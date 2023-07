Von der Digitalisierung der Schulen erhoffen sich viele eine grundlegende Verbesserung: mehr Individualisierung, Attraktivität, Berufsorientierung und Lebensnähe allgemein und vor allem bessere Lernleistungen.



In dem Band „Kritik und Verantwortung – Irrwege der Digitalisierung und Perspektiven einer lebendigen Pädagogik“ meldet sich jemand zu Wort, der sowohl die Probleme der Schule als auch die Herausforderungen der Digitalisierung kennt.



Nils B. Schulz schreibt aus der Innenperspektive, als erfahrener Gymnasiallehrer und langjähriger Beobachter der deutschen Digitalisierungsagenda.

Bedeutung des „Digital Turns“ für Schulen

Ausgehend von Impressionen aus dem Schulalltag wirft er einen anschaulich-kritischen Blick auf die Entwicklungen im Schulsystem und zeigt, was der „Digital Turn“ für all jene bedeutet, die mit Schule zu tun haben: Lernende, Lehrende und Eltern.



Als Kenner der digitalen Medien und des EdTech-Marktes gehört Schulz keineswegs zu den Apologeten einer technikfeindlichen, verstaubten Schulpraxis, die von Tafel und Kreide nicht lassen wollen. Er plädiert vielmehr für eine Erziehung zur Medienmündigkeit, also zur Fähigkeit, Medien technisch versiert und kritisch reflektiert zu nutzen.

Er schreibt als nachdenklicher Kritiker, der um die Auswirkungen des Medienkonsums bei der heutigen Schülergeneration weiß. Der Stress durch die ständige Informationsflut, die nachlassende Konzentrationsfähigkeit, der Druck durch Social Media und Computersucht bereiten den Lehrkräften, aber auch vielen Eltern Sorge.

Verlust der Beziehung zwischen Lernendem und Lehrendem

Gerade deshalb, so Schulz, ist eine Auseinandersetzung mit der digitalen Medienkultur unabdingbar, will man die Schule als geschützten Raum und Lernort erhalten und verbessern. Leserinnen und Leser ermuntert er, sich zu fragen, welche Art von Schule sie für unsere Kinder und Jugendlichen wollen.

Eine der entscheidenden Veränderungen, die der Einzug digitaler Medien in den Schulalltag mit sich bringt, betrifft das Miteinander von Lehrenden und Lernenden. Anstatt Schülern die Inhalte auf überlegte und vorstrukturierte Weise zu zeigen und begreifbar zu machen, geben Lehrkräfte diese Aufgabe zunehmend an digitale Medien ab, zeigen YouTube-Videos, verweisen auf Online-Lernplattformen oder Lern-Apps.

„Vom Zeigen zum Anzeigen“ nennt der Autor diese Entwicklung und benennt damit eines der Grundprobleme des Einsatzes digitaler Medien im Klassenzimmer, den Verlust der Beziehung zwischen Lernendem und Lehrendem.



Schon die Metastudie von John Hattie (2009) hat gezeigt, dass diese Beziehung entscheidend ist für Lernerfolg. Aber zu einer Lernsoftware oder einem YouTube-Tutorial wird eben keine Beziehung aufgebaut. Damit fehlt ein Verbindungsstück im Gefüge von Lehrgegenstand, Lehrperson und Lernendem.

Technoide Sprache im Schulkontext

Besonders lesenswert sind die Ausführungen zur technisierten Sprache, derer sich die Fürsprecher einer ungehemmten Digitalisierung des Schulalltags bedienen.



Der Autor zeigt die Vorliebe dieser Sprache für Hochwertwörter wie „Individualität“, „Kreativität“, „Potenzial“ und „Kompetenz“, die zwar konsensfähig sind – wer wünscht sich nicht, die Kreativität, das Potenzial und die Kompetenzen unserer Kinder zu entwickeln? –, andererseits jedoch auffällig unbestimmt und schwammig bleiben.

Gleichzeitig, so Schulz, lässt eine neue technoide Sprache ein Menschenbild erkennen, das im scharfen Gegensatz zum wertschätzenden Vokabular steht. Lernende und Lehrende erscheinen als „Kompetenzprofile“, die maschinell erfassbar sein sollen.

Ihr Tun im Klassenraum und am Schreibtisch zu Hause wird als Regelkreislauf gedacht, das zu steuern, zu optimieren und zu evaluieren ist. Die (Rechen-)Maschine ist zum Maß aller Dinge geworden und gibt die Verhaltensweisen vor. Das Lernen wird hochgradig fremdbestimmt.



Begriffe wie „Input“, „Feedback“, „Lernprogramm“ sind längst in den Schuljargon eingegangen und stammen doch eigentlich aus der Regeltechnik.

Verantwortung von Lehrkräften im digitalen Zeitalter

Unter diesen Bedingungen müssten sich, so der Autor, auch die Lehrkräfte – im existentialistischen Sinn – fragen, was es heißt, im digitalen Zeitalter Lehrer zu sein. Müssen sie doch trotz der zunehmenden Fremdbestimmung ihres Tuns stellvertretend die Verantwortung übernehmen für die Welt, die sie den Lernenden nahebringen und verständlich machen wollen. Dieser Widerspruch ist schwer auszuhalten und noch schwerer aufzulösen.

Vor diesem Hintergrund mahnt der Autor die Besinnung auf ein Menschenbild an, das Schülerinnen und Schüler ganzheitlich begreift, als Persönlichkeiten in ihrer individuellen Situation und nicht als Regelkreis oder Konglomerat von Einzelfähigkeiten, den sogenannten Kompetenzen.



Individualität, so der Autor im Rückgriff auf Theodor W. Adorno, brauche gerade den Widerspruch, das Sich-nicht-Fügen, das Verlassen vorgegebener Pfade. Hier offenbart sich die Nähe des Autors zu Denkern der Frankfurter Schule.

Darüber hinaus warnt Schulz davor, den Didaktikversprechen der EdTech-Industrie mit ihren ökonomischen Interessen die Schulentwicklung zu überlassen. Rezepte für eine moderne, funktionierende Schule bietet dieser philosophisch fundierte Essay nicht.



Aber er nennt unabdingbare Voraussetzungen dafür, wie Lernen gelingen kann: Begeisterte und begeisternde Lehrkräfte, klar strukturierte Stunden mit erkennbaren Zielen, eine Atmosphäre, in der offene Begegnungen zwischen den Beteiligten stattfinden und eigene Erkenntnisprozesse stattfinden können und dürfen, Mitschülerinnen und Mitschüler, die im Gespräch über die Inhalte andere Denkanstöße geben.

Vor allem müssen Kinder und Jugendliche existenzielle Erfahrungen machen, so Schulz, mit sich selbst, mit anderen, mit dem Lernstoff und auch mit den Lehrenden – jenseits einer selbstzweckhaften „Digitalisierungsoffensive“, die vor allem der Digitalindustrie nützt. Eine öffentliche Diskussion darüber, wie das gelingen kann, tut Not.

