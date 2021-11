Die unerwartete Landung des kubanischen Regierungskritikers Yunior García Aguilera und seiner Frau Dayana Prieto am späten Nachmittag des 17. November auf dem Flughafen Barajas in Madrid hat in der spanischsprachigen Welt einiges an medialem Wirbel ausgelöst. Der 39-jährige Theater- und Filmemacher, der in den letzten Monaten zum bekanntesten Gesicht der neuen kubanischen Demokratiebewegung geworden war, sah sich gezwungen, aus seinem Heimatland zu fliehen, um der Repression durch den kubanischen Staat zu entgehen.