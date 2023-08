Letzte Generation: „Meine Sorge ist, dass sie ungewollt einen Rechtsruck produzieren“

Mich beschäftigen die jungen Menschen, die sich auf die Straße kleben, um auf das drängende Klimaproblem aufmerksam zu machen. Kürzlich wurde auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft München eine Razzia bei führenden Mitgliedern der Gruppe Letzte Generation durchgeführt, die Begründung lautete „Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung“.

Ich halte das für überzogen und nur mit den bayerischen Landtagswahlen im Herbst erklärbar, es wird aber immer deutlicher, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr willens ist, die mit den Klebeaktionen verbundenen Störungen des Straßenverkehrs und in der Folge des gesamten öffentlichen Lebens hinzunehmen.

Empörung auf den Straßen

Ich nehme mich da nicht aus, ich bin auch empört, wenn ich einen Termin habe und bis zu einer Stunde mit dem Auto nicht von der Stelle komme. Das Letzte, was mir dann in den Sinn kommt, ist die Sorge um eine drohende Klimakrise, ich bin einfach nur wütend und im Grunde sehne ich mich nach dem Sheriff, der kurz und knackig die Störung beendet. In solchen Momenten gehen mir Gedanken durch den Kopf, die ich eigentlich ablehne, weil sie meinem Verständnis von Gewaltfreiheit bei der Lösung von Konflikten elementar widersprechen.



Die Aktionen der Klimakleber stoßen bei 79 Prozent der Menschen auf Ablehnung, bei 16 Prozent auf Zustimmung, 5 Prozent sind unentschieden. Meine Sorge ist, dass sie mit ihren gezielten Störungen und Provokationen ungewollt einen Rechtsruck in Deutschland produzieren.

Durch Störungen Handeln erzwingen?

Das war im Übrigen im Zusammenhang mit der RAF in den Siebzigern des letzten Jahrhunderts auch so, die Gesetze wurden verschärft und die Möglichkeiten des Staates, den einzelnen Bürger zu überwachen, wurden erweitert. Ich will die Klimaaktivisten inhaltlich nicht mit der RAF gleichsetzen, aber eines haben beide gemeinsam: Eine kleine Gruppe mit einer unbedingten Wahrheitsgewissheit erpresst die Gesellschaft mit dem Argument, nur durch die Störungen des öffentlichen Lebens werde die Politik zum Handeln gezwungen.

Autofahrer warten während einer Blockade durch Klimaaktivisten der Letzten Generation in Chemnitz. Uwe Meinhold/imago

In den Siebzigern des letzten Jahrhunderts ging es um die Bekämpfung der Kapitalisten und um die Befreiung der Arbeiterschaft, heute um Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakatastrophe, die die Regierung anders nicht einleiten werde.



Aus den RAF-Zeiten sollte man noch die Lehre ziehen, dass staatliche Institutionen angemessen und verhältnismäßig reagieren müssen, damit sie nicht genau zu der Radikalisierung der Klimaaktivisten beitragen, die sie verhindern wollen. Märtyrer sind zwar bereit, das eigene Leben als Opfer zu bringen, aber man darf ihnen die Begründung nicht frei Haus liefern.

Die letzte Generation vor dem Weltuntergang?

Ich kann aber auch die andere Seite sehen und bin geradezu bestürzt, wenn ich die Verzweiflung der jungen Menschen sehe, mit der sie an ihren Aktionen festhalten. Viele von ihnen sehen sich offensichtlich wirklich als die letzte Generation an, die noch den Weltuntergang verhindern kann. Und dieses große Ziel rechtfertigt natürlich jede, aber auch jede Maßnahme. Da wird der eigene Körper ebenso wenig geschont, wie die Geduld der Mitmenschen.



Wenn man davon überzeugt ist, dass Ende des Jahrzehnts die Klimakatastrophe eintritt, muss man jetzt handeln, dann hilft weder Verhandeln noch ein Diskurs mit der Politik, zumal die absolut nicht einheitlich agiert.

Die jungen Menschen gehen hohe Risiken für sich persönlich ein, sie riskieren ihre Gesundheit, sie brechen Studium und Ausbildung ab, sie nehmen Geldstrafen und perspektivisch Haftstrafen in Kauf, sie stammen oft aus gutbürgerlichen Elternhäusern und sind dabei, eine bürgerliche Karriere und ein bürgerliches Leben zu verspielen.

Ihr Idealismus und ihre Ziele nötigen mir hohen Respekt ab, endlich mal eine Generation, der nicht alles egal ist, die sich engagiert für Ziele, die kein vernünftiger Mensch ablehnen kann. Aber ihre Hoffnung, sie würden mit ihren Aktionen die Menschen so sehr aufrütteln, dass sie die Regierung zum Handeln zwingen, stellt meines Erachtens ein Wunschdenken ohne Realitätsbezug dar.

Überforderndes Tempo

Sie werden erfolglos sein, weil sie die Mitmenschen mit ihrem Tempo überfordern, weil sie die soziale Komponente vergessen, weil sie die Wut unterschätzen, die sie erzeugen. Die Wut richtet sich aber gegen sie als Akteure, nicht gegen die Politik, darin liegt ihr Irrtum. Greta Thunbergs „I want to panic you, I want you to feel fear!“ erfüllt sich, aber die Deutschen haben mehr Angst vor dem Verkehrsstau als vor der Klimakatastrophe.

Ein Klimaaktivist in Regensburg Manfred Segerer/imago

Mich wundert, dass es noch keine nennenswerten psychologischen Studien und Einordnungen dazu gibt. Es liegt nahe, den rücksichtslosen Idealismus der Aktivistinnen und Aktivisten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur zu erklären. Man fühlt sich selbst großartig, weil man radikal für eine gute Sache eintritt.



Auch mangelnde Ambiguitätstoleranz könnte eine Ursache sein, die Unfähigkeit, Mehrdeutigkeiten und Widersprüche auszuhalten, weil das Bedürfnis nach Rettung und heiler Welt übermächtig ist.

Man kann das auch einfacher ausdrücken, dann handelt es sich bei den jungen Menschen, die die Gesellschaft so massiv herausfordern, um Personen, die ihre Unlustgefühle nicht aufschieben können, weil sie in ihrer Kindheit immer alle Wünsche erfüllt bekamen und deshalb sich selbst in den Mittelpunkt stellen müssen, indem sie mit einer guten Sache verschmelzen.



Es geht um Aufmerksamkeit für das eigene Ich, wobei die Art der Beachtung zweitrangig ist, auch negative Reaktionen bestätigen die eigene Wichtigkeit, und was könnte wichtiger sein als die Rolle des Weltretters oder der Weltretterin.

Gemeinschaftsfaktor und Aufmerksamkeit

Sie inszenieren sich auch gerne als Opfer, nach der letzten Razzia sagte eine Sprecherin der Gruppe, die Aktion habe „Wunden geschlagen, Wunden in die Psyche der Menschen“ und sprach von einer „todbringenden Gefahr“, die es abzuwenden gelte.



Den Gemeinschaftsfaktor darf man ebenfalls nicht unterschätzen, die Vorbereitungsseminare, das Kleben unter Einsatz des eigenen Körpers in einer kleinen Gruppe, da ist man wer, da ist man eine Kämpferin oder ein Kämpfer, man darf sich der Bewunderung der Unterstützer sicher sein.



Diese Zeilen können schnell als Abwertung gelesen werden, so sind sie aber nicht gemeint, menschliches Handeln mithilfe der Psychologie zu erklären, ist ein legitimes Verfahren, solange damit nicht ein politisches und gesellschaftliches Problem in die individuelle Ecke gedrängt wird.

Die Not eines indigenen Menschen in Brasilien, dessen Lebensgrundlage durch das Abholzen des Urwalds bedroht wird, oder das Schicksal eines Fidschi-Bewohners, dessen Archipel mit steigendem Meeresspiegel untergeht, stehen jedenfalls nicht hinter den verzweifelten Aktionen, will sagen, ich finde bei den Klimaklebern keine Korrelation zwischen der persönlichen Bedrohung und der Unbedingtheit der Handlung.

Die jungen Menschen machen ausnahmslos nicht den Eindruck, als hätten sie die Existenzangst, die aus ihren Augen spricht, schon einmal am eigenen Leibe erfahren, sie sind Mittel- bis Oberschichtkinder, die ihr Kinderzimmer nicht mit drei Geschwistern teilen mussten. Anders lässt sich ihr eloquentes und stilsicheres Auftreten in der Öffentlichkeit nicht erklären. Auch das ist, für sich genommen, kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung, die aber gewisse Zuordnungen zulässt.

Ein Polizist steht bei einer Hausdurchsuchung bei Mitgliedern der Letzten Generation in Berlin-Kreuzberg in einem Hauseingang. Christoph Soeder/dpa

Wird die Dringlichkeit überschätzt?

Ein Aspekt muss noch angesprochen werden, wenn man den Klebeaktionen gerecht werden will: Die Aktivistinnen und Aktivisten haben recht, wenn sie beklagen, dass die offizielle Politik uneinheitlich handelt und hinter ihren Versprechungen zurückbleibt oder Maßnahmen, die den CO₂-Ausstoß spürbar verringern würden, nahezu sabotiert, zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen. Sie kennen nichts anderes.

Wenn man 24 ist, hat man auch kein Gefühl dafür, dass die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland zwischen 1990 und 2022 bei deutlich gestiegenem Verkehrsaufkommen und Wirtschaftswachstum um ca. 40 Prozent verringert wurden, und zwar im Wesentlichen durch technische Innovationen, weil sie objektiv immer noch viel zu hoch sind und weil sich abzeichnet, dass die politisch verabredeten Ziele in den nächsten Jahren nicht erreicht werden.



In meiner Jugend waren Rhein und Elbe durch Abwassereinleitungen so mit Schwermetallen belastet, dass vorm Schwimmen in ihrem Wasser und vorm Verzehr der Fische gewarnt wurde. Und heute gibt es Kläranlagen und aus beiden Flüssen wird wieder nach Aufbereitung Trinkwasser gewonnen.

Auch vom Ozonloch über der Antarktis als Gefahr für die Menschheit ist heute keine Rede mehr, man geht im Gegenteil davon aus, dass es sich dank des weltweiten Verbotes von FCKW in Kühlanlagen und Spraydosen in absehbarer Zeit wieder schließen wird.



Die jungen Menschen konnten nicht die Erfahrung machen, dass etwas im Umweltbereich besser wird, was nicht heißen soll, dass es jetzt gut ist, man kann das nicht oft genug betonen.



Nach so viel Interpretation, Motivsuche und Einordnungen wird es Zeit, die entscheidenden Fragen zu stellen: Wie berechtigt sind die Proteste, steht die Apokalypse wirklich unmittelbar bevor?

Kippt das Weltklima?

Dazu habe ich in der Berliner Zeitung vom 16.5.2023 einen Aufsatz von Torsten Harmsen gefunden, in dem er den Kenntnisstand namhafter Institute wie dem Max-Planck-Institut (MPI) für Meeresbiologie in Hamburg, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven referiert und einordnet.



Die Kernaussage: „Das Weltklima ‚kippt‘ nicht plötzlich“. Martin Claußen vom MPI Hamburg dazu: „Die meisten Kippunkte haben nicht das Potenzial, das Klima abrupt, innerhalb weniger Jahre, zu ändern.“

Eislandschaft in Grönland Design Pics/imago

Bei den Kippelementen mit der vermutlich größten Wirkung auf die menschliche Gesellschaft – den schmelzenden Inlandseismassen in Grönland und der Antarktis – dauere das Kippen eher Jahrhunderte oder Jahrtausende. Claußen vermutet, dass das arktische Sommereis schneller schmilzt, weil sich die Erde global erwärmt und auch wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeht, wenn die Erderwärmung zurückgeht, was er für wahrscheinlich hält. Kalte und warme Klimaepisoden gab es schließlich schon immer.

Ursprünglich bezeichnete der Begriff „Kipppunkt“ eine kritische Schwelle, bei der eine kleine Störung das gesamte System qualitativ verändern kann. Bei der Klimakatastrophe handelt es sich aber um großräumige Komponenten des Erdsystems, die sich nicht schlagartig verändern.

Claußen weist darauf hin, dass die meisten Studien mit stark vereinfachten Modellen arbeiten, die oft regional ausgerichtet sind. Der Verlust tropischer Korallenriffe habe zum Beispiel eher sozioökonomische Auswirkungen, die Klimaeffekte seien gering, und auch der Einfluss des arktischen Sommereises auf die globale Mitteltemperatur sei „vermutlich kaum zu erkennen“. Die regionalen Auswirkungen werden damit nicht geleugnet oder kleingeredet, es wird nur klargestellt, dass der Untergang der Erde nicht bevorsteht.

Auch Ricarda Winkelmann, Professorin für Klima-Systemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, weist darauf hin, dass Kippelemente zu weitreichenden, teils unumkehrbaren Veränderungen unseres Erdsystems führen können, sie sieht aber zwei Missverständnisse:

Erstens: „Werden Kipppunkte überschritten, passiert nicht von heute auf morgen eine Katastrophe.“ Die Überschreitung von Schwellenwerten könne allerdings fundamentale Veränderungen auslösen, die die Zukunft von Teilen des Erdsystems auf Jahrhunderte oder Jahrtausende vorausbestimmen. Zweitens: „Eine konkrete Erderwärmungsschwelle, die alle Kippelemente gleichzeitig zum Kippen bringen würde, gibt es nicht.“

Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 Eibner/imago

Ein völliges Außer-Kontrolle-Geraten des gesamten Klimas sei nicht zu erwarten. Die vom Menschen zu verantwortende Erderwärmung wirke hauptsächlich regional, sie würde die globale Klimaveränderung selbst bei einem Anstieg von 4,5 Grad nur um etwa fünf Prozent verstärken.

Regionale Klimaveränderungen

Ein Beispiel für ein regional wirkendes Kippelement ist für Claußen vom MPI Hamburg das Auftauen des arktischen Permafrostes. Es würde zwar zusätzliches Methan in erheblichen Mengen freigesetzt, aber es entstände keine „Methanbombe“, die zu einer drastischen Steigerung der globalen Erwärmung führen würde.

Allerdings seien die Auswirkungen auf die lokale Infrastruktur und auf die lokalen Ökosysteme erheblich. Gerrit Lohmann, Professor an der Uni Bremen und Leiter der Sektion Dynamik des Paläoklimas am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, kritisiert die „apokalyptische Selbstdarstellung“ der Klimaaktivisten. „Solche Untergangsformulierungen klingen für mich zu passiv. Ich fände es besser, konsequente Wege in die kohlenstofffreie Energieversorgung zu fordern und zu verfolgen. Jedes Zehntelgrad zählt.“ So weit die Wissenschaft.

Was bleibt als Fazit? Die Letzte Generation ist nicht die letzte Generation, die die Welt vor dem Untergang bewahren kann, weil der nicht plötzlich und in absehbarer Zeit kommen wird.

Wenn es uns aber nicht gelingt, den CO₂-Ausstoß und den Verbrauch fossiler Energie drastisch zu reduzieren, werden lokale Phänomene wie Überschwemmungen, Dürrejahre, extreme Hitzeperioden immer häufiger und immer wahrscheinlicher.

Wobei Nord- und Mitteleuropa, also auch Deutschland, noch glimpflich davonkommen werden, wobei „glimpflich“ heißt: Überschwemmungen im Ahrtal, vertrocknete Ernten in Brandenburg, Starkregen, Temperaturen um die 40 Grad im Sommer mit Tausenden von Hitzetoten in den großen Städten, aber wir sind nicht als ganzes Land oder Volk in Gefahr.

Ein Handabdruck mit Blutspuren, der von einem Aktivisten auf dem Asphalt in Berlin hinterlassen wurde Olaf Schuelke/imago

Dennoch ist Panik ein schlechter Ratgeber, sie hilft nur den Vereinfachern und schiebt die Gesellschaft politisch nach rechtsaußen. Ich will aber nicht in einer von der AfD dominierten Welt leben. Die jungen Menschen werden im Schnitt ein langes Leben haben, sie werden eines Tages ihren Enkeln von ihren Heldentaten erzählen können.

Sie werden allerdings heute einsehen müssen, dass tiefgreifende Veränderungen unserer Lebensgewohnheiten und unseres Ressourcenverbrauchs nicht von einer kleinen selbsternannten Elite erzwungen werden können, es sei denn, sie streben eine Ökodiktatur an und wollen die letzte Generation sein, die noch in einer Demokratie gelebt hat.



Dann müssen sie jedoch mit dem Widerstand auch derer rechnen, die eigentlich auf ihrer Seite sind. In einer Demokratie braucht man Mehrheiten, und die gewinnt man nicht, wenn man die Menschen gegen sich aufbringt.

Wolfgang Harnischfeger ist Pensionär und ehemaliger Schulleiter des Beethovengymnasiums in Lankwitz. Zudem war er mehrere Jahre Vorsitzender der GEW-Schulleitervereinigung VBS.



Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.