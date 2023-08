Kurzfristige In-Stent-Setzung: Wie unmöglich ist die Facharzt-Suche?

„In einem halben Jahr habe ich den frühestmöglichen Herzecho-Termin für Sie“, sagt die Mitarbeiterin an der Rezeption einer großen kardiologischen Gemeinschaftspraxis in Potsdam. Sie spricht freundlich, obwohl ich sicher ziemlich genervt wirke und obwohl das Wartezimmer an diesem Montagvormittag Anfang Juni sehr voll ist.

Viele ältere und alte Menschen, aber nicht nur. „Geht es denn gar nicht eher? Es ist doch ein relativ dringendes Anliegen“, erwidere ich. „Und zudem habe ich hier von meinem Hausarzt auch einen Dringlichkeitscode auf der Überweisung.“ Die Praxis-Kollegin aber macht mir klar, dass ich mich mit diesem Code dann bitte selber per Telefon beim Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung um einen früheren Termin bemühen sollte. Hier in dieser Praxis gehe es leider nicht zeitiger als eben in einem halben Jahr. „Der Nächste, bitte!“, wendet sie sich an die Person hinter mir in der Schlange. Und raus bin ich.

Wochenlang Herzbeschwerden

Ich verlasse die Praxis und setze mich im Treppenhaus erst einmal auf die Stufen, lasse meinen Weg bis hierher Revue passieren: Seit einigen Wochen verspüre ich bei manchen Arten von Bewegung und Sport ein unbekanntes Ziehen im Brustbereich. Dort etwa, wo das Herz sitzt.

Ich hatte diese Beschwerden zunächst beiseitegeschoben. Auch, weil ich zum Beispiel weiterhin ein-, zweimal pro Woche zum Schwimmtraining gehen konnte und dabei – wenn ich meine zwei Kilometer im Becken wie immer ganz flott in 50 Minuten herunterschwamm – keinerlei Einschränkungen spürte. Auch bei der Arbeit hatte ich keine Probleme.

Also sagte ich mir, was immer dieses Ziehen sein mag, das Herz kann es doch nicht sein, denn dann würde ich das ja gerade beim Ausdauersport oder im Beruf merken. Die Beschwerden aber kamen mal beim Spaziergang mit unserem Hund, mal beim Basketball oder beim Joggen. Doch sie gingen auch wieder weg. Zumal, wenn ich einfach ganz tief durchatmete.

Ich hoffte, diese Phänomene würden schlicht wieder verschwinden. Zumal ich in Erinnerung an meinen Vater möglichst nichts mit Kardiologen oder Herzmedizin zu tun haben wollte. Mein Vater war 1994, nur etwas älter ich jetzt mit meinen 55 Jahren, nach einer denkbar schlecht verlaufenen Bypass-Operation leider schon früh gestorben.

Männer sind „Vorsorgemuffel“

Doch das Ziehen zog sich. Und verzog sich nicht. Daher war ich nun, an diesem Montagmorgen Anfang Juni, endlich wegen dieser merkwürdigen Symptome zu meinem Hausarzt gegangen.

Zu diesem Doktor habe ich ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis. Deswegen hatte ich mich vorhin im Wartezimmer seiner Akut-Sprechstunde auch gefragt, warum ich diese Visite nun doch schon einige Wochen hinausgeschoben hatte. Total bekloppt eigentlich, wie andere Leute in anderen Zusammenhängen vielleicht sagen würden.

Männer gehen ja vielen Studien zufolge deutlich seltener in eine Arztpraxis als Frauen. Dabei sind Männer laut Experten-Aussagen gesundheitlich ganz klar das schwächere Geschlecht.



Sie sind demzufolge von einigen ernsthaften Erkrankungen häufiger betroffen als Frauen. Ihre Lebensdauer liegt mit derzeit 78,5 Jahren im Durchschnitt in Deutschland knapp fünf Jahre unter der von Frauen.

Prof. Dr. Frank Sommer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG). Er sagt, Männer seien „immer noch Vorsorgemuffel“. Aber immerhin wiesen Langzeitstudien darauf hin, dass allmählich mehr Männer zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das sei ein langsamer, doch stetiger Trend.

Männer erkranken häufiger

Um Gründe für die Zurückhaltung bei Arztbesuchen zu ermitteln, habe man fast 1000 Männer systematisch befragt. Grund Nummer eins: 78 Prozent der Befragten gaben an, lange Wartezeiten schreckten sie ab, wie der Professor für Männergesundheit sagt. Etwa jeder Vierte befürchte eine unangenehme oder schlechte Mitteilung.

Dabei gibt es laut dem Mediziner definitiv Argumente für medizinische Checks: Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Männer vor allem in der Gruppe der 40- bis 60-Jährigen signifikant häufiger betroffen als Frauen. „Teilweise fünfmal so viele Männer wie Frauen haben in dieser Altersgruppe einen plötzlichen Herztod“, sagt Sommer. Auch Krebserkrankungen treffen Männer in der Regel häufiger.

Wichtig sei gerade für Männer, gezielte Vorsorge nicht zuletzt vor Herzinfarkt oder Schlaganfall zu betreiben. Leider gebe es noch immer ein Männerbild, nach dem diese vor allen zu funktionieren haben. Wenn auch hier gerade bei Jüngeren schon ein gewisser Wandel spürbar sei.

Theoretisch war mir das alles bereits lange klar. Doch praktisch? Aber jetzt war ich ja da. Mein Hausarzt nahm mich rasch dran und mein Anliegen ernst. „Es kann auch etwas ganz anderes sein, muskulär oder Ähnliches. Aber es ist sicher sinnvoll, möglichst rasch eine Ultraschalluntersuchung deines Herzens zu machen. Am besten gleich ein sogenanntes Stress-Echo. Dann sind wir auf alle Fälle schlauer.“

Er wünschte mir alles Gute dafür und gab mir die entsprechende Überweisung mit auf den Weg. Und nun sitze ich hier im Treppenhaus der Kardiologen, niedergeschlagen und ratlos. Spürt jetzt erstmals sogar im Ruhezustand dieses merkwürdige Ziehen in der Brust. Na gut, es ist gerade stressig hier, denke ich, wird schon nichts Schlimmes sein.

Kein freier Herzecho-Termin

Ich radle weiter zur nächsten großen Herz-Praxis in Potsdam, einem Medizinischen Versorgungszentrum. Das gleiche Prozedere: volles Wartezimmer, Bahnhofsatmosphäre, ein Kommen und Gehen. Auch hier die gleiche Ansage: frühestmöglicher Termin für ein Herzecho als gesetzlich Versicherter in einem guten halben Jahr.

Ich verweise auf meinen Dringlichkeitscode. Die Mitarbeiterin hier erklärt mir immerhin, dass ihre Praxis sich an dieser Extra-Vergabe von Terminen über die Hotline 116117 beteilige. Aber das gehe eben nur per Telefon über die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Seien Sie hartnäckig, lassen Sie es lange klingeln. Irgendwann melden die sich.“ Sie meint es offenbar gut mit mir.

Aber das hilft mir wenig. Ein halbes Jahr auf einen ersten Termin in der Kardiologie, auf eine Ultraschalluntersuchung des Herzens warten? Auf keinen Fall. Ich nehme mein Herz in die eigenen Hände.

Mir sind Medienberichte bekannt, denen zufolge es leider bundesweit längst Normalität ist, wochenlang auf einen Termin beim Facharzt zu warten. Häufig könne es sogar Monate dauern, bis man den Spezialisten zu Gesicht bekomme.

Steiniger Weg zum Facharzt für Kassenpatienten

Wer nicht privat versichert sei, müsse oft sehr viel Geduld für einen Termin beim Facharzt aufbringen. „Kassenpatienten werden nach wie vor häufig vertröstet. Zum Teil beträgt die Wartezeit 30 Tage und mehr“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, laut Rheinischer Post.

Seit Anfang 2023 die Neupatientenregelung wegfiel, die für Praxen noch besondere Anreize bot, neue Patienten anzunehmen, habe sich die Lage für gesetzlich Versicherte (die immerhin fast 90 Prozent der Menschen hierzulande ausmachen) erneut verschärft. Nur bei Privatpatienten gehe es schneller. Was also tun?

Ich habe ja meinen Dringlichkeitscode vom überweisenden Hausarzt. Die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung für das Bundesland Brandenburg verspricht im Netz, man vermittele gesetzlich Versicherten mit ärztlichem Überweisungscode „sofort oder innerhalb einer Woche ab Anruf einen Termin innerhalb von vier Wochen“.

Ich rufe von Potsdam aus die 116117 an, lande im Sprachsystem und irgendwann, nach mehreren automatischen Ansagen und Auswahlen, im Nirwana des Besetztzeichens. Ich wähle erneut die 116117, denke an den Tipp der freundlichen Empfangsdame von vorhin. Ich lasse das Telefon neben meiner Arbeit im Homeoffice am Rechner laut weiterlaufen, rufe insgesamt mehr als 30-mal dort an, rund zwei Stunden lang.

Dann meldet sich beim 32. Versuch eine nette Männerstimme, anscheinend eine echte. Die Stimme nimmt mein Anliegen und meine Daten auf. Ich sage in meiner Not, dass ich im gesamten Bundesland Brandenburg und auch in Berlin ziemlich flexibel wäre. „Vielleicht muss es nicht gerade bis nach Perleberg sein“, versuche ich einen kleinen Scherz.

Berlin sei aber ohnehin „extra“, erfahre ich. Und: „Wir melden uns so rasch wie möglich bei Ihnen!“ Ich frage: „Wann denn spätestens? Kann ich Sie zurückrufen? Gibt es ein Aktenzeichen oder sonst irgendeine Spur unseres Gesprächs?“ Die Stimme, mit leichtem Brandenburger Akzent, antwortet: „Wir melden uns bei Ihnen. In den nächsten drei Tagen. Aber Sie müssen erreichbar sein. Wenn meine Kollegen Sie zweimal nicht erreichen, wird Ihre Terminbitte leider storniert. Gute Besserung für Sie!“ Zack, ist das Gespräch zu Ende. Rau, aber herzlich, könnte ich sagen, wenn mir nach Witzen zumute wäre.

Vier Wochen Wartezeit

Auf dieses Pferd mit der Nummer 116117 sollte ich jedenfalls nicht allzu sehr setzen, bin ich mir sicher. Was geht noch? Meine Frau hat eine sehr gute Idee: Wir sind beide gesetzlich versichert in derselben Kasse, keiner kleinen. Vielleicht ergibt sich dort etwas in Sachen Termin für ein Herzecho in weniger als einem halben Jahr? In der Tat komme ich in der Kassenzentrale in Hamburg wesentlich schneller zum Ziel. Man werde schauen und sich zügig melden.

Am Ende dieser Woche habe ich dann immerhin zwei mittelfristige Termine, einen über die Krankenkasse und einen über die Kassenärzte. Einen weit im Osten Berlins, den anderen in jenem Potsdamer MVZ, in dem ich eingangs bereits war. Beide tatsächlich innerhalb der Frist von vier Wochen, die versprochen wird. Alles halb so wild, einerseits. Andererseits: Das Ziehen scheint eher stärker und unberechenbarer zu werden. Will ich da einfach noch ein paar heiße Sommerwochen warten?

In der DDR hieß es: Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Heute heißt das „Netzwerken“. Meine Frau hat eine noch bessere Idee als jene gute mit der Krankenkasse. Sie geht ihr Netzwerk durch und findet darin eine Person, von der sie weiß, dass die öfter mal von einer tollen Kardiologin in Berlin erzählt hat. Und wie das Netzwerk so spielt – bereits eine halbe Woche später darf ich dort antreten. Mit meinem dringenden und immer dringlicher werdenden Problem, in einer super organisierten Praxis voller freundlicher und kompetenter Fachkräfte.

Erstmals in meinem Leben mit bisher überschaubar wenig Arztbesuchen fühle ich mich, als wäre ich Privatpatient. Das täuscht natürlich – hier werden offenbar auch „Kassenpatienten“, wie es anderswo ja leider in unserer real existierenden Zwei-Klassen-Medizin abwertend heißt, höchst wertschätzend behandelt. Geht doch.

Die Kardiologin macht das Herzecho mit mir und eine Woche später die Ultraschalluntersuchung unter Belastung. Sie erklärt mir genau, was sie sieht und wie sie es sieht. Ich fühle mich sehr gut behandelt. Eigentlich sei vieles weitgehend unauffällig und mein Herz in einem guten Zustand.

Die Terminsuche geht weiter

Allerdings gebe es einen Bereich, der vielleicht doch besser auf dem nächsten Niveau ganz genau untersucht werden solle, einfach zur Sicherheit. „Können Sie das hier in Ihrer Praxis machen?“, frage ich. Nein, erklärt sie mir, ein solches Stress-MRT, also eine Magnet-Resonanz-Tomographie des Herzens unter Belastung, werde mit sehr aufwendiger Technik in großen Diagnostik-Zentren gemacht.

Sie empfiehlt mir eines davon und überweist mich auch ziemlich direkt dorthin. „Wie lange muss ich auf diesen Termin warten?“ Da scheint auch diese wunderbare Ärztin mit ihrem Latein am Ende. Sie hoffe, dass ich rasch einen Termin bekomme. Derweil zieht mich das Ziehen in meiner Brust immer ein Stückchen weiter hinunter. Was ist los in meinem Herzen?

Ich fahre noch am selben Tag ans andere Ende des Berliner Zentrums. Und erfahre dort am Empfangstresen der großen radiologischen Einrichtung, dass der nächstmögliche Termin für ein Stress-MRT in sechs Wochen sei. „Oh nein“, entfährt es mir. „Schauen Sie mal, ich bin bei dieser gesetzlichen Krankenkasse. Geht es da vielleicht nicht doch noch etwas früher?“ Das scheint leider nicht der Fall zu sein, und so fahre ich mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause.

Dort hat meine Gattin die dritte großartige Idee in dieser ganzen Herzensangelegenheit. Sie schaut im Netz wiederum im Bereich unserer Krankenkasse. Und siehe da, dort gibt es ein neues Sonderprogramm im Bereich Herzgesundheit. Wer bereit sei, dabei mitzumachen, könne Spezialtermine auch relativ rasch bekommen.

„Schau mal“, sagt sie zu mir, „hier stehen zwei Partnereinrichtungen in Berlin für genau dieses Programm. Und dort soll es dann auch solch ein Stress-MRT geben.“ Ich wiederum denke, ich sehe nicht richtig – denn eine der beiden Radiologien ist genau jene, an deren Tresen ich vor drei Stunden stand. Was nun? Ich schreibe eine Mail an diese Radiologie, schreibe natürlich nichts von meinem Gespräch vor Ort und von dem Termin in sechs Wochen, den ich gerade bekommen hatte. Sondern biete mich an als Mitwirkender in diesem neuen Programm meiner Krankenkasse.

Und siehe da, bereits ganz früh am nächsten Morgen kommt per Mail die Antwort mit einer Einladung zum Stress-MRT schon einige Tage später, an einem Montagabend um 19.20 Uhr. „Die Maschinen müssen anscheinend rund um die Uhr laufen“, sage ich mir, aber wenn es der Sache dient, dann sei es halt die Spätvorstellung.

Selten Akut-Sprechstunden beim Facharzt

Bevor ich zu jenem Besuch komme, ein kurzer Exkurs: Mein Hausarzt meint, solche leider oft langen Wartezeiten auf Facharzttermine stammten nicht zuletzt daher, dass viele Fachärzte im Unterschied zu den Grundversorgern keine oder kaum Akut-Sprechstunden anbieten. Wenn das anders wäre, müsste man nicht als normaler Kassenpatient ein halbes Jahr auf einen doch relativ dringenden Termin in der Kardiologie warten.

Ich wiederum, als medizinischer Laie, denke, einerseits gibt es offensichtlich zumindest in manchen Bereichen deutlich zu wenig Fachärzte; und andererseits wahrscheinlich viele Termine, die tatsächlich Karteileichen sind. Weil Leute wie ich in ihrer Verzweiflung nämlich erst einmal nehmen, was sie überhaupt bekommen können an möglichen Terminen. Und wäre es in einem halben Jahr.

So lange wird natürlich kein Mensch mit Herzschmerzen warten wollen. Eine ganz andere Frage ist dann, wer noch die Nerven und die Zeit hat, all die überflüssig gewordenen Termine auch wieder abzusagen. Falls man noch im Spiel ist. Alive and kicking.

Am Montagabend jedenfalls – eine Stunde zu früh, sicher ist sicher – bin ich vor Ort zum Stress-MRT. In dem großen Untersuchungszentrum läuft trotz der späten Stunde alles prima organisiert. Die Untersuchung dauert rund 45 Minuten, die Belastung wird in der engen Röhre durch eine gespritzte Substanz simuliert.

Der diensthabende Kardiologe bittet mich gleich im Anschluss trotz der fortgeschrittenen Tageszeit zum Gespräch: „Insgesamt sieht Ihr Herz gut aus. So weit ich das mit dieser Methode von außen sagen kann. Also circa 99 Prozent Sicherheit.“ Ich will schon aufatmen, da fährt er fort: „Allerdings gibt es eine ziemlich genau abgrenzbare Stelle hier“, er zeigt sie mir auf Foto und Video, „da scheint es eine deutliche Verengung zu geben.“ „Oh nein“, schießt es mir durch den Kopf und sage ich auch laut.

Der Doktor versucht, mich zu beruhigen. „Nein, Sie sollten das anders sehen. Es könnte in Ihrem Alter auch vieles weit schlimmer liegen. Ist bei Ihnen aber nicht der Fall. Wenn sich diese eine Stelle in einer nächsten Untersuchung, mit einem Herzkatheter, bestätigt, dann können die Fachleute ganz bestimmt etwas dagegen machen. Das sollte weitestgehend Routine sein.“

Na gut, bemühe ich mich um Fassung, dann sei es wohl so. „Aber bis dahin kann ich doch weiterhin leichten Sport machen. Und die fünf Treppen zu Hause flott hochsteigen, oder?“ Der Arzt schaut mich an: „Nein, das alles nun bitte nicht mehr. Ab jetzt bitte größtmögliche Schonung und keinen Stress.“ Verdammte Sch... , das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber der Kardiologe meint es ohne Zweifel ernst. „Gehen Sie bitte baldmöglichst zu Ihrer Kardiologin, die wird alles Weitere mit Ihnen besprechen.“



Klar, dass ich am kommenden Morgen, auch wenn ich natürlich keinen Termin habe, bei meiner Kardiologin vor der Anmeldung stehe und darum bitte, warten zu dürfen. Wegen des Befundes vom Vorabend und wegen des dringenden Rates jenes Arztes.

Ein marodes Gesundheitssystem

Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe ein weiteres Mal großes Glück. Vielleicht auch ein wenig das Glück des Tüchtigen. Schon für den übernächsten Tag vermittelt mir die Praxis hier einen Termin im Herzzentrum am Campus Charité-Mitte. Das Sommerloch spielt mir in die Karten, Herz ist Trumpf. Und: Der Trend geht zum Stent. So in etwa lauten die Prognose und der Plan.

Und bei aller Kritik, die ich am insgesamt in vieler Hinsicht kranken, weil kaputtgekürzten und herunterökonomisierten Gesundheitssystem in dieser so reichen Bundesrepublik habe, und bei aller Unlust, ins Krankenhaus und dann auch noch auf die Herzstation zu gehen, darf ich sagen: Ich erlebte dort vom Einchecken im Erdgeschoss des großen Betten-Hochhauses bis zu den beiden Pflegern, die mein Krankenbett in den OP-Trakt hinein- und dann auch wieder zurückschieben, vom Pflegepersonal auf Station 11 und den Ärztinnen und Ärzten dort bis hin zum Katheter-Team um Oberärztin Dr. Cheng-Ying Chiu und ihren Assistenten Matthias viele tolle Fachkräfte im Einsatz.

Die Diagnose von vor vier Tagen bestätigt sich, daher kann auch die Therapie wie geplant durchgeführt werden. Gefäßerweiterung und dann Stabilisierung. Eine echte In-Stent-Setzung. Ich fühle mich wie neugeboren. Die Beschwerden sind komplett verschwunden, sie kamen anscheinend doch genau aus jenem Bereich des Herzens. Mittlerweile bin ich schon wieder unterwegs mit leichtem Ausdauersport. Walken, Joggen, Schwimmen.



Mein neues Körperteil, laut Gerätepass eine Gefäßstütze aus Chrom und Kobalt made in India, wird mich nun ständig begleiten. Hoffentlich lange.

Wie auch zweierlei Erfahrungen. Erstens: Menschen, die für unsere Gesundheit (berufs-)tätig sind, können Großartiges leisten, in menschlicher wie fachlicher Hinsicht. Trotz systemischer Hindernisse. Und zweitens, wie in ganz anderer Hinsicht schon Bertolt Brecht äußerte, 1948: „Um uns selber müssen wir uns selber kümmern.“ Beziehungsweise so formuliert: „Besser als gerührt sein ist sich rühren.“ Denn vieles, was uns geschieht und was wir als Unrecht oder ungerecht empfinden, passiert ja (auch), weil wir es uns gefallen lassen. Oder eben nicht.

„Robert Kemps“ ist ein Pseudonym des Autors. Er arbeitet als Wissenschaftler und Publizist in Berlin und wohnt in Potsdam. Kemps ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.