer Torte zu steigen, auf dem Tisch zu tanzen und zu jodeln, aber das ist mir zum Glück noch nicht passiert.

Dafür habe ich schon in einem Panzer, in einem Wassertank, unter Wasser, in diversen Museen, von einer Kanzel, in einem leeren Bärenzwinger im Zoo in L.A. und in einem Fischtank gejodelt. Letzterer befand sich in Seydisfjodor, einem Ort an Islands Ostküste, und vom Geruch im Inneren des Tanks möchte ich jetzt nicht schreiben. Ich habe von Dächern in New York, in Zisternen in Barcelona und von Förderkränen in der Lausitz gejodelt.

Die koreanischen Jodelvereinigungen sind besonders aktiv

Meistens haben meine Gastgeberinnen und Gastgeber eine ganz besondere Location organisiert, um meine Jodelperformance zu präsentieren. Hauptsache schräg. Manchmal fühle ich mich wie in einem Loriot-Sketch, nein, nicht der mit der Jodelschule, sondern der, wo der Kunstpfeifer von einem Reporter gebeten wird, alle Orte aufzuzählen, an denen er schon öffentlich pfiff.

Die Eindrücke, die ich auf diesen Reisen habe, sind einzigartig und zum Teil unglaublich bizarr. Wie sehr wünsche ich mir da oft eine Person neben mir, mit der ich diese Eindrücke teilen und verarbeiten kann. Ich habe manchmal das Gefühl, zu platzen vor lauter schrägen Geschichten. Die müssen doch alle befreit werden. Gerade bin ich auf der langen Rückreise aus Südkorea und sitze im Transfer am Flughafen Bangkok. Die Eindrücke aus Korea werden mich wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen.

Ich habe noch nie so viele Jodlerinnen und Jodler auf einem Fleck gesehen. Die koreanischen Jodelvereinigungen, ja es gibt sogar drei davon in Südkorea, haben dieses Festival ins Leben gerufen, um ihre Künste zu präsentieren und sich auszutauschen. Die meisten dieser Jodelclubs präsentieren sich in Tracht, mit Schweizer Flagge und original alpenländischen Instrumenten. Als sei das noch nicht bizarr genug, wird auch teilweise auf Deutsch oder Schwyzerdütsch gesungen und gejodelt.

Laut jodelnd gute Laune, ohne Alkohol

Ich wurde als internationaler Gast eingeladen, meine Künste zu zeigen. Jetzt ist es aber so, dass ich gar nicht traditionell jodle, sondern meine eigenen Kompositionen performe, die meistens mit dem sogenannten alpinen Dreiklang nichts zu tun haben. Die Verwirrung war groß, immer wieder musste ich erklären, woher diese Jodler stammen. Die koreanischen Jodlerinnen orientieren sich ganz bewusst an der alpenländischen Tradition und kopieren diese mit einer unglaublichen Präzision, dass es manchmal fast schon unheimlich ist. Es fühlte sich wie ein Musikantenstadel kurz vorm Durchdrehen an.

Vor jedem Konzert wurden die Namen der Sängerinnen und Sänger aufgesagt. Diese Momente waren für mich die wahre Musik. Endlose Aneinanderreihungen von koreanischen Namen sind Sound, pure Poesie. Insgesamt wurde zwei volle Tage gefeiert, gejodelt und gesungen. Vom frühen Morgen bis in die Nacht. Und was soll ich sagen: Ab einer gewissen Uhrzeit war ich mitten in der Jodel-Polonaise, die um den reich gedeckten Tisch führte, laut jodelnd und mit dem breitesten Lächeln im Gesicht, das alles ohne Alkohol. Wieder einen Widerstand abgebaut.

Beim gemeinsamen Singen wird Oxytocin ausgeschüttet

Als internationaler Gast erfuhr ich eine wirklich herzliche Gastfreundschaft, man brachte mich an die schönsten Orte und servierte das tollste Essen. In Korea gibt es eine Jodel-Briefmarke, auf der das Logo meiner Jodelschule Kreuzberg ist. Wie toll ist das denn? Auch wenn ich meine Reisen oft alleine bestreite, bin ich nie einsam.

Eine Reise durch Belarus 2019 habe ich ähnlich erlebt. Das dortige Goethe-Institut, welches später im Jahr 2021 von der belarussischen Regierung des Landes verwiesen wurde, hat mich eingeladen, Workshops zu unterrichten und mich mit den Babuschka-Chören des Landes auszutauschen. Auch dort gab es wieder so viele bewegende und unglaubliche Begegnungen, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich habe bei Babuschkas in den Holzhäusern gesessen, Tee trinkend, lachend, weinend, und immer wird mir vorgesungen und ich singe vor. Diese Momente sind immer ganz besonders. Das gibt es nicht so oft, dass jemand vor dir sitzt und nur für dich, eins zu eins, ein Lied singt. Ohne eine Performance daraus zu machen, sondern dieses Lied ganz ungefiltert an dich richtet.

Man sagt ja nicht umsonst, dass beim gemeinsamen Singen Oxytocin ausgeschüttet wird, und man sich, in gewisser Art und Weise, dadurch an die Leute bindet. Mit Menschen der LGBTQI-Community in Minsk habe ich gemeinsam gesungen, gejodelt, um eine Stimme zu finden, die sich gerade unter größten Repressionen befreien kann und laut ist. Das war noch vor den Protesten im Land, die im August 2020 begannen. Die meisten dieser Freunde leben jetzt nicht mehr in Minsk, sondern waren gezwungen zu fliehen.

Für eine große Wohnungsbaugesellschaft in Berlin habe ich neu gebaute Häuser eingejodelt

Für die Organisation „Code Pink“ habe ich einen Workshop entwickelt, der sich mit der Stimme im Protest beschäftigt. „Hear your Voice in the Streets“, so kam es dann, dass ich vor dem Federal Building in Los Angeles Hunderten von Leuten das Jodeln beibrachte, um diese Stimme im Protest zu nutzen.



In Bologna durfte ich hörbeschädigten Menschen das Jodeln beibringen. Auch ein Erlebnis, welches ich nie vergessen werde. Wie kann ich Sound vermitteln an Menschen, die ihn nicht hören können? Dann kommt der Körper zum Einsatz, Stimme wird gespürt, durch Resonanzen und Schwingung. Es sind genau diese Aufgaben, die mich herausfordern und lernen lassen. Das Jodeln ist mein Broterwerb. Ich coache natürlich auch für Agenturen oder biete meine Dienste Firmen an.

In England gibt es einen berühmten Werbespot einer Pizzakette, in dem die Protagonisten alle Bestellungen jodelnd aufgeben. Der Hauptprotagonist ist mittlerweile ein richtiger Star. Ich bin in diesem Fall für alle Jodel-Castings und für das Jodeltraining verantwortlich. So kommt es dann oft vor, dass ich in London bin und mir täglich 20-30 Menschen vorjodeln, um eine der begehrten und gutbezahlten Rollen zu bekommen.



Auch das fühlt sich bizarr an, ich will ja gar nicht bewerten. Für eine große Wohnungsbaugesellschaft in Berlin habe ich neu gebaute Häuser eingejodelt. Ja, genau wie der Zimmermann seine Tradition beim Richtfest hat, habe ich dieses Ritual hinzugefügt, dass man Häuser vor dem Bezug „einstimmt“. Womit ginge das besser als mit einem lauten Jodler? Unterschätzt habe ich, dass bei diesen Richtfesten ja meistens nur die Bauarbeiter vor Ort sind. Für diese ist es dann auch eine sehr befremdliche Situation.

Meine nächsten Reisen führen mich nach Paris

Manchmal reise ich auch als Überraschungsgast irgendwo an. Dann sitze ich bis zu meinem Auftritt auf irgendeinem Empfang und darf mich nicht outen. Dann wird wild spekuliert, wer ich wohl sei. Eine entfernte Verwandte oder doch die Geliebte des Jubilars? Die Erleichterung ist auf beiden Seiten immer sehr groß, wenn das Geheimnis gelüftet wird. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass das Jodeln meinen Alltag so bestimmt und mich an so viele Orte auf dieser Welt bringt. Ich habe einfach irgendwann als Kind damit angefangen und nicht wieder aufgehört. Immer davon überzeugt, dass es etwas Tolles ist, aber trotzdem nicht besonders ehrgeizig, eine Karriere daraus zu machen.

Meine nächsten Reisen führen mich nach Paris, dort moderiere ich jodelnd ein Ping-Pong-Spiel, und nach Japan, wo ich eingeladen bin, mich der Kunst des Gesangstils Shômyô zu widmen und diesen mit dem Jodeln zu vergleichen. Ich lerne so unglaublich viel. Immer werde ich mit offenen Armen und ganz viel Neugier empfangen. Ich fühle mich nie wirklich fremd. Ich bin ein Glückspilz.

Doreen Kutzke leitet die Jodelschule Kreuzberg. Schlesische Str. 32, 10997 Berlin. Website: http://www.jodelschule-kreuzberg.de/



