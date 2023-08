„Wir lebten in den Lücken zwischen den Geschichten.“ Über Familien wird viel geschrieben. Denn für viele gilt die Familie mit dem eigenen Nachwuchs als das private Glück schlechthin, und auch das Recht erkennt sie als besonders schützenswert an.



Doch manche Wege zum Ziel bleiben von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Denn was tun, wenn sich der Wunsch nach einem eigenen Kind nicht erfüllen lässt oder eine Schwangerschaft nicht gewollt ist? Darf man sein Kind von einer anderen Frau austragen lassen?